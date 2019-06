Herenkapsels 2019. Over haar styling, hair looks en haarproducten

De afgelopen maanden hebben we al veel over de nieuwste haartrends en herenkapsels geschreven. Steeds weer signaleerden we dat de herenkapsels voor zomer 2019 langer worden. Maar wat vinden de experts ervan? We vroegen Loris Binotto, hair stylist die we tijdens de Milan Fashion Week ontmoetten, naar zijn mening. Wat ziet hij in de praktijk gebeuren?

‘De herenkapsels worden inderdaad langer‘, bevestigt Loris Binotto. ‘Dat komt omdat we niet meer met de tondeuse werken. Voor zomer 2019 gaan we voor elegantere herenkapsels met een persoonlijke touch waarin de hand, het vakmanschap, van de kapper goed te zien is.’

‘Deze langere herenkapsels hebben het voordeel dat ze veelzijdig zijn. Je kunt er alle kanten mee op, en er verschillende looks mee creëren. Je kunt zo’n kapsels met een zijscheiding dragen, maar je kunt het haar ook naar achteren brengen. Dat is een heel gemakkelijk te realiseren look. Je kamt je haar met het juiste product uit je gezicht naar achteren en het blijft de hele dag zo zitten. Dit is een look die we, denk ik, steeds vaker gaan zien.’

‘Hier komen ook de haarstyling producten in beeld. Als je een veelzijdige look wilt en de gewoonte hebt om je handen continu door je haar te halen, dan ga je natuurlijk niet een sterke gel gebruiken. In dat geval is een glanzende en zachte pommade het juiste product. Je haar blijft op deze manier aaibaar. Vind je die achterovergekamde look wel iets, dan heb je wel een sterke gel nodig.’

‘Welk product je ook kiest, ga voor hoogglans. De trends wijzen allemaal in de richting van glanzend haar. We laten matte haarproducten een beetje achter ons. Gebruik haarproducten die een mooie glans over je haar leggen. Op die manier komen die langere haarlengtes het best tot zijn recht.’

