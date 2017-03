Beste lezers, beste lezeressen. Jullie hebben dit artikel vast zien aankomen. Een nieuw artikel na het ‘Hoe is de Nederlandse vrouw?‘ dat veel succes heeft geoogst maar ook veel intense reacties van de kant van de vrouwen heeft uitgelokt. Mocht je het bewuste artikel nog niet gelezen hebben, klik dan hier.



Omdat we voorstanders zijn van ‘gelijkheid’ en omdat veel lezeressen een ‘mannelijke’ versie van het voorgaande artikel hebben gevraagd, zijn we hier met het artikel ‘Hoe is de Nederlandse man?’

Want als het waar is dat niet alle Nederlandse vrouwen aan het schoonheidsideaal en het beeld van de perfecte vrouw van de Nederlandse man beantwoorden (hoe zou het ook kunnen?), dan geldt vast en zeker ook het omgekeerde.

En dus stuiten we spontaan op de vraag: en hoe is dan de Nederlandse man?

Veel vrouwen vinden dat ze alleen maar voor hun werk en carrière gaan. Is het waar dat ze ook in het geval dat ze een afspraakje met een vrouw hebben de agenda erop moeten naslaan? En is het waar dat het werk voor het merendeel van de Nederlandse mannen op de eerste plaats komt? Natuurlijk zit je fout als je gaat generaliseren… of niet?

Andere vrouwen vinden dat ze nogal ‘koud’ zijn. Verschillende vrouwen klagen over gebrek aan passie, zeker in bed. Ook wordt wel eens gehoord dat ze maar weinig karakter tonen en dat ze soms hysterische aanvallen of huilbuien krijgen (wij brengen hier slechts enkele punten naar voren uit de reacties van lezeressen op het artikel over de Nederlandse vrouw dat klaarblijkelijk een gevoelige snaar heeft geraakt).

En verder zou de Nederlandse man niet altijd de waarheid spreken, meer naar zijn vrienden toetrekken dan naar zijn eigen partner, zijn uiterlijk maar weinig verzorgen en ook niet al te veel aandacht aan lichaamshygiëne besteden. We houden hier op want anders gaan we spontaan huilen.

Het beeld dat naar voren komt, is niet al te flatterend. Stel je voor dat het waar zou zijn. Wij hopen van niet. Misschien was de kritiek die de vrouwen naar aanleiding van ons vorige artikel op de Nederlandse man leverden, gebaseerd op – en gekleurd door – persoonlijke ervaringen, en weerspiegelen deze reacties niet het algemene beeld dat de Nederlandse vrouw van haar mannelijke wederpartij heeft.

Voor een completer en evenwichtiger beeld geven wij het woord aan de lezers, maar vooral ook aan de lezeressen die hun mening over de Nederlandse man op een respectvolle en zinvolle manier willen geven. Misschien is het een goed idee om eerst even te lezen wat de mannen over de Nederlandse vrouw hebben gelezen en om dan je eigen mening over de Nederlandse man te formuleren en die naar ons toe te mailen. We zouden jullie willen vragen om bij jullie reactie in het vakje ‘titel artikel’ ‘De Nederlandse man‘ te vermelden. Dat maakt ons werk gemakkelijker. Het woord is aan jullie…

Hoi,mijn nederlandse man was geen schone iemaand

De nederlandse man vind ik n beetje introvert,soms lomp,geeft weinig tot geen complimenten,niet altijd mooi gekleed sorry heren!In onze maatschappij wordt t steeds voor n man enger/moeilijker om af te stappen op sterke zelfverzekerde nederlandse dames!vrouwen blijven voor n man altijd n beetje gecompliceerd helaas!

Tip:elke avond even haar laten ratelen en goed luisteren en open vragen stellen over!ja,haar gevoelens.En af en toe n presentje!

Om eerlijk te zijn heb ik het artikel voor de vrouwen nog niet gelezen, misschien dat dat helpt om een wat objectiever beeld te schetsen over de Nederlandse man.

Tuurlijk heb je er wat ‘rotte appels’ tussen zitten, die bijvoorbeeld weinig aandacht besteden aan hygiene, werk op de eerste plaats staat, koude kikkers zijn, en wat voor negatieve dingen nog meer.. Maar die heb je bij de vrouwen ook. Maar er zijn ook hele lieve Nederlandse mannen, die je goed doet voelen, lief is, naar je luistert, waar je mee kan lachen, goed gekleed is, niet stinkt etcetera.

