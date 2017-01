In onze artikelen zijn we vaak al indirect ingegaan op het thema ‘de Nederlandse vrouw‘. Of het nu over ‘relaties op afstand‘, over ‘moeders en dochters‘, over ‘gemengde paren‘ of over een ander onderwerp in de vele artikelen van onze liefdesrubrieken ging, bijna altijd kwam ‘de Nederlandse vrouw’ indirect of ook direct in de stroomvloed van reacties aan de orde.



En dus dachten wij dat het een goed idee kon zijn om nu maar eens een heel artikel aan ‘de Nederlandse vrouw’ te wijden. Op die manier concentreren we al onze aandacht op haar, kunnen we proberen haar beter te begrijpen en haar goede kwaliteiten (die ze ongetwijfeld heeft) en minder goede eigenschappen (het zijn er vast weinig) eens beter in kaart brengen.

Hoe is de Nederlandse vrouw? Zacht en behulpzaam, of juist onafhankelijk en carrièregericht? Een ideale partner of juist niet? Onzeker? Of zelfverzekerd? Vrouwelijk of ‘een man met een rok’ want uiteindelijk zijn we allemaal ‘gelijk’? Het is in het algemeen niet goed om te generaliseren, maar er zullen vast, met jullie hulp, wat rode lijnen te vinden. Karakteristieken die kenmerkend zijn voor de Nederlandse vrouw.

En dus zouden we jullie willen vragen om samen met ons ‘Het handboek van de Nederlandse vrouw, instructies voor gebruik, samengesteld door de lezers van Adversus’ op te stellen.

Doen jullie mee? Perfect, dan is deze ruimte helemaal voor jullie. We hebben alleen nog een paar beleidslijnen. Natuurlijk stellen we onze handleiding met respect samen. Wie over een flinke dosis humeur beschikt, mag die de vrije loop laten gaan. Laten we proberen om dit onderwerp dat heel wat lezers (en lezeressen) in beroering zal brengen, op een luchtige manier te benaderen. Zoals altijd, zullen we alleen de leukste, grappigste en intelligentste reacties publiceren.

Oké, klaar om te beginnen. Het handboek van de Nederlandse vrouw.

De Nederlandse vrouw is…

De Nederlandse vrouw is…..heerlijk zelfverzekerd, onafhankelijk en neemt geen afwachtende houding aan; gaat recht op haar doel af.

Bot, oncharmant, mannelijk, lelijk, oneerlijk en veeleisend

De Nederlandse vrouw is… charmant, afhankelijk, onzeker maar spannend

De Nederlandse vrouw is… zelfverzekerder dan Françaises, stressbestendiger dan de Engelse vrouw en enorm trots op zichzelf, maar hierdoor wordt de Nederlandse vrouw vaak ervaren als: enigszins arrogant. Dit komt misschien ook omdat de Nederlandse vrouw assertiever is dan menig andere vrouwen. De Hollandse meid is wereldwijd bekend. Mede omdat zij vrijgevochten is in tegenstelling tot veel andere vrouwen in deze wereld.

De Nederlandse moderne vrouw is een tikje egoistisch maar kan ook heel lief zijn, veeleisend voor zowel haar zelf als haar partner hierdoor kan zij op eigen benen staan en dat maakt haar onafhankelijk

breed als een koe, lang als een boom en lelijker dan de nacht. amen

is zelfverzekerd, veeleisend en mannelijk

Veeleisend, ongeloofelijk zelfverzekerd, weten alles beter, laten anderen hun problemen oplossen waardoor ik in de problemen kom, hebben vaak een hoge functie terwijl ik alleen maar lager ga en meer medicatie krijg, remmen mijn ontwikkeling, word iedere keer depressief als ik zie wat hun wel bereiken en wat mij nooit lukt, alles gaat bij hun goed, ik wil wel een relatie maar blijf zo gauw mogelijk weg van hun.

En iedere keer trap ik er weer in.

