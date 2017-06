Je had het kunnen weten. Na (geanimeerde) discussies op onze blog over de onderwerpen ‘Hoe is de Nederlandse man?’ en ‘Hoe is de Nederlandse vrouw’ (de discussies zijn nog steeds open en af en toe laaien de gemoederen weer op) is het nu haar beurt: de moeder. De Nederlandse moeder.

Hoe is de Nederlandse moeder? Koud en afstandelijk, ongeïnteresseerd in haar eigen kinderen tenzij ze ermee kan pronken bij vrienden en familie, een dwingeland die wil dat alles op haar manier gebeurt? Of is ze warm, een zorgzaam type, een moederkloek die haar kuikens onder haar vleugels beschermt? Een vriendin waarbij je je verhaal kwijt kunt? Is het iemand die je helpt als je een probleem hebt of is het als praten tegen een muur?

En hoe is de moeder van je partner? Probeert ze het leven van je vriendin/vrouw te controleren en te beïnvloeden met haar beslissingen en komt ze daarmee ook aan jouw leven? Of weet ze haar plaats en respecteert ze jullie beslissingen? Is ze bereid om jullie te helpen, niet alleen economisch gezien, maar ook door tijd voor jullie vrij te maken en haar handen uit haar mouwen te steken?

En laten we eens teruggaan naar het verleden. Welke herinneringen heb je aan de moeder in je vroege jeugdjaren en hoe ga je nu met je moeder om?

Een heleboel vragen… en we weten zeker dat er ook een heleboel antwoorden op zullen komen. Laten we met elkaar het profiel van ‘de Nederlandse moeder’ samenstellen. Geef je mening, deel je ervaringen met ons, laat ons weten wat je van ‘de Nederlandse moeder’ vindt. Alle reacties worden van tevoren even gelezen en goedgekeurd. Wij wachten jullie feedback af!