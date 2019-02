Halflange herenkapsels lente zomer 2019. Fotokapsels en haartrends

De haarlengtes van de herenkapsels voor lente zomer 2019 lopen uiteen van superkort tot over de schouders. Opvallend zijn de halflange mannenkapsels op kaaklijn.

Backstage bij de modeshows zagen we verschillende heren met wat langer haar tot op ongeveer de kaaklijn. Dit is een vrij uitzonderlijke lengte voor de heren waar je verschillende kanten mee opkunt. Het is een lengte die geschikt voor steil haar, maar vooral ook voor krullen.

Als je steil haar hebt, zou je voor een retro look in jaren ’60 jaren ’70 stijl kunnen kiezen, maar je kunt ook iets eigentijds laten knippen, met bijvoorbeeld laagjes, zonder dat je echt aanhaakt bij looks uit het verleden.

Als je van jezelf krullen hebt, kun je het haar op één lengte dragen. Je behoudt dan al het volume. Je kunt je haar op allerlei manieren stylen: een zijscheiding, middenscheiding, een wet look. Bekijk de foto’s hieronder maar eens.

Een andere optie is om je haar vooral aan de voorkant in lagen te laten knippen (zie de kapselfoto die wij backstage bij MSGM maakten) en het van achteren lang te houden. Het haar is dan van voren flink wat korter met lange lokken rond het voorhoofd maar meer open naar achteren toe. Je gezicht en kaaklijn komen beter uit.

