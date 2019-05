Mode zomer 2019. Nu eens geen sportswear maar… fantasieën

De modehuizen hebben zich voor lente en zomer 2019 enorm laten meeslepen door de sportswear invloeden. Sommige maisons presenteerden onherkenbare collecties, zozeer weken ze af van de gewoonlijke huisstijl. Gelukkig zijn er ook ontwerpers die hun eigen ding blijven doen. Zoals Etro bijvoorbeeld.

Het Italiaanse modehuis Etro staat bekend om zijn schitterende etnische prints. Ook voor lente en zomer 2019 was de herencollectie weer één en al fantasie. Tussen de palmen van het oerwoud dat het modehuis voor de gelegenheid in het Palazzo del Ghiaccio (IJspaleis) in Milaan had laten bouwen, staken de prints schitterend af.

We zagen blazers en bomberjacks met etnische fantasieën die op overhemden met soortgelijke fantasieën werden geshowd. Soms ook werd een jasje met fantasie over een simpel T-shirt gedragen. Fantasieën van de jacks kwamen terug op de rugzakken. De fantasieën van de zijden sjaals waren net weer even anders dan die van de blazers waar ze mee gecombineerd waren, wat ook weer een mooi effect opleverde.

De collectie was één en al details. Manchetten in een andere fantasie dan die van het overhemd zelf bijvoorbeeld. Of een strepenblazer met fantasierijke opstiksels. Opvallend waren ook de lange leren riemen met kleine studs die in het middel waren geknoopt. Soms droegen de modellen niet één maar meerdere van dit soort riemen, en dan wel over een blazer!

Bekijk de foto’s maar eens en doe inspiratie op. De volgende keer als je in de winkel een jasje of jack met fantasie ziet hangen, loop je er misschien niet meer zomaar langs. Een goed gekozen fantasie voegt iets aan je look toe. Nog mooier is het als je meerdere fantasieën, net zoals bij Etro, met elkaar combineert. Wie durft?

