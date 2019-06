Zo bied je hete zomerdagen en klamme nachten het hoofd. 9 tips

Eindelijk is het dan zomer! En zoals wel vaker in ons landje is er geen gulden middenweg. Wat moet je doen als het kwik richting de veertig graden schiet? Negen tips om hete zomerdagen en klamme nachten zo goed mogelijk door te komen.

1. Sluit de hitte buiten

In tropische landen weten ze er alles van: als de zon schijnt, sluit je de gordijnen. Op die manier houd je de hitte enigszins buiten. Dus sluit de gordijnen, en ramen, van je huis aan de zonkant en open de ramen aan de schaduwkant.

2. Schaf een ventilator aan

Geen airconditioning (wie eigenlijk wel in Nederland?)? Schaf een ventilator aan (een kleine, maar intelligente investering). Een ventilator verbruikt relatief weinig stroom en brengt de nodige verkoeling. Neem de ventilator ’s avonds mee naar de slaapkamer en zet ‘m op een afstandje van je bed (niet te dichtbij want anders riskeer je een stijve nek).

3. Ga voor katoenen en linnen kleding

Draag geen synthetische kleding maar ga voor natuurlijke materialen als katoen en linnen. Hetzelfde geldt voor je beddengoed. Geef de voorkeur aan katoenen lakens.

4. Creëer een gunstig slaapklimaat

Niet alleen de hitte maar ook het lange zomerlicht houdt ons uit de slaap. Maak je slaapkamer zo donker mogelijk of wapen je met een slaapmasker. Een andere stoorzender in hete zomernachten zijn… muggen. Span zonodig tijdelijke muggennetten (met klittenband) voor de vensters of ga voor een klamboe boven je bed.

5. Gezonde eetgewoonten

Ook verkeerde eetgewoonten kunnen je uit je slaap halen. Omdat je daar, anders dan dat met hitte het geval is, wél invloed op hebt, is het zeker bij warm weer, verstandig om extra op te letten hoe en wat je eet. Zo zijn eiwitten belangrijk voor tryptofaan, een voedingsbestanddeel dat slaapbevorderend werkt. Ga ook voor mineralen, zoals magnesium voor kalmerend en (spier)ontspannend effect. Dit mineraal is onder meer te vinden in groene groenten en vis. Drink niet teveel alcohol en mijd koffie en sigaretten enkele uren voor het naar bed gaan. Vermijd verder te koude drankjes. Warme dranken als thee werken verkoelender omdat je ervan gaat transpireren waardoor de lichaamstemperatuur omlaag gaat.

6. Houd het hoofd (handen en voeten) koel

Een oververhit gevoel kun je te lijf gaan door je polsen onder stromend koud water te houden. Ook een lauw voetenbadje brengt de lichaamstemperatuur omlaag. En een vochtige handdoek op je voorhoofd werkt verkoelend. Een vochtig handdoekje in je nek kan ook helpen.

7. Mijd de zon en pas je ritme aan

Het is natuurlijk heerlijk dat het eindelijk zomer is, maar het is verstandig om op hete dagen de zon te mijden. Zoek op straat de schaduwkant op en ga, hoe verleidelijk het ook is, tijdens een hittegolf niet zonnen. Pas ook je ritme aan de temperaturen aan. Loop langzamer en vervang een sessie in de sportschool door een bezoekje aan het zwembad.

8. Crèmes en medicijnen in de ijskast

Vergeet niet om je crèmes (en sommige medicijnen) in de ijskast te plaatsen om ze goed te houden. Ook oogpotloden en lippenstiften smelten bij hoge temperaturen en kunnen daarom beter op een koel plekje bewaard worden.

9. Drink voldoende water

Houd de waterfles bij de hand! Tijdens extreme hitte transpireren we meer dan gewoonlijk en dat betekent: vochtverlies. Vul dat aan met voldoende water.

