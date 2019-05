De haartrend is: lange lokken. Ga jij de zomer met een flinke haardos tegemoet?

Lang haar komt terug in de mode. Eindelijk! Met lang haar bedoelen we niet van die rock-music-lange-manen maar meer een artistieke look met golvende lokken. Of zo’n rebelse look met manen die wapperen in de wind. Lange lokken geven je look iets extra’s, iets persoonlijks, ze zijn bepalend voor je hele uiterlijk. Het was dan ook een leidend criterium voor de casting directors tijdens de Fashion Week. De jongens werden vaak op hun haarlook uitgezocht.

Je haar lang laten groeien is op zich geen kunst. In een paar maanden, hoogstens een half jaar, heb je de perfecte basis voor een nieuwe look. Verzamel in de tussentijd kapselfoto’s zodat je kapper weet wat je voor ogen hebt. Het is heel belangrijk dat je je haar goed in model laat knippen. Verder zal je je ‘nieuwe’ haar extra verzorging vergen want je haardos moet er natuurlijk glanzend en gezond uitzien. Tenslotte zul je ook op het gebied van de haarstyling één en ander moeten veranderen want lang haar vraagt om andere stylingsproducten dan een hoofd met stekels of een hipsterlook.

Laat je door deze veranderingen vooral niet weerhouden. Er zijn verschillende lengtes en oneindig veel kapsels, dus oneindig veel mogelijkheden. Er zit vast iets voor jou tussen! Bedenk wel dat het succes van je nieuwe look afhangt van allerlei factoren. Zo moet je rekening houden met de textuur van je haar (krullend, steil). Bovendien is het nooit een kwestie van de trends volgen maar altijd een kwestie van interpreteren. Daarbij spelen ook de vorm van je gezicht en je persoonlijkheid een rol.

Om je een idee te geven, hebben we drie moderne haarlooks voor je uitgezocht. De looks komen regelrecht vanaf de catwalks in Milaan. We fotografeerden ze backstage bij de modeshow van Daks herfst winter 2019 2020.

Deze herenkapsels met lang haar laten zien hoe verschillend de looks onderling kunnen zijn. Neem ze als vertrekpunt voor jouw eigen nieuwe look voor de komende zomer. Laat de foto’s aan je kapper zien en trek een plan. Heb lef en ga voor zo’n spannend hoofd met lange lokken!

