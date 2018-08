Herenkapsels. Het geheim van een natuurlijke en moderne hair look

Het geheim voor een modern herenkapsel met natuurlijke bewegingen zonder dat het er gekunsteld uitziet? Dat geheim zit ‘m in een haarstyling product, namelijk een voluminizer. Steeds vaker maken de hair stylisten backstage bij de Fashion Shows gebruik van dit soort producten. ‘Voluminizers‘ geven je haar body en meer massa (en wie wil dat nu niet?).

Backstage bij de Men’s Fashion Show (maar in de show liepen ook dames mee) van Isabel Benenato voor lente zomer 2019 ging hair stylist Davide Carlucci aan de slag met zo’n voluminizer. Hij creëerde hiermee ongedwongen, nonchalante en super interessante haarlooks voor de heren (voor de dames trouwens ook).

Daarbij was de natuurlijke textuur van het haar van elk model het uitgangspunt. Niet langer dwingen we onze lokken een bepaalde kant op. We respecteren de natuurlijke beweging. Hetzelfde geldt voor de scheiding in het haar. Voor dit herenkapsel valt de scheiding daar waar het haar op natuurlijke wijze opvalt. Het enige dat je doet, is de textuur ervan versterken met een volumiserend haarproduct.

Ga voor haarproducten van de betere merken en let op de omschrijving ‘voluminizer‘. Bekijk de backstage video en de foto’s hieronder en laat je inspireren door deze moderne herenkapsels. Overigens is het voor dit soort kapsels wel belangrijk dat er een goede snit in je haar zit. Ook hier is je eigen haartextuur weer het uitgangspunt.

Charlotte Mesman voor ADVERSUS