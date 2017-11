Herenkapsels 2018. Brave jongenslook met ingevlochten zijscheiding

De hipster look is voorbij, maar in de herenkapsels 2018 blijven we invloeden van deze trend terugzien. In de keuze van de haarproducten en ook in kleine details, zoals ingevlochten zijscheidingen.

De hipster look is misschien wel één van de grootste haartrends van de laatste decennia geweest. Het is ongelooflijk hoeveel mannen er enthousiast aan mee gedaan hebben. De hipster look bracht ook het fenomeen van de barbershops met zich mee. Want een perfecte grooming was een must. Dankzij dit fenomeen zijn de heren zich bewuster geworden van het belang van een verzorgd uiterlijk. Ze hebben ook nader kennis gemaakt met haarproducten want elk haartje moest op z’n plaats blijven zitten. Inmiddels is de trend over maar de heren blijven zich goed verzorgen.

De baarden zijn er inmiddels af. Ook tijdens de Fashion Weeks zagen we (gelukkig) weer glad geschoren wangen. We blijven nog wel tot in de puntjes gegroomde kapsels zien. Een voorbeeld daarvan was de hair look bij Les Hommes. Daar zagen we supergladde herenkapsels met strakke ingevlochten (!) zijscheidingen. Het zijn supercoole kapsels omdat ze aan de ene kant heel ‘braaf’ zijn maar dan wel met een stout detail.

De basis voor de hair look bij Les Hommes is het klassieke herenkapsel met een wat langere bovenkant, korte zijkanten en een korte achterkant. Met een kam trek je een uiterst scherpe zijscheiding in je haar. Vervolgens föhn je je haar heel glad. Gebruik een wax of mud om elk haartje op z’n plek te houden.

Daarna maak je naast de zijscheiding die je al hebt nog een scheiding die daar parallel aan loopt (zie de foto hierboven). Hierdoor krijg je een smalle haarlok die gescheiden is van de rest van je haar. Backstage bij de shows werd supernetjes gewerkt en werd de haarlok geïsoleerd door het haar aan weerszijden van de scheidingen met haarklemmen en een tissues vast te zetten.

Nu komt het: vlecht de haarpluk tussen de twee scheidingen strak naar achteren in. Dit is niet gemakkelijk. Bij de fashion show van Les Hommes had het professionele kappersteam er een aantal dames voor aangetrokken die gespecialiseerd zijn in het invlechten van haar. Ze gebruikten een haarolie om het vlechten te vergemakkelijken. Zo strak en mooi als op de foto’s zal je het waarschijnlijk niet krijgen (en waarschijnlijk zal het invlechten ook niet zo pijnlijk zijn als bij Les Hommes!). Maar met wat geduld lukt het vast om er iets moois van te maken. Je kunt ook de hulp van je vriendin inroepen. Zet het ingevlochten haarlok vast met een elastiekje en je hebt een supercoole hair look. Braaf met een stoer en stout detail.