Slecht gekleed, rond hun 40ste gaat het kapsel naar praktisch kort, egoistisch, bot, te direct, absoluut niet vrouwelijk, veel te plat, te mannelijk, te veel eisend. Ze zijn eigenlijk door de cultuur in NL omgevormd tot mannen met rok. Ik heb zelf een aantal jaren in Italie gewoond en daar is duidelijk te merken en te zien dat vrouwen veel inbreng hebben op alle vlakken maar dat ze voornamelijk gewoon toch vrouwen blijven met alle geweldige vrouwelijke kenmerken.

De Nederlandse vrouw is erg zelfverzekerd, kan soms zelfs een tikkeltje te arrogant overkomen. Verder is zij onafhankelijk, veeleisend en modebewust. Zij heeft veel aandacht voor haar werk en de mensen om haar heen. De Nederlandse vrouw streeft naar perfectie in haar doen en laten, maar laat minder snel merken wat zij voelt (mannelijker?). Zij lijkt hierdoor wellicht wat minder toegankelijk, maar het onbereikbare maakt haar weer spannend.

extreem zelfverzekerd tot het mannelijke toe.

willen zich altijd bewijzen tegenover de man, zodat ze zich weigeren om gewoon vrouw te zijn.

tevens veeleisend van zowel zich zelf, als voor de partner.

maar ook doelgericht:

dit heeft lekker als gevolg, als ze je wil dan heb je geluk!!

Bijzonder aantrekkelijk

vrouwelijk?

Nederlandse dames zijn snel jaloers!

Bijzonder onaantrekkelijk. Carriere gericht. Echte roddeltantes, houden van zeiken. De mannen dragen de rokken. Kortom, niet vrouwen die vrouwen zijn.

Vergeleken met veel elegantere, slankere en kleinere volkeren, een beetje een logge boerin. Maar gezichten van Nederlandse vrouwen zijn mooi.

wat een gewaffel allemaal! Waarom nemen de mensen in NL zichzelf vaak zo serieus? Er zijn leuke, aangename, aantrekkelijke vrouwen overal. die dat niet zijn kun je beter met rust laten!

over het algemeen een van de mooiste vrouwen ter wereld en onafhankelijk, maar waarom zo moeilijk doen wel onafhankelijk willen zijn, maar toch willen dat de man de eerste stap zet dat is niet onafhankelijk dames.

De Nederlandse vrouw heeft zich gewoonn aangepast aan de doorsnee Nederlandse man. Als wij geen échte mannen durven te zijn, verwacht dan niet dat vrouwen écht vrouw durven te zijn.

egoistisch en veel te veel met haar carriere, hobby’s of kroost bezig ipv van een man in haar leven.De fatsoenlijke mannen die oog hebben voor de wensen van een vrouw, zijn tot speelbal gemaakt, zodat menig vrouw de touwtjes in handen heeft in een relatie.

De Nederlandse vrouw.. tja, wat kan ik erover zeggen.. ben er zelf één 🙂 over het algemeen vind ik de NL dames knapper dan ladies uit duitsland, Frankrijk, Engeland, Italie etc. Maar dit kan ook zijn omdat wij dat soort uiterlijken minder gewend zijn. En dan alsnog er zijn knappe Italiaanse vrouwen en veeeel lelijkere nl vrouwen. Kwestie van smaak ook hè. Verder vind ik de nl vrouw over het algemeen wel zelfstandig. Dit geld in ieder geval voor mijzelf, ik kan het zelf altijd het beste 😉 haha ..

Nederlandse vrouwen zijn heel vrouwelijk, ontwikkeld, gezond arrogant,modebewust, sociaal en commercieel ingesteld, goede gesprekspartners,hoog geschoold en carrieregericht, onafhankelijk, ambitieus en in een liefdevolle relatie ontzettend trouw!!!!

De Nederlandse vrouw is preuts, koud, afstandelijk, seksueel sloom, lelijk. Ze vinden dat ze enorm vrijgevochten zijn, maar ten opzichte van seksualiteit komen ze niet verder dan wat gegiechel. Nederlandse vrouwen hebben geen seks, ze praten er alleen over en planten zich in het meest (on?)gunstige geval voort. De Nedertrut is hoe dan ook niet in staat een man gelukkig te maken.

de nederlandse vrouw: tot de 35ste leuk gekleed. na de 35 zijn ze vaak verzuurd, kort mannelijk haar, foute mannelijke kleding, zeurderig tot aan zeikend toe. alles behalve vrouwelijk en charmant. dit tot tegenstelling tot de vrouwen van o.a. italie/griekenland/spanje

De Nederlandse vrouw is feministisch, pleegt huiselijk geweld en heeft vaak een narsistische / borderline persoonlijkheidsstoornis.

