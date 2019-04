Herencollectie lente zomer 2019 Fendi. Ongebruikelijk veel zwart

De herencollectie voor lente zomer 2019 van Fendi komt – op het eerste gezicht – vrij duister over na. De modellen showen op een donkerglanzende catwalk tegen een zwarte achtergrond met een roodverlichte poort, een sfeer die we van Fendi eigenlijk niet gewend zijn. Afgelopen winter bijvoorbeeld bestond het decor voor de fashion show nog uit een felverlichte aankomsthal met bagagebaan op een vliegveld.

Ook de collectie zelf is vrij donker. Vooral in het eerste deel van de show zien we veel zwart: zwarte maatkostuums, zwarte broeken met een relaxede pasvorm, zwarte shirts en overhemden en zwarte overjassen en jacks. De stroom aan zwarte outfits wordt hier en daar doorbroken door items in het framboosrood, donkerrood, roze, bruinnuances, zachtgrijs en wit. Ook het Leitmotiv in deze collectie, de anagrammen Roma-Amor en Fendi-Fiend, geeft te denken. Het Engelse woord ‘Fiend’ betekent, zoals je wel zult weten, ‘demon’ of ‘kwade geest’.

De logomanie houdt ook dit seizoen aan. De inmiddels overbekende print met dubbele F siert broeken, overhemden, en hoeden. Veel aandacht is er voor de modeaccessoires: tassen (een hot item is de nieuwe Peekaboo X-Lite), heuptassen, buideltassen, schoudertassen, bucket hats, badslippers, techno sandalen en sneakers.

Hoe duister en donker de collectie ook mag overkomen, vergis je er niet in want de geraffineerde materialen zijn… superlicht! De items laten zich gemakkelijk dragen en combineren, en zijn wel degelijk geschikt voor een (warme) zomer.