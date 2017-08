De haartrends en herenkapsels voor de komende seizoenen (winter 2017 2018 maar ook zomer 2018) laten allerlei haarlengtes zien: van superkort tot vrij lang. Vooral de wat langere herenkapsels vergen de nodige styling. Steeds meer concentreren de hair stylisten zich niet alleen op de vorm maar ook op de textuur van het haar. Je kunt enorm veel met je haar doen door verschillende haarproducten te ‘layeren’. Dit is een techniek die we steeds vaker zien. Backstage bij de Fashion Show van N21 legden Tina Outen, Hair Stylist, en Fabrizio Palmieri, Creatief Directeur van Toni&Guy ons uit hoe je te werk moet gaan. Het resultaat is verbazingwekkend: een heel natuurlijk ogend surfer kapsel. Deze tutorial mag je niet missen!

Het surfer kapsel. Haarstylingsproducten layeren

‘We creëren hier een heel natuurlijke haar textuur. Het haar van deze jongens ziet er heel ongedwongen uit, bijna alsof het niet af is, maar in werkelijkheid hebben we meerdere haarstylingsproducten over elkaar aangebracht zodat het er heel natuurlijk uitziet,’ vertelt Tina Outen.

‘Voor deze moderne haar look hebben we verschillende haarstylingsproducten van Toni&Guy gebruikt. Een Smoothing Cream, en daarna een Spray Texturizing Cream en om de look helemaal te maken deze fantastische haarpoeder [Resurrection Style Dust]. Deze poeder geeft het haar die surfer feeling alsof je zo uit zee gekomen bent en je haar hebt laten opdrogen. De poeder maakt het gebruik van een zoutspray overbodig.’

Hoe je de poeder aanbrengt? ‘Heel eenvoudig’, meent Tina Outen. ‘Je gebruikt een grote kwast om de poeder over je haar te verspreiden. De textuur van het haar wordt er heel sterk van en dat maakt het gemakkelijk om het haar in model te brengen. Voor deze show moeten de herenkapsels allemaal dezelfde feeling hebben. Met die poeder in het haar kan ik het haar van alle jongens heel gemakkelijk modelleren.’

Het is inderdaad fascinerend. Tina Outen hoeft haar handen maar door het haar van de modellen te halen en het zit zoals zij het beweegt! Bekijk het video interview maar eens.

Haartips en haarstylingsproducten. Een nadere uitleg van het surfer kapsel

Fabrizio Palmieri licht het gebruik van de haarstylingsproducten verder toe. Hieronder lees je welke stappen je precies moet zetten om dit surfer herenkapsel na te doen en welke haarstylingsproducten je moet gebruiken. Dit zijn Fabrizio’s haartips:

‘Begin met handdoekdroog haar. Heb je wat dikker en sterk haar, gebruik dan Smoothing Cream van label.m. Deze crème maakt je haar zachter. Je mag hier best een flinke dosis van gebruiken. Heb je fijn haar, gebruik dan Sleek Blow Out Cream van label.m. Verdeel het product – de Smoothing of Sleek Blow Out Cream – met een kam goed over je haar. Kam je haar daarbij uit je gezicht naar achteren.’

‘Vervolgens gebruik je Texturizing Volume Spray. Je brengt dit product van de haarwortels tot de haarpunten aan. Ook dit product moet je weer goed over je haar verdelen. Direct daarna föhn (diffuser) je je haar droog waarbij je opnieuw je haar uit je gezicht naar achteren brengt. Het haar moet plat om je hoofd liggen.’ [Zie de foto’s]

‘Als je haar eenmaal droog is, ga je aan de slag met Mud Paste. Breng dit product alleen bij de haarwortels aan. Zorg daarbij dat je haar plat om je hoofd blijft liggen.’

‘Daarna werk je met haarclips om het haar textuur en beweging te geven. Plaats de clips rond je gezicht en boven op je hoofd zodanig dat je haar plat om je hoofd blijft liggen. Van achteren plaats je de clips zo dat je beweging in je haar krijgt [Zie de foto’s]. Föhn je haar opnieuw zodat de warmte je haar dwingt om de vorm aan te nemen die je met de haarclips aan je haar hebt gegeven.’

‘Nu ben je klaar voor de finishing touch: Resurrection Style Dust. Verwijder de haarclips, doe een flinke dosis haarpoeder op een grote kwast en breng de poeder op je haar aan. Open het haar, scheid het met je vingers, en breng het met je handen in het gewenste model [Zie de foto’s en video].

Meer lezen over surfer kapsels: klik hier

Geïnteresseerd in de haartrends en kapsels voor de dames: klik hier