De Nederlandse man is in mijn ogen ergzelfverzekerd (in het begin). Hij is altijd gehaast en kijkt zelden op. Hij kan eruug werkgericht zijn en helaas ook wel koud. Hij heeft helaas ook een erg droge humorloze kant aan hem… Maar (gelukkig!!) is er ook eeen andere kant van hem die weinigen zien. De hartelijke en gevoelige kant. Helaas heeft de gemiddelde Nederlandse man het zwaar in deze maatschappij vol robotachtige ultrazelfverzekerde vrouwen, die te hard hun best doen om onafhankelijk te lijken.

Hierop zeg ik mannen wees niet getreurd want elke vrouw heeftwel eenman nodig. Kijk verder dan de harde buitenkant en zoek die geweldige vrouw die ze is van binnen!

En voor de vrouwen…

Wees een beetje toegankelijker en open, het is niet dat alle mannen slecht zijn. Misschien ligt het ook wel aan jou. Stel jezelf open voor nieuwe dingen en er zal vast wel een lekkertje je kant op komen.

Ik mis bij veel Nederlandse mannen een bepaalde joie de vivre waardoor ze met veel met souplesse een hele leuke gentleman zouden kunnen zijn. Niet een prins op een wit paard die alles voor je doet en zeker ook geen schoothondje, maar een soort verfijndere mannelijkheid die speels is en met humor. Dat betekent dat je deur openhoudt NIET omdat het moet (en je het eigenlijk ouderwets vindt), maar omdat je het leuk vindt en je daardoor op een verfijnde manier je mannelijkheid laat blijken. Denk aan types als George Clooney of Jude Law in Alfie! Een gentleman met een dikke knipoog graag!

Ik ben zo’n nederlandse man, die single is, werken moet nu eenmaal, om je leven te verrijken.

Ik hou toevallig wel van gezelligheid thuis, genieten van het leven, zo vaak als kan op vakantie (al is ’t maar een weekendje uitwaaien op Terschelling)vind het heerlijk om met een vrouw samen te winkelen, eten, koffie drinken, en kortom, stukje aandacht geven, en ontvangen.

Maar ik loop altijd tegen getrouwde vrouwen aan, die juist die dingen missen in hun eigen relatie..

of andere soort vrouw is idd, die van de cariere, zzelfverzekerd, geen tijd..

Wat blijft er dan nog over voor de niet cariere gerichte, huiselijk type man ???

De nederlandse man drinkt gemiddeld teveel bier, denken dat ze alles kunnen maken, alles zijn, en menen ruzie te maken

Las het artikel over wat de Nederlandse mannen over Nederlandse vrouwen vinden. Ach heren, uitzonderingen bevestigen nog steeds iedere regel, maar……

opvallend dat de Zuid Europese vrouwen zo goed scoren. En terecht mijns inziens!

Maar is het niet zo dat het een symbiose is, als jullie (in het algemeen) nu weer wat mannelijker worden, worden vrouwen vanzelf weer wat vrouwelijker! Want het zal jullie toch niet ontgaan dat de Zuid Europese mannen bij ons heel goed scoren.

De gemiddelde Nederlandse man is zelfingenomen, arrogant, heeft weinig oog voor anderen en is vaak bevooroordeeld. Wij vinden onszelf heel wat, nou vergeet het maar. Ga maar eens op vakantie naar een willekeurig land en zie hoe horkerig, eenkennig en kil we eigenlijk zijn. Dat bij veel mannen hun carriere (status of ego) op de 1e plaatst staat is ook waar, en dat de meeste mannen weinig passie hebben is ook waar. Ligt aan de tijd waarin we leven en aan de welvaart 🙂 Lompe asociale gevoelsarme boeren zijn we.

Nederlandse mannen zijn de beste! Ben zelf buitenlandse (Italiaanse) en heb Nederlandse vriend!Nederlandse man is lief, gevoelig en betrouwbaar!!!Als je denkt dat het niet zo is dan kan ik je garanteren dat het aan vrouwen ligt!Als de Nederlandse man wordt behandelt als een Man en niet als een hond dan heb je een heeeel gelukkige relatie!

