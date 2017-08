Herenkapsel: de surfer look. Haartips en haarstylingsproducten

Haartrends man. De herenkapsels van de modellen bij de Fashion Show van MSGM zomer 2018 leveren ons een heleboel nieuwe ideeën voor spannende haarsnitten op, maar vooral geven ons vooral ook een goed idee hoe we tegenwoordig met haarstylingsproducten omgaan.

Backstage bij MSGM troffen we top hair stylist Tina Outen aan. We hebben haar gevraagd wat de mood van de hair look is en hoe we deze herenkapsels zelf thuis kunnen nadoen. Lees hieronder verder of bekijk het video interview. Voor een uitleg van het gebruik van de haarstylingsproducten en kapselfoto’s zie onderaan deze pagina.

De mood van dit herenkapsel

De hair look voor de Fashion Show van MSGM zomer 2018 is geïnspireerd door Leonardo Di Caprio in de film ‘The Beach’. Het mood board backstage doet ook denken aan de film Point Break. Kortom: uitgangspunt zijn sportieve en avontuurlijke jongemannen, surfers, actieve guys.

‘We hebben ons vooral geconcentreerd op de textuur van het haar’, legt Tina Outen uit. ‘Het is alsof de jongens aan zee zijn geweest, alsof ze het zoute zeewater in hun haar hebben laten opdrogen. Om dit effect te creëren hebben we verschillende lagen haarstylingsproducten (Toni&Guy) aangebracht en de look afgemaakt met Sea Salt Spray van Label.m.’

Je kunt deze hair look thuis heel goed nadoen maar je moet er wel even de tijd voor maken en bereid zijn om tenminste vier verschillende haarstylingsproducten plus een diffuser föhn te gebruiken. Hiermee krijg je de juiste textuur. Daarna geef je je haar met je vingers vorm. Het is relatief simpel maar het geheim is dus: tijd en de juiste haarstylingsproducten.

Welke haarstylingsproducten gebruik je voor dit herenkapsel?

Fabrizio Palmieri, Creatief Directeur van Toni&Guy Italia legde ons verder uit welke haarstylingsproducten je moet gebruiken en vooral ook hóe je ze moet gebruiken om dit herenkapsel na te doen.

‘Voor krullend en sluik haar gebruik je verschillende producten’, begint Fabrizio Palmieri. ‘Heb je sluik haar dan gebruik je achtereenvolgens Heat Protection, Blow Out Spray en Sea Salt Spray van Label.m. Heat Protection beschermt je haar tegen de hitte van de föhn. Blow Out en Sea Salt geven je haar een doorleefde look, zo’n beach look à la Di Caprio, die zogenaamde surferlook. Sea Salt breng je vooral op de haarpunten aan. Aan al deze producten hebben wij ook nog Protein Spray toegevoegd om het haar zacht te houden en het te hydrateren. Het is een kwestie van ‘layeren’ van al deze producten.’

Heb je deze producten allemaal aangebracht dan geef je je haar met je vingers vorm en dwing je het de juiste kant op met de clips die je op de foto hieronder ziet. Hoe langer je ze laat zitten, hoe beter je haar ‘gehoorzaamt’.

‘Voor krullend haar gebruik je, net zoals voor sluik haar, Protein Spray. Dit product breng je vooral goed op de haarwortels aan (kneed het er goed in). Daarna gebruik je Rejuvenating Protein Cream. Dit haarstylingsproduct hebben we hier niet zozeer als anti-aging product gebruikt maar wel om de gewenste hair look te krijgen. En verder gebruikten we voor krullend haar Grooming Cream, om de krullen te scheiden en een juist gewicht te geven. We wilden geen overdreven groot volume.’

Samenvattend: voor sluik haar gebruik je Heat Protection, Blow Out Spray en Sea Salt Spray plus Protein Spray. Voor krullend haar gebruik je Protein Spray en vervolgens Rejuvenating Protein Cream en Grooming Cream.