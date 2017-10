Herenkapsels. Zo wordt je kuif modern

De herenkapsels voor herfst winter 2017 2018 laten veel uiteenlopende trends zien. Van superkort haar tot lange lokken. Er zijn bijna geen regels meer. De grote trend van de afgelopen seizoenen is dat we alles hebben losgelaten: alles mag, alles kan, als jij je er maar goed bij voelt. Dus heb je zin in superkort haar? Ga ervoor! Zin in lokken tot op je schouders? Prima. Een kuif? Het mag allemaal! Trends en regels zijn uit. Dat roepen de hair stylisten tenminste.

Helemaal waar is dat natuurlijk niet. Zo zal iedereen opgemerkt hebben dat de hipster look nu echt wel uit de mode is. Undercuts zijn passé, topknots zijn not done. Al met al zijn we weer terug bij wat klassiekere snits. De ‘evergreen van de evergreens’ – korte achterkant en korte zijkanten – is weer helemaal in ere hersteld.

Hoe klassiek het herenkapsel met korte achterkanten, korte zijkanten en langere bovenlengte ook mag zijn, de haarstyling geeft er elke keer weer een moderne twist aan.

Bij Dirk Bikkembergs zomer 2018 kozen de hair stylisten voor de heren met een wat langere bovenlengte voor een soort quiffe: ze brachten het haar met een haarproduct naar achteren maar maakten er geen geordende kuif van zoals we dat een paar jaar geleden zouden hebben gedaan. Een paar lokken vallen naar voren, dus in het gezicht, en er zit behoorlijk wat beweging in de kuif zodat het allemaal veel nonchalanter oogt.

De haarstyling van dit kapsel is heel gemakkelijk. Geef je haar textuur met een zoutspray. Breng het daarna naar achteren en gebruik een mud of paste om de kuif te stylen. Gebruik daarna niet een borstel of kam maar je vingers. Het haar moet openvallen en niet te strak en snel gestyled zijn. Vergeet niet om je vingers (met product) helemaal naar achteren door te trekken, tot in je nek, zodat er ook een mooie en licht gecontroleerde beweging in het haar aan de achterkant te zien is.

Proberen!

