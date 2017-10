Hoe effectief is jouw profiel foto? Tips voor meer foto sex-appeal

Hoe effectief is jouw profiel foto? Hoeveel reacties krijg je? En zijn ze allemaal positief? Wat voor soort foto’s stimuleren interesse bij het vrouwelijke publiek? Lees onze tips voor meer foto sex appeal.

Een recente foto die iets te vertellen heeft

Je mag dan nog zo blij zijn met die foto van jaren geleden, gebruik voor je profiel een recente foto, en dan ook nog eens een foto die iets te vertellen heeft. Het kan een foto zijn waarop je gezicht goed te zien is maar dat hoeft niet per se. Een silhouet in een boeiende omgeving kan ook goed werken. Of een deel van je gezicht als het maar niet al te artistiek en vergezocht is.

Lachen of niet?

Uit statistieken blijkt dat foto’s waarin je een beetje wegkijkt van de camera en waarop je niet lacht, het beste werken. Vrouwen houden wel van een beetje geheimzinnigheid. Vermijd echter foto’s waarop je triest, boos of agressief kijkt. De foto moet een positieve uitstraling hebben.

Doe iets interessants

Foto’s waarop je iets interessants doen stimuleren de fantasie. Doe je aan sport, denk dan aan een sportfoto. Speel je gitaar, laat dat dan zien. Reisfoto’s schijnen echter minder goed te werken.

Laat die abs alleen zien als ze de moeite waard zijn

Abs en rollende spierballen doen het alleen goed als ze er echt goed uitzien. Heb je echt een goed lijf, dan schijnen selfies of foto’s waarop je dat laat zien zelfs beter te werken dan aangeklede foto’s. Vermijd echter al teveel blote huid en foto’s waarop je jezelf teveel showt. Ga voor een casual houding. Let ook op de omgeving. In het zwembad of aan zee is een zwembroek prima, een selfies in je onderbroek in de badkamer is al snel too much.

Niet al te artistiek

Don’t try too hard. Artistieke foto’s of fun pics zijn prima binnen een verzameling foto’s van jezelf, maar niet als profiel foto.

Geen foto’s met baby’s, wel met dieren

Foto’s met dieren (vooral puppy’s) werken perfect. Ze laten zien dat je gevoelig bent. Vermijd echter foto’s met baby’s of kinderen. Uit de statistieken blijkt dat ze niet goed werken (wellicht omdat ze het idee geven dat je al ‘bezet’ bent).

Geen foto’s met alcohol

Ook foto’s met bierflesjes en jij met je feestvierende vrienden schijnen bij de vrouwen niet echt aan te slaan. Laat alcohol er liever buiten!

Geen photoshop-constructies

Plaats geen foto’s die er heel geshopt uitzien. Dit komt gemaakt over terwijl je profielfoto juist iets van jou moet laten zien. Natuurlijk kies je wel een foto waar je goed opstaat. De beste foto’s maak je zonder flash. Het zachtste daglicht is net voor zonsondergang. Bewolkt weer is beter dan fel zonlicht. Experimenteer, leer je eigen gezicht kennen en ga voor een eerlijke foto die interesse stimuleert en die niet al te ‘eigengeil’ overkomt.

