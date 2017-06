De hipster is dood en begraven. Sorry, het klinkt hard maar het zij zo :-)

De hipster is dood en begraven. Het klinkt hard en definitief, en dat is het misschien ook, maar wij hebben bewondering voor degenen die het durven uitspreken. Te vaak wordt er om de hete brij heen gedraaid. Het is gedaan met die hipster look. Dat zijn de geluiden die we overal horen, last but not least tijdens de laatste Milan Fashion Week.

Toen we Elia Piatto, hair stylist backstage bij de Milan Fashion Week, vroegen wat hij op dit moment het meest bij de heren knipt, welke haarsnit hip is, was zijn onomwonden antwoord:

‘Tijdens de Fashion Weeks zien we altijd veel verschillende haarstijlen, ook omdat de ontwerpers hiermee de boodschap die ze willen uitdragen, willen onderstrepen. Maar één ding staat als een paal boven water: de hipster is dood en begraven.’

‘Het werd gewoon teveel. De hipster look is killing voor hair stylisten zoals ik. Het is voor ons frustrerend om te zien hoe al die verschillende haartypes allemaal worden geüniformeerd door ladingen wax die alle dynamiek en beweging aan het haar ontnemen. Onder die wax kan elk haartype schuilgaan, maar je hebt er geen idee van hoe het eruit ziet.’

‘Voor mij als klassieke kapper met schaar is dit fantasieloos en smakeloos. Er zit geen enkel idee achter, uitzonderingen daargelaten. Ik houd niet van een dergelijke homologatie. Het is stuitend als iedereen zich dezelfde look laat aanmeten. Het is juist een goede haarsnit waarbij je haar tot z’n recht komt die je persoonlijkheid geeft.’

‘Ik vind verder ook een baard lang niet altijd mooi. Natuurlijk is een baard handig om een paar kilo’s teveel in je gezicht te verbergen maar zou het niet beter zijn om die paar kilo’s te lijf te gaan in plaats van ze te camoufleren? Maar goed, dat zijn persoonlijke keuzes. Blijft het feit dat een baard in juni bij temperaturen van tegen de 40 graden voor mij esthetisch geen enkele waarde heeft. Op de Noordpool is dat wellicht anders maar bij ons… Maar het ergste is nog dat iedereen er hetzelfde uitziet. Dat gebrek aan een persoonlijke stijl, dat ik kan maar moeilijk accepteren.’

Helemaal mee eens, Elia. Amen