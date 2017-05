Hoe casual is Casual Friday, ofwel: hoe casual mag jij op vrijdag zijn? Dit is een vraag waar we na al die jaren soms toch nog tegenaan lopen. Want het is zo makkelijk nog niet. De een grijpt uit gemakzucht toch maar naar zijn pak, de ander hijst zich vrolijk in zijn weekendkleding maar slaat daarmee soms de plank mis (en incasseert een boze blik van de baas).



Hieronder een aantal handige tips voor een stijlvolle Casual Friday (vooral de laatste tip/warning verdient volgens ons enige aandacht!):

Casual is niet armoedig

Casual betekent relaxed, maar niet armoedig. Wat je ook aantrekt, zorg ervoor dat het altijd schoongewassen en goed gestreken is. Dit is en blijft een must voor een verzorgd voorkomen, ook op Casual Friday.

Broeken: ribfluweel, kaki, jeans

Je donkergrijze broek met vouw mag in de kast blijven. Maar wat draag je ervoor in de plaats? Ribfluweel, een effen broek in wol of katoen en in gedekte kleuren (kaki, donkerblauw, bruin, donkergroen, zand), een spijkerbroek.

Als je broek maar van goede kwaliteit is. Ribfluweel mag niet versleten zijn. Vermijd kaki broeken die slobberen of de afdrukken van je knieën vertonen. Donkere spijkerbroeken zijn in de regel stijlvoller dan lichte spijkerbroeken. De stone washed en/of vintage look (scheuren, gaten) gaat te ver voor Casual Friday.

Overhemden en truien

Ook je ongemakkelijke blazer en het smetteloze witte overhemd mag je op casual day thuislaten. Kies daarvoor in de plaats een overhemd met een klassiek motiefje of een mooie ‘houthakkersruit’ (weer helemaal in de mode), met – heel belangrijk – lange mouwen. Het is net weer even iets anders en geeft je een relaxed gevoel maar je ziet er wel nog steeds smaakvol uit. En voor wat betreft je trui: vermijd grof gebreide en vormeloze ‘gevallen’. Kasjmier is natuurlijk het mooist, maar ook een mooie trui van fijne wol is prima voor je casual dag. Vermijd kleurige sweaters, van het soort dat je naar de sportschool draagt.

Weinig fantasierijk: het poloshirt en de combi blazer/jeans

Wil je echt iets stijlvols van je casual day maken, houd je dan verre van poloshirts (zo geijkt!) En de combinatie blazer/jeans (zo gemakkelijk en daardoor zo weinig fantasierijk).

Accessoires

Het mag dan casual day zijn, maak het niet te bont. Kies een stijlvol, zo je wilt sportief, horloge. Vermijd opzichtige accessoires. Kies je schoeisel met zorg. Sneakers mogen, mits in gedekte kleuren en schoon (met bemodderde sneakers sla je nergens een goed figuur). Absoluut te vermijden zijn (puntige) cowboylaarzen en riemen met opzichtige sluitingen.

Algemene richtlijn

Als je twijfelt of iets kan of niet, vraag je dan af of je er tijdens een onverwachte meeting mee voor de dag zou kunnen komen. Krijg je bij het idee geen goed gevoel, dan kun je het kledingstuk waarover je twijfelt maar beter voor je vrije tijd bewaren.

Tip/warning: wees je ervan bewust dat wat je draagt, je gedrag beïnvloedt! Zo wees een onderzoek uit dat personen mét een doktersjas een test beter aflegden dan personen zonder die jas. Uit een ander onderzoek bleek dat mannen in pak ‘groter’ denken en minder op details letten (dit kan een voordeel maar ook een nadeel zijn). Iedereen weet verder dat een pak autoriteit verleent en dat kan je in een business meeting goed van pas komen en jouw eigen gedrag beïnvloeden. Bottomline: maak op Casual Friday je kledingkeuze niet alleen op basis van de omgeving waarin je verkeert (en wat men ervan denkt) maar vooral ook op basis van de mood die je voor jezelf wilt creëren en wat je te wachten staat.