Mannen zijn helemaal niet arrogant! Je moet alleen een beetje begrip voor ze hebben en de ruimte laten, indien mogelijk. Al leven we in hetzelfde land, al hebben we soortgelijke posities..mannen zitten nu eenmaal anders in elkaar.

Doe mijn maar een Nederlandse man vol vertrouwen, die zijn zaakjes weet te regelen EN durft zacht en gevoelig te zijn. Voor mij geen andere dan de mijne!! 😉

Moet in het algemeen meer van zijn centjes hebben dan van zijn looks.Wij vrouwen willen ook een goed uitziende en een verzorgde partner! Want vrouwen kunnen tegenwoordig heel goed voor d’r zelf zorgen en gaan daarom steeds meer eisen(looks) ipv alles maar voor lief nemen.

Over de Nederlandse vrouw waren mannen misschien niet heel erg te spreken maar ondanks dat wil ik als vrouw wel graag hulde brengen aan de Nederlandse man. Wat ik namelijk heel erg kan waarderen is de grote diversiteit in ons kleine kikkerlandje. Er is geen label op de Nederlandse man te plakken. Van gevoelige metromannen tot stoere houthakkers het is hier allemaal te vinden en dat maakt de Nederlandse man zo bijzonder. Ik dacht dat Nederlandse mannen niet romantisch, passievol en hoffelijk konden zijn. Maar dat kunnen ze wel degelijk! De sleutel ligt in je eigen vrouwelijkheid. Wie een ridder zoekt zal zich eerst als een jonkvrouw moeten gedragen. Vrouwelijk en elegant. En wie weet wat voor geweldige Nederlandse man je pad kruist….

De Nederlandse man ziet er vaak ouder uit dan zijn werkelijke leeftijd is. Ziet er onaantrekkelijk want: te bleke ongezonde kleur, heeft te kort haar of is kalende. Hij denkt dat afzeikhumor altijd leuk is en staat verbaasd te kijken of taait boos af wanneer vrouwen als reactie met gelijke munt terug betalen.

Nederlandse mannen zijn vaak slungerig, lomp en ooh zo slecht in flirten!! De nederlandse man mag wel wat smoother zijn wat dat betreft… Nee ik blijf lekker in Mexico, daar heb je echte mannen.

De Nederlandse man in mijn ogen is de meest aantrekkelijke Europese man. Hij is mannelijk, maar niet macho, is niet bang om zijn vrouwelijke kanten te tonen; kan over gevoelens praten, lief en zorgzaam zijn. De Nederlandse man weet dat vrouwen anders zijn, maar ziet haar niet als minder, maar juist als zijn gelijke. Hij respecteert haar en is soms denk ik nog een beetje zoekende naar zijn plaats naast haar, want wij vrouwen hebben heel wat ‘mannelijk gebied’ in de maatschappij veroverd (vrouwen werken nu ook, ook op hoge posities, zijn zelfverzekerder geworden, kunnen ook dominant zijn, doen ook mannensporten, etc.).

Wat ik fijn vind aan de Nederlandse man is zijn nuchterheid en zijn humor. Vrouwen kunnen echt te ver doorschieten in het beleven, analyseren en herkauwen van (hun eigen) gevoelens (of die van hun partner). Voor de mannen beter bekend als: “zeiken, drammen” 😉 Op die momenten is daar de NL’se man die haar afremt, het allemaal in perspectief plaatst en haar desnoods met een grapje weer laat lachen.

Het wordt nog niet altijd geaccepteerd als de man er voor kiest om thuis voor de kinderen te zorgen, terwijl zijn vrouwlief er voor kiest te gaan werken, maar een man in de ‘huismoederrol’ of gewoon een man die zijn gevoel durft te tonen kan echt sexy zijn! Een vrouwenhart smelt wanneer een leuke vent met een trotse blik met een kindje op zijn nek rondloopt hoor 🙂

Hmm, voor mij echt een Nederlandse man, die is nog altijd het meest aantrekkelijk! Maar toegegeven, hoewel ik mijn zelfstandigheid en gelijke positie waardeer: ik, een behoorlijk dominante Nederlandse meid, zou ’t stiekem erg leuk vinden als een vent met een veelbetekenende charmante blik de deur voor me open houdt of gewoon iets anders galants en cliché-igs voor me doet!!

