Herenkapsels 2019. Houd je vast! De jaren ’60 mop top komt terug

De eerste modeshow tijdens de Milan Fashion Week Menswear voor herfst winter 2019 2020 zette direct de toon: de herenkapsels gaan weer jaren ’60 en ’70 vertonen. Bij M1992 waren die invloeden wel heel sterk aanwezig. Vooral het mop top kapsel vierde hoogtij! We gaan weer terug naar Beatle hoofden dus.

De originele mop top heeft een lange pony, tot over de wenkbrauwen, wat langer haar in de nek (zo lang dat het de kraag van je shirt draagt) en veel volume bovenop het hoofd. John Lennon en Paul McCartney pikte deze trend op van de straat in Paris in 1961. En nu is’ie dus weer terug!

De mop tops bij M1992 (zie de foto’s hieronder) waren wel heel getrouw nagebootst. We gaan ze in afgezwakte vorm terugzien, vooral ook in de haarcoupes, en wat minder in de styling.

De Britse retro mood komt ook terug in de kortere kapsels met korte pony’s, een trend die we al sinds een paar seizoenen zien en die weer helemaal oplaait.

Verder zagen wij bij M1992 ook verschillende (mannelijke) modellen met schouderlang haar, ook een trend.

Overigens betekent dit niet dat er geen ruimte is voor andere haartrends. Op dit moment mag eigenlijk alles!

