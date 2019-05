Zo zien de allercoolste herenkapsels van het moment eruit!

Als je ons vraagt hoe de supersupercoolste herenkapsels van nu eruit ziet, dan wijzen we direct naar de hair look die wij backstage bij de modeshow van N21 in Milaan hebben gezien. Die hair look beantwoordt aan de allernieuwste haartrends voor de heren. Wil je cool zijn, dan moet je in deze richting denken.

Het eerste dat je zal opvallen, is dat de mannenkapsels bij N21 aanmerkelijk langer zijn dan we de afgelopen seizoenen gewend waren. We gaan weer voor langer haar! Het is absoluut gedaan met de undercut en een zwierige toef bovenop je hoofd. Als je cool wil zijn, laat je je haar groeien: bovenop, maar ook rond je gezicht en in je nek.

Vervolgens draag je je haar naar voren. Het mag best op je wenkbrauwen of zelfs daarover vallen. Je zou het langere kapsels met een pony kunnen noemen maar eigenlijk is het gewoon langer haar dat naar voren wordt gebracht.

Ook de textuur van je haar is heel belangrijk. Gebruik haarproducten die je niet op het haar ziet zitten maar die je wel in staat stellen om je haar goed te modelleren. Want dat zul je moet leren: je haar modelleren. Met je vingers geef je beweging aan die halflange lokken zoals je dat op de foto ziet. Het moet gaan lukken. We hebben allemaal geleerd hoe een baard te groomen en een kuif te stylen, dus waar zou je dit niet aankunnen? Gooi het roer om en ga voor een up-to-date hoofd!

ADVERSUS