DUS, NLse heren, blijf lekker zoals jullie zijn!

Als enige tip heb ik, wees soms net iets meer galant voor de dames en dan is dat probleem van ‘NL’se dames zijn soms niet vrouwelijk’ zo opgelost. De deur voor haar open houden, zo maar een bosje bloemen of gewoon 1 simpele roos, haar jas aanbieden bij het weggaan, haar aan ’t lachen maken.. ach het kan zo een klein gebaar zijn (en NIETS, dus geen geld kosten!) en jouw dame wordt plotsklaps een verlegen blozend meisje! Ik zeg je dat je daar haar hart mee wint 🙂

Over het algemeen gezien vind ik dat Nederlandse mannen weinig gevoel voor uiterlijke verzorging en stijl hebben, het leven té gemakkelijk maken en veel voor vanzelfsprekend beschouwen…

Om dan ook maar een pluspuntje te noemen over onze mannen ; Ik hou er van dat de nederlandse mannen zelfverzekerd en vrij geëmancipeerd zijn.

Hallo mensen,

Ik ben een oer-Hollandse man, en heb dit artikel met verbazing/verbijstering gelezen. En tevens de vooral negatieve reacties hierop, in al dan niet correct Nederlands.

Ik als persoon wil hier graag op in gaan, juist niet als dé Nederlandse man. Want ik wil niet generaliseren. Daarom zou ik jullie Nederlandse vrouwen hieronder kort vertellen hoe ik ben. En zie jullie positieve opbouwende kritiek, graag tegemoet.

Ten eerste zal ik in het kort voor jullie beeldvorming vertellen hoe of wat ik ben.

Ik ben een gezonde Nederlandse man uit een klein boerendorp. Mijn exacte leeftijd doet er vind ik weinig toe, maar deze ligt midden twintig. Hieronder komt hoe ik ben.

Graag kleed ik me goed, en dat wil voor mij zeggen nette pantalon, een overhemd met bijpassende accessoires (horloge/riem enz.) wel bijpassend natuurlijk. En absoluut geen ringen/kettingen of enig ander sierrad. En wat ik belangrijk vind en nogal is wat fout zie gaan, bijpassende schoenen en colbert. En zorg er altijd voor dat je haar goed in model zit. Maar uiteraard heb ik ook wel eens een offday. En dan nog 1 ding stoppels zo af en toe mag, maar het moet je wel staan. Een baard daarentegen mits tenzij je er een goede rede voor hebt om hem te hebben behalve luiheid is not done (wat mij betreft). Maar om dan toch even terug te grijpen op het artikel, ik vind dat er wel onderscheid gemaakt moet worden in de sociale-/ en werkomgeving van de Nederlandse man. Er bestaat natuurlijk een groot verschil tussen een bouwvakker of een advocaat die er sowieso met zijn werk mee bezig is er representatief uit te zien.

Dan het gentlemen gedeelte.

Dit gaat me in het algemeen redelijk goed af al zeg ik het zelf. De deur openhouden en af en toe kleine presentjes zit er goed in. Maar 1 van de belangrijkste dingen namelijk complimentjes geven, schiet er nog wel eens bij me in. Dat ligt ook aan het volgende, ik wil namelijk niet altijd met de geijkte complimentjes komen. Zoals wat zie je er goed/mooi uit, wat zit je haar leuk enz. Dames graag u reacties/op-/aanmerkingen hierop.

En het volgende wat aan bod komt is het gevoelige gedeelte.

Het is erg moeilijk in de harde maatschappij van tegenwoordig om je gevoelig en open op te stellen. En zoals al eerder door iemand genoemd, dit is nog lastiger bij de zelfverzekerde en carrière gerichte harde Nederlandse vrouw. Deze kan je gemakkelijk bedoeld of onbedoeld hard de grond in trappen. Maar na een maand of 4 durf ik het meestal wel aan, maar het ligt er natuurlijk wel aan hoe de vrouw in kwestie is. Soms kan het wel eens wat langer duren.

