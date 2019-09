Herenkapsels 2020. Lang haar voor hem (probeer deze rockabilly look)

Steeds meer mannen laten tegenwoordig hun haar groeien. Middellang of lang haar is een trend. Vanzelfsprekend kun je met…

Lang haar voor heren is een trend. Steeds meer mannen laten hun haar lang(er) groeien. Fashion modellen, modevakmensen maar ook de mannen op de straat. Het kost enige moeite – je moet door die middenfase heen – maar het is ook best spannend om eens met een langere haarlengte experimenteren, zeker als je je haar altijd kort hebt gedragen.

Om je haar (snel) lang te laten groeien, raden sommige kappers aan om er gewoon even een tijdje niets aan te doen (laat het maar wildgroeien). Andere kappers adviseren om het toch regelmatig te laten bijknippen omdat je er anders, omdat je jezelf onverzorgd eruit vindt zien, het bijltje bij neergooit. Het zal van je levensstijl (baan, image) en karakter afhangen voor welke methode je kiest.

Feit is dat we backstage bij de modeshows verschillende modellen met lang haar. De meeste modellen droegen het haar op één lengte. Dit soort kapsels zijn in lijn met de rock/punk invloeden die we in de mode voor herfst winter 2019 2020 zien.

Hieronder een aantal foto’s van de herenkapsels die we backstage bij M1992 spotten. Het rockabilly kapsel dat de modellen voor deze show aangemeten kregen, is eenvoudig na te doen. Klik hier voor de tutorial.

