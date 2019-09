Herenkapsels. Tutorial rockabilly haar stijl jaren ’50

Hoe style je je haar in een moderne, eigentijdse rockabilly look, zo eentje met een kuif en zo’n ducktail van achteren? We leggen het je stap voor stap uit.

Hoe style je je haar in een moderne, eigentijdse rockabilly look, zo eentje met een kuif en zo’n ducktail van achteren? Hair stylist Elia Piatto legde het ons backstage bij de modeshow van M1992 in Milaan uit.

Hieronder vind je alle stappen die je moet volgen om dit herenkapsel te krijgen. Je vindt er ook de namen van de producten die Elia Piatto voor deze hair look heeft gebruikt. Het geheim van deze hair look zit ‘m zowel in het handenwerk (je moet snel werken!) als in de haarstylingsproducten. Bij de instructies vind je ook het video interview met hair stylist Piatto. Het interview is in het Italiaans maar omdat de video goed illustreert hoe je te werk moet gaan, hebben we besloten het toch te publiceren.

De hair look: kuif met ducktail (eendenstaart)

Kapsels met vetkuiven en ducktails zagen het licht in de jaren ’50. Een ducktail (eendenstaart) is een soort middenscheiding achter op het hoofd die van je kruin tot je nek loopt. Hierdoor wordt het haar van achteren in twee secties verdeeld. Die kun je een mooie twist geven zodat je een soort, tja, eendenstaartidee, krijgt. Om je haar zo te modelleren moet je de juiste haarstylingsproducten gebruiken.

Elia Piatto interpreteerde de originele jaren ’50 look met kuif en ducktail. Hij maakte er een versie 4.0 van, zei hij ons. Anders dan in het originele kapsel is de kuif NIET vet. De zijkanten zijn shiny door het gebruik van gel terwijl de kuif mat is. Juist dit contrast in texturen maakt de look eigentijds.

Haarstyling en producten

#1 De voorbereiding: eerst ga je je haar de juiste textuur geven. Elia Piatto gebruikte hiervoor Redken Fashion Waves 07 Sea Salt Hair Spray en Redken Pillow Proof Blow Dry Express Primer. Verdeel deze producten over je haar zodat het zacht wordt en zich gemakkelijk laat modelleren. Deze stap is heel belangrijk als voorbereiding op het echte stylen. Dat moet je namelijk heel snel doen.

#2 Stylen: het stylen doe je met Redken Fashion Work 12 Hairspray en de föhn. Breng de zijkant van je haar omhoog, spray er haarlak op en föhn je haar dan onmiddellijk naar boven. Daartoe houd je de föhn schuin onder je haar en werk je het haar met je handen omhoog. Doe hetzelfde met de andere kant van je haar. Bekijk de video waarin geïllustreerd wordt hoe je dit precies moet doen.

Tip: als je haar heel fijn is (zoals het haar van het model in de video), gebruik dan een sterkere haarlak. Elia Piatto gebruikte Pure Force 20, wederom van Redken. Let op: het is ook hier weer belangrijk dat je heel snel werkt. Dus haarlak aanbrengen en onmiddellijk stylen.

#3 Zijkanten: gel aan de zijkanten. Tenslotte breng je een beetje gel op de zijkanten aan. Dit is de meest riskante stap. ‘Het wordt óf een grandioze finale of een fiasco,’ zegt Elia Piatto, ‘want je kunt hier niets meer corrigeren.’ Verdeel wat gel over je handpalmen en breng het product op het haar aan de zijkanten van je hoofd aan. Breng het haar naar achteren. Beweeg je handen zo dat ze op het midden van je hoofd samenkomen zodat zich een lichte duckstail beweging vormt. Die hoeft niet uitgesproken te zijn. Voor een 4.0 versie van de originele look is een hint, een lichte aanzet tot eendenstaart genoeg.