Heerlijk, ze zijn echt niet zo slecht als er gezegt wordt. Ze zijn slim, knap , verstandig en vrouwelijk

Haha zo zo… wat een reacties…

Nederlandse vrouwen zijn ice cold, in het algemeen carrieregericht,sociaal en direct, maar vaak ook achterbaks.

Sommige Nlse vrouwen zijn wel mooi, maar idd zodra ze de meesten een bepaalde leeftijd bereiken, verslonzen ze… haar eraf, comfortable vormloze schoenen. Wibra jeans, eendezelfde jas als hun man, ga zo maar door…

Ze hebben vaak een mannenlijk postuur, soms zelfs in een jurk… ( zie prinsjesdag)

zo zeg, ik vind de Nederlandse vrouw ook wel een beetje koel overkomen..

Maar het woord Feminisme zou ik niet toepassen op het overgrote deel.

Vrouwen proberen net als sommige mannen; mee te komen in de Maatschappij, want hoe je het ook wendt of keert deze blijft veeleisend.

Vrouwen in NL moeten werken, kindjes krijgen en ook nog eens sexy en aantrekkelijk blijven als een jong ding van 20!

voorbeeldje: als je goed verzekerd wilt zijn zoals ik ben dus met fysiotherapie, bril en dergelijke betaal je tegenwoordig in je upje al 160 euri.. dus vrouwen hedendaags worden door de maatschappij edwongen om te werken, waardoor er meestal niet zoveel tijd overblijft voor de man!

een NL vrouw is zelfstandig en laat niet over zich heen lopen!

nederlandse vrouw is gezellig,vol zelfvertrouwen, carriere gericht, zelfstandig, onafhankelijk van een man,bot en arrogant(beetje afleren vrouwen)soms erg prikkelbaar maar kunnen veel liefde geven en goede sex

ze moeten het van hun jeugd hebben en na en bepaalde leeftijd is het of plastic, of een hoopje vodden.

feministisch op een goede manier, sexy, en helemaal niet zo lelijk als hier beschreven wordt

de Nederlandse vrouw is niet vrouwelijk.

Ze zijn niet modebewust, dragen altijd een spijkerbroek met lederen jas. Of een afgeleide ervan dat hele4maal niet matched.

Ook gevoel voor kleur is er niet bij. altijd saai, zelfs in de zomer. Ook hier geldt..doe maar normaal dan doe je al gek genoeg.

Jammer, dat ze zich staande willen houden door zich mannelijker te gedragen.

Zo schijnbaar vrijgevochten naar buiten zo preuts in bed

Nederlandse vrouwen zijn er in alle soorten en maten, karakters, eigenschappen, uiterlijkheden,en hun normen&waarden verschillen per persoon.

Mede hierdoor doe ik geen verdere uitspraak over de Nl vrouw.

Nobody is the same.

´De Nederlandse vrouw heeft zich gewoonn aangepast aan de doorsnee Nederlandse man. Als wij geen échte mannen durven te zijn, verwacht dan niet dat vrouwen écht vrouw durven te zijn.´

Volkomen mee eens!

Onafhankelijk, zeurderig, mooie gezichten/ enorme heupen, gezellig, verslonzen helaas na een bepaalde leeftijd. Eigenlijk zijn ze zo’n beetje als iedere westerse vrouw.

Hard van buiten , zacht van binnen

Slim..maar niet slim genoeg

Mooi..voor een tijdje

Dom..Ze worden altijd opgelicht

Zelfstand … njah..mwah..komt zeker voor haar rechten op

Sexuuel ja..mooie lichaam meestal aangezien ze veel sporten in NL maar saaiiiiiii.

Nou eerlijk?

Koud, totaal niet modebewust,vaak onverzorgd, grote mond, ze denken dat ze alles kunnen maken omdat ze zelfstandig zijn.

en ja, zodra ze een op en top vrouw zien die er supper uitziet, kijken ze haar aan alsof ze te min is hahaha (hoezo jaloers!!)

