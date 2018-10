Deze herenkapsels zijn mega cool en origineel. Durf jij (of ben je bang voor verandering)?

Vastroesten door routine is nooit goed, ook niet als het om je haar gaat. Laat je jezelf al jaren deze haarcoupe aanmeten, dan is het nu misschien tijd om daar verandering in te brengen en om voor een nieuw herenkapsel te gaan.

Oei! Verandering. Het grote woord is gevallen. Want wees nu eerlijk: voor verandering zijn we eigenlijk allemaal verdomd bang. Eerlijk gezegd is verandering ook eng, maar als het op je haar aankomt, dan is er één troost: het groeit weer aan. Veranderingen in je haarsnit zijn niet definitief. Dat moet je moed geven.

Nog niet overtuigd? Nog altijd bang voor die schaar in je haar? Dan kun je ook de andere kant opwerken: je haar laten groeien. Ook nietsdoen is iets doen, weet je nog? Als het om je haar gaat, brengt dat een heel geleidelijke verandering met zich. Kom op! Dit keer gaat het je lukken!

Om je over de streep te halen hebben we een aantal boeiende herenkapsels voor je uitgezocht van heren die hun haar lang durven dragen. Deze kapsels wijken totaal af van het geijkte ‘korte zijkanten en een lange bovenkant’-kapsel zoals we dat al jaren zien (en dragen). Of je nu sluik en steil haar hebt, of een enorme krullenbos, het maakt niet uit. Een wat langere en originele haarcoupe kan iedere man hebben. Zo’n coupe geeft je persoonlijkheid en je onderscheidt je ermee van de anderen. Of vind je dat ook weer eng?!

Door: Charlotte Mesman voor ADVERSUS