Herenkapsels 2019 voor mannen met steil haar

Met steil haar kun je alle kanten op. Er zijn ontelbare herenkapsels voor steil haar te bedenken. Steil haar leent zich voor elke lengte en voor zo ongeveer elke haarsnit. Het meest gangbare kapsel voor heren steil of sluik haar is nog steeds een wat langere bovenlengte en wat kortere zijkanten. Heel klassiek eigenlijk. Grote lengteverschillen zijn uit. Met de undercuts hebben we het wel zo’n beetje gehad.

Voor herfst winter 2018 2019 zagen we weer veel van die ‘perfecte schoonzoon’-kapsels met zijscheiding. Met deze keurige herenkapsels zit je eigenlijk altijd goed, of je nu naar kantoor gaat of op familiebezoek.

Waar je op moet letten voor zo’n klassiek herenkapsel

Kies bewust je haarstyling product. De trend is dat je het product niet in het haar ziet zitten. Vandaag de dag moet een haarstyling product je helpen om je haar de gewenste vorm te geven, het mag je haar ook wat glanzender maken maar je moet er nog wel met je vingers doorheen kunnen. Voor meer volume kies je een ‘volumizing’ product waar je je haar mee pre-stylet.

Maak een zijscheiding. Die mag dit seizoen ook wat minder strak zijn. De vraag is verder wat je met de lange kant doet. Die kun je (als een lok) over je voorhoofd laten lopen maar backstage bij de fashion shows voor herfst winter 2018 2019 zagen we dat het een trend is om het lichtjes omhoog te stylen, dus weg uit je gezicht. Bekijk de foto’s maar eens. Nogmaals, dit kapsel is ideaal voor elke gelegenheid.