Dan wil ik graag nog ingaan op de volgende 3 onderwerpen:

1. Het gebrek aan hygiëne.

2. Het gebrek aan karakter.

3. Het gebrek aan passie (in bed).

1. Het gebrek aan hygiëne mag ik toch aannemen dat dit wel meevalt. Tenminste al kijk ik naar mezelf ik douche elke dag poets 2x daags mijn tanden. Gebruik deodorant aftershave, scheer me om de dag.1x in de maand de erogene zones scheren, evenals hoofdhaar geknipt en het overige lichaamshaar getrimd.

2. Dan weinig karakter, ik wil dan graag horen van de dames waarbij wij mannen weinig karakter tonen zodat ik hier in een eventueel volgende reactie nog op in kan gaan.

3. Dan het gebrek aan passie. Ik wil graag beginnen met het feit, dat het hier natuurlijk wel om een wisselwerking gaat tussen man en vrouw. (het moet wel van 2 kanten komen) En ja als ik soms mannen hoor praten kan ik best begrijpen dat vrouwen dit soms als een gebrek ervaren. Dus bij deze mannen, begin romantisch en naarmate de avond verloopt en de romantiek toeneemt kom je vanzelf aan bij het erotische vlak. En om daar dan wat dieper op in te gaan, wees een gentlemen. Begin daarom voorzichtig, ga niet direct af op de erogene zones. Maar werk hier z n 10 á 15 minuten naar toe. Denk bijvoorbeeld aan strelen, zoenen, droog vrijen en kusjes over het gehele lichaam. En heel belangrijk, laat haar als eerste komen. Want mannen geloof me, dit heeft echt voordelen. Nu wil ze je namelijk alleen nog maar meer dan daarvoor. En wat daarna te doen, ik zal zeggen Kom op zeg wees creatief.

Dan wil ik nog even ingaan op een eerdere reactie op dit artikel. Waarin word gezegt: dat de gemiddelde Nederlandse man teveel bier drinkt. Wie dit heeft geschreven weet ik niet (maar heeft misschien zelf teveel gedronken), maar dit is volkomen bespottelijk. Natuurlijk zijn er mannen die (te)veel drinken. Maar dat gaat zeker niet op voor de gemiddelde Nederlandse man.

Hier wilde ik het bij laten.

Ik heb een Noor, een Pool en Nederlandse mannen gehad, en ik moet zeggen dat bepaalde zaken echt niet nationaliteitsgebonden zijn. Ik vind de Nederlandse man wel directer, hij draait er niet om heen, wat mij wel bevalt. Ik vind Nederlandse mannen ook minder zeurpieten – tenminste degenen die ik ken. Dit om het geheel meer in perspectief te brengen en te relativeren…

ga elkaar eerst eens proberen gelukkig te maken inplaats van elkaar af te vallen dat zou de nederlandse vrouw en man als een stuk leuker maken.

tuurlijk, het zal allemaal heus wel waar zijn.

ik zal de laatste zijn om het eea tegen te spreken, moet wel zeggen dat mannen over het algemeen genomen veel tekortkomingen tonen, maar dat de nederlanse man over het algemeen genomen best wel bereid is zijn best te doen….ik zeg maar zo: vroeger had je ijzeren mannen en houten schepen, tegenwoordig heb je ijzeren schepen en houten van mannen….maar als je iemand hebt die zijn best voor je doet, dan heb je tegenwoordig al een goede te pakken.

ook zeg ik maar altijd: god schiep man naar zijn evenbeeld: de man heeft alle krachten en mogelijkheden van god gekregen, alleen ze doen er niets mee:-$…..ze zijn vervreemd geraakt van hun eigen mannelijkheid, deze mannen hebben slechts een beetje stimulans nodig….. en dit geldt niet alleen voor de nederlandse man.

haha ik zeg eerlijk de meeste mannen die hier zijn zijn sowieso watjes en de meeste vrouwen hier weten niet wat belangrijke eigenschappen zijn van een man. Bij mannen tenminste bij ECHTE mannen spelen drie factoren een belagrijke rol namelijk EER, TROTS EN RESPECT. En met iedere traan die een man laat verliest hij een factor waardoor hij laat zien hoe zwak hij is. Dit is voor de echte mannen die begrijpen mij. Heb niet tegen jongens.

