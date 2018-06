Heren mode 2018. Laat je inspireren door de Oosterse stijl van Emporio Armani

Het verre Oosten blijft boeien. Ook een doorgewinterde mode ontwerper als Giorgio Armani laat zich er regelmatig door inspireren. De collectie van Emporio Armani voor zomer 2018 staat duidelijk in het teken van Japan. Het is een mix van Oosterse en Westerse invloeden. Dit komt tot uiting in de snitten maar ook in de bloemendessins en materialen.

De jasjes doen denken aan kimono’s. Ze zijn vrij wijd en kort. De pakken zijn smal gesneden en de jasjes zijn wat langer; sommige worden met een ceintuur in de taille gedragen. De overhemden hebben Mandarijn kragen (een ronde kraag). De broeken zijn of strak of juist heel wijd. Zijden bloemen bombers worden op broeken met opvallende plooien of zelfs rokpanden geshowd.

Armani heeft de look tot in het extreme doorgevoerd: de modellen dragen zwarte banden in het haar en ringetjes in de oren. Het enige detail dat misschien niet zo oosters is, zijn de ronde zonnebrillen, al dan niet met spiegelglazen.

Wat kun je hiermee? Het is niet een look om in zijn totaliteit over te nemen, tenzij je een enorme Japan fan bent en je het wel leuk vindt om je look een Oosterse twist mee te geven. Wat wij vooral interessant aan deze look vinden, zijn de proporties. De wijde broeken kunnen, buiten de Oosterse context, voor aparte cargo broeken doorgaan. De korte jasjes met Brandenburger sluiting kunnen je dagelijkse look een nieuwe boost geven. De bloemen bombers doen het heel goed op een korte broek of spijkerbroek.

Wat ons betreft is dit een collectie om te ontleden, uit elkaar te halen. Een collectie om bepaalde items uit te distilleren en die op je eigen manier te combineren, met jouw eigen dingen.

Bekijk de foto’s en laat je inspireren!

Charlotte Mesman voor Adversus