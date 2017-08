Hoe begrijp je of zij je leuk vindt?

Ontdek of zij jou leuk vindt. Leer hoe je enkele heel eenvoudige gebaren, gezichtsuitdrukkingen en opmerkingen kunt interpreteren en hoe je kunt begrijpen of de vonk overgeslagen is ūüôā

We zullen ons een beetje duidelijker uitdrukken. Op je werk of op school is er een vrouw (er is er altijd eentje!) die er goed uitziet en waar je gewoon helemaal weg van bent. Je bent verliefd op haar manier van doen, op haar glimlach… Haar ogen doen je hart smelten. Deze vrouw (of dit meisje, zo je wilt) heeft geen vriend, voor zover je weet, en het idee dat ze er eentje vindt terwijl jij tijd verliest met het uitvinden of ze je leuk vindt of niet, maakt je helemaal gek.

Je zou er ik weet niet wat voor overhebben om te weten of zij ook van jou gecharmeerd is. Of ze jouw uitnodiging om eens samen iets te gaan doen zou accepteren.

Of dat je het riskeert om een blauwtje te lopen. Je zou er heel wat voor op tafel leggen om dit allemaal te weten. En nu zijn wij daar met dit artikel en zijn we bereid om je – gratis! : – te helpen. Want zo moeilijk is het niet. Je hoeft alleen maar tussen de regels door te lezen, te interpreteren en je intu√Įtie te volgen. Hier moet je op letten.

Ze vindt je leuk als ze…

1. als je met haar praat, haar lichaam naar je toebuigt, om beter te kunnen volgen wat je zegt, maar ook om te laten zien dat ze niet bang voor je is, en dat ze het fijn vindt om dicht bij je te zijn.

2. je recht in de ogen kijkt, naar je glimlacht en je met een lachje aanspoort of aanmoedigt als ze met je praat, en ze doet dit ook als ze met haar vriendinnen of met een andere man praat – jammer dan voor hem -.

3. je aanraakt, misschien om je speels een tik te geven als je een grapje maakt. ze doet dit lachend om je te vertellen dat ze niets tegen lichamelijk contact met jou heeft.

4. de neiging heeft om haar haar in model te brengen of haar kleding glad te strijken als ze in je buurt is, en ze probeert om er in jouw ogen verzorgd en mooi uit te zien

5. ze je aanbiedt om iets dat ze aan het eten of aan het drinken is met je te delen. Als je op dit punt aangekomen bent, waar wacht je dan nog op…? Stap op haar af tenzij… (lees verder)

Ze vindt je niet leuk als…

1. ze constant naar een ander kijkt terwijl jij wanhopige pogingen doet om haar aandacht te trekken of een gesprek met haar te voeren (zie punt 2). Wat een geluksvogel is die ander, wat een pechvogel ben jij ūüôĀ

2. het je niet lukt om haar blik te vangen of ze zichtbaar in jouw gezelschap niet op haar gemak is (en dat niet omdat ze verlegen is)

3. ze probeert om je met haar vriendin te laten praten om zich vervolgens met een banaal smoesje uit de voeten te maken

4. ze niet over zichzelf wil praten of je haar geen informatie kunt ontfutselen over hoe je haar zou kunnen behagen (versieren) (deze dame weet wat ze wil…)

5. je haar iets te drinken aanbiedt en zij dat niet accepteert, terwijl je net hebt gezien dat ze wel net een drankje heeft geaccepteerd van die man die daar in de hoek met die blonde vrouw zijn best staat te doen… ūüôĀ

Gemakkelijk toch? Er is niet veel voor nodig om te begrijpen of een vrouw je leuk vindt of niet. Het enige dat je nodig hebt, is een goed observeringsvermogen, de bereidheid om eerlijk te zijn tegenover jezelf en een beetje ervaring. Je kunt het maar beter gelijk weten, want als ze je niet wil, dan wil ze je niet. In dat geval kun je maar beter bij de eerste signalen van onge√Įnteresseerdheid van haar kant je zinnen verzetten naar een andere vrouw.

ADVERSUS