Ik sluit mij volledig aan bij dit artikel; vandaag nog door de stad gelopen en mij verbaast over hoe onverzorgd, en daarmee doel ik ook op hygiënisch gebied, de gemiddelde man eruit ziet. Ook wil ik toevoegen dat het lijkt alsof de gemiddelde Nederlandse man een gebrek aan zelf -vertrouwen, -spot en -kennis heeft. Daarom hieronder een kleine gids.

Zelfvertrouwen

Ik moest toevallig vandaag de stad in om een nieuwe zonnebril te halen (jawel, de lente in m’n bol) en toen besefte ik hoeveel mannen er als zoutzakken bij… eh- lopen: Hoofd omlaag, slenterend over straat, gekromde rug en een gezicht dat zowat het hoofd glijdt.

Dus! Trek je rug eens recht, kin omhoog, borst vooruit (ja ook bij mannen is dit aantrekkelijker) en tover eens een lach op je gezicht; mannen die lachen vallen veel meer op bij vrouwen dan mannen die een ‘stoere blik’ nabootsen.

Zelfspot

Je hebt het vast wel eens meegemaakt; je loopt lekker in de stad je ding te doen, en je struikelt over je eigen voeten. Laat je dan niet van je stuk brengen, ik zie het namelijk vaak genoeg dat iemand trots over straat loopt en vervolgens na een blunder afdruipt. Loop lekker verder, lach om jezelf, het kan iedereen gebeuren.

Vloeken heeft al helemaal geen zin; het geeft nou niet bepaald het beeld van een gezellige/ vrolijke man.

Wees ook qua kleding niet bang om eens gek te doen, je kunt in principe de meest vloekende kleurencombinatie aan kleding aantrekken, en er toch aantrekkelijk uitzien. Zolang dit maar gecombineerd wordt met je uitstraling, en hier komt dus het in het vorige kopje genoemde zelfvertrouwen van pas.

Zelfkennis

Heb je een buikje? Trek dan in hemelsnaam geen strak T-shirt aan! Dikke mannen met een strak T-shirt zijn net zo aantrekkelijk als een vrouw met een snor.

Mijn punt? Ken jezelf, weet wat je aan kunt doen, experimenteer probeer nieuwe dingen uit, en ga geen kleding aantrekken omdat dat ene model ze ook aan kan.

Zoals ik al zei: Weet wat je aan kunt doen; veel mannen kopen standaard een maatje L, terwijl ze eigenlijk een maatje M hebben. Dus als je een nieuwe garderobe gaat aanschaffen, is het verstandig om je te laten adviseren door een verkoper.

Dat was het wel zo’n beetje, ik hoop dat ik hiermee ten minste één man heb kunnen helpen. En dat er dus één saaie man minder in Nederland zal rondlopen.

hoewel de Nederlandse man me erg bevalt, heb ik gemerkt hij soms te welwillend is oftewel de arme sloeber laat finaal over zich heen lopen. Nou moet ik zeggen dat ik van karakter nogal sterk ben =P (maarja dat krijg je met een spaans/afrikaans temeperament)waardoor ik dus een man verkies die wat sterker in zijn schoenen staat. Ja er zijn mannen die lomp en boers zijn maar die heb je overal.

Nou ben zelf in Nederland geboren en getogen alternatieve indo/nederlandse

Heb zelf een voorkeur voor Hollandse kerels,

vind ze gewoon aantrekkelijker :-p

Wat ik wel opmerk is de hollandse kerel nog altijd niet verder kijken dan hun neus lang is zolang het maar blond is bijvoorbeeld…ja dat vind ik dan weer kortzichtig, er is meer dan alleen haarkleur..

Bovendien er is ook niets mis met je best doen om iemand te veroveren en degene het gevoel te geven dat je “the one and only” bent die al zn aandacht heeft en niet gauw afgeleid is door 1 of ander sletterig gekleed delletje..

Daar geef ik dan de buitelandse man weer een pluspunt voor 🙂

Een nadeel van buitelandse mannen is dat ze niet van het woordje nee hebben gehoord of niet willen horen wat erg irritant is, alsnog blijven proberen ( nog net niet stalken) beledigd/boos zijn als je NETJES zegt dat je geen interesse hebt..soms ook nog TE handtastelijk..

