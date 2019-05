Zin in een cool herenkapsel voor de zomer? Zeg dan nu je kapper af!

Het zat eraan te komen… de korte mannenkapsels worden langer. Van de keurige hipster met zijn bijna neurotisch scherpe hair cut zijn we bijna ongemerkt overgegaan naar veel natuurlijkere en ook langere kapsels. Zelfs het klassieke herenkapsels – lange bovenkant, korte zijkanten en achterkant – raakt dit seizoen een beetje op de achtergrond.

Kort haar wordt langer. De zijkanten worden langer, het haar van achteren wordt langer, het haar bovenop blijft lang maar de scherpe lengteverschillen met zijkant en achterkant zijn weg. Bovendien dragen we het haar niet meer in een kuif.

Voor een ultieme, up-to-date hair look style je de lange bovenkant naar voren in een soort van pony. Deze look is vooral cool als er natuurlijke beweging in je haar – slag of krul – ziet. Als je haar wat sluik dan kun je je haar ook in een lok opzij dragen. Als je de zijkanten maar niet kort laat knippen!

Het haar van achteren mag echt een stuk langer zijn en de nek bedekken. Dit is misschien even wennen maar het is wel zo trendy. Bekijk de foto’s maar eens. Bij de meeste modellen is het haar van achteren vrij lang. Houd je van een wat cleanere look, houd het dan wat korter, als je – we kunnen het niet genoeg herhalen – de schaar maar uit de buurt van de zijkanten houdt.

Het is de textuur van je haar – steil, krul, slag – die je hair look bepaalt. Dat is juist het leuke aan deze langere kapsels. Ze maken je uniek, je haar wordt iets heel persoonlijks (in tegenstelling tot wat er met de hipster look gebeurde – toen zag iedereen er opeens hetzelfde uit).

Bekijk de kapselfoto’s maar eens. Misschien zit jouw nieuwe look ertussen.

