Herenmode. De mode trends voor herfst winter 2018 2019

De herenmode voor herfst winter 2018 2019 laat een heel gevarieerd beeld zien. Aan de ene kant zien we nog steeds sportswear invloeden, aan de andere kant ook ‘wilde’ mode trends als cowboy invloeden en zelfs slangenprints voor hem (bij onder meer Roberto Cavalli – dit zal de modekenners onder jullie niets verbazen).

Gelukkig laat de herenmode voor herfst winter 2018 2019 ook heel draagbare outfits zien. Wij hebben vijf mode looks voor je uitgekozen waar je zo in weg kunt lopen.

Herenmode. Stoer, punk, etnisch

Een stoere look voor een alternatieve casual look. De nieuwigheid voor dit seizoen zijn etnische invloeden, zie de trui.

Herenmode. Ongedwongen chic

Deze look is casual maar superchic. De nieuwigheid: gebrand oranje. Het is één van de hotste modekleuren!

Herenmode. Sportief

Een sportieve look. Casual maar verzorgd. Let op: kleuraccenten blijven in de mode.

Herenmode. British

Een supercoole look die niet voor iedereen is weggelegd. Je kunt er elementen uit halen. De ruitjesbroek is bijvoorbeeld weer helemaal in de mode. En die leren trench is natuurlijk een statement item!

Herenmode. Klassiek

Giorgio Armani houdt van klassiek, zijn hele leven al, en dat blijft hij uitdragen. Voor de winter gebruikt hij graag (rib)fluweel. Mooi in deze look: de combinatie van fluweel met knitwear en de diepdonkere kleuren.