Volgens mij zit de Nederlandse man vrij simpel in elkaar. Hij wil doen wat hij leuk vindt en daarin worden vrijgelaten. Daarnaast wil hij duidelijke ´instructies´ en geen signalen. Omdat vrouwen wat complexer in elkaar zitten begrijpt hij haar vaak niet. Veel moeite om haar te begrijpen doet de Nederlandse man niet, hij gaat liever confrontaties uit de weg en houdt het, zoals gezegd, liever simpel. Liegen komt daarom ook aan de orde en de man vergeet dat elke vrouw een zesde zintuig hiervoor heeft en het dus door heeft.

Als een man zich iets meer verdiept in wat een vrouw fijn vindt (exclusieve aandacht, complimenten, een zware taak uit handen nemen) en dit ook geeft, zou de Nederlandse vrouw meer tevreden zijn. De Nederlandse vrouw mag zich overigens van mij ook vrouwelijker kleden en gedragen. Wat dat betreft ben ik het wel met het artikel over de Nederlandse vrouw eens. Over het algemeen kleden ze zich mannelijk (spijkerbroek, uggs…) en als het gezin er eenmaal is verdwijnen lange lokken en komt er een kort en een in een rare kleur geverfd kapsel voor terug. Nergens voor nodig. Juist de verschillen tussen mannen en vrouwen zijn zo leuk en aantrekkelijk!

triest om te zeggen dat de meeste nederlandse mannen NIKS durven. Zelf val ik op amerikanen omdat die veel meer lef hebben om op een vrouw af te stappen, een praatje te maken, complimentje geven en hun gevoelens durven te uiten.

Hai ik heb hier alles gelezen over Nederlandse mannen. Maar eerlijk ik ben een surinaamse vrouw en woon ook nog steeds hier in Sur. Ik heb Suri mannen gehad en kan zeggen dat Suri mannen wel romantisch zijn maar ruiken niet lekker. Ze doen ook weinig aan uiterlijk en helemaal niet aan sport of trainen. Ik ben nu verloofd met een Nederlands jongen mijn leefdtijd 30 en hij is heel verzorgd , ruikt altijd super lekker en is lekker gespierd. Ik vind het zelfs heel romantisch maar wat mij opviel is dat hij hyperjaloers is. Mijn Suri exen waren totaal niet jaloers . En die Nederlandse mannen geef ik de voorkeur omdat ze in huis meehelpen. Suri mannen zijn erg luid en helpen totaal niet mee met de huishouding. Wel is een suriman wel vrolijker . De Nederlandse mannen zijn altijd te strak en lachen weinig . Dit viel bij mij op . Maar ik geef hierbij de voorkeur aan mijn verloofde en ga in Dec nog trouwen. Groetjes

Wat je wat zo jammer is aan de nederlandse man?!

Flirt er een leuke vrouw met ze, flirten ze terug

maar zodra de vrouw een stap verder wil gaan.

Dan taaien ze af. En dat is nog niet eens zo´n ramp.

Maar ze hebben niet eens het lef om tegen je te zeggen bedankt voor de flirt ik wil het hierbij laten. Nee, ze kiezen direct het hazenpad.

Vind je het gek dat de nederlandse vrouw anno 2010 van hun afknapt!

Jammer Heel Jammer!

Wat heeft de Nederlandse man het toch moeilijk, en wat heeft de Nederlandse vrouw toch een geluk dat er af en toe toch een man interesse in haar toont.

Want jullie Nederlandse mannen, ja, die wil iedereen wel. Jullie zijn stijlvol, gul (vooral als het gaat om dates), gepassioneerd. Jullie weten wat jullie doen en bed, en natuurlijk hebben jullie allemaal een lekker afgetraind lichaam en jullie weten wat gezegd moet worden om elke vrouw te bekoren. Daarbij worden jullie niet oud en onaantrekkelijk en is ook niet zo’n 55% te dik. Nederlandse mannen zijn het superlatief van begerenswaardig.

Om duidelijk te zijn, ik ben half Frans, half Nederlands en ik heb ook van beide landen de mannen gezien. Misschien zou de Nederlandse man er goed aan doen om niet alleen kritiek te spuien op ‘de Nederlandse vrouw’. Een beetje zelfreflectie zou jullie mooi staan. Zeker vergeleken met de mediterrane man, is er nog een hoop ruimte voor verbetering.

nederlandse mannen zijn te onzeker