(een man die totaal niet op Nl dames valt)

Nederlandse vrouwen: vaak is alleen de voornaam een indicatie dat we met een specimen van het vrouwelijk geslacht te doen hebben, zeker als ze dertig zijn gepasseerd. Te dik, grove gezichten, mannelijke korte kapsels bij voorkeur opgeschoren in de nek. Mannelijke kleding waarbij kleding uit Noord-Korea als bijzonder geraffineerd overkomt. Ook zien ze er vaak vroeg oud uit zeker als je ze vergelijkt met hun Aziatische pendanten. Niks voor mij dus…

Ben ik dan de enige die zat vrouwen van wel 45+ kent met lang haar en een goede kledingsmaak? Je moet eens zien hoe sommige mannen naar mijn moeder/tantes maar ook mijn moeders vriendinnen kijken bijvoorbeeld. Ze zijn er wel degelijk, dan moet je beter kijken..

Verder hebben Nederlandse dames net zoals ieder mens in welk land dan ook: goede en slechte kanten.

denken dat ze god zijn

ik ben nederlands en ben er trots op ook, brede heupen en een beste kont. man er zijn verschillende nederlandse vrouwen hoor, wel ben ik het er mee eens dat veel nederlandse vrouwen na dat ze een kind hebben gebaard hun haren er af knipen iets wat ik noooit zou doen, sommige mogen idd ook wel iets vrouwlijker worden. wat betreft nl mannen, die moeten weer wat mannelijker worden, ze mogen wel een voorbeeld nemen aan onse oosterse buurmannen.

Nederlandse vrouwen doen het goed in de Wereld. En inderdaad zijn we eigenwijs, arrogant en ambitieus. Maar voornamelijk zijn we vrijgevochten en doet het er niet zoveel meer toe wat “anderen” van ons denken. We doen ons best…. zoals elke vrouw.

angstaanjagend voor de meeste mannen gezien de meeste meningen die ik hierboven heb gezien

hahahahahah ik ga gewoon stuk van all die reacties, Nederlandse vrouwen zijn; lelijk, totaal niet aantrekkelijk, fantasieloos, ice cold, kill, supermannelijk nog meer dan de mannen, niet vrouwelijk, al helemaal niet elegant, brede blok figuren, grote body, na 30 beginnen de rimpels, flut kapseltjes (kort geknipte trut coupes) totaal niet sexy, lopen zelden op hakken altijd maar die mannelijke grote laarzen, en lelijke (wat ze mode noemen) mis etam achtige kleren met superlelijke grote zilvere sieraden/ Italiaanse vrouwen komen niet eens in de buurt, waar is het toch fout gegaan. Ik ben alleen blij dat ik een exotic achtergrond heb, lekker bruin. Wow maar dit is gewoon echt waar haha en oja ze zijn superJALOERS op alles dat niet op hun lijkt.

Mannen.. jullie zijn heerlijk.

Wij zeuren? Als de Nederlandse vrouw zo lelijk is, waarom lopen mannen van over de hele wereld dan als schoot hondjes achter ons aan?

En over vrouwen die baas zijn in de relatie. Hoe onderdrukt vrouwen ook zijn, thuis heeft de vrouw over de hele wereld de broek aan. Jullie zouden niet anders willen. Deal with it.

´De Nederlandse vrouw heeft zich gewoonn aangepast aan de doorsnee Nederlandse man. Als wij geen échte mannen durven te zijn, verwacht dan niet dat vrouwen écht vrouw durven te zijn.´

Helemaal mee eens! Vinden jullie het gek dat de meeste Nederlandse vrouwen zich te goed voelen voor de gemiddelde Nederlandse man. Ik weet niet of je de doorsnee Nederlandse man weleens hebt bekeken, maar dat is ook niet veel soeps!

Bovendien kunnen de mannen die de Nederlandse vrouw ‘feministisch, mannelijk en preuts’ noemen ons gewoon niet aan. Zij hebben liever een dom gansje die het huishouden doet en komt aanrennen als ze met hun vingers knippen. Moeten ze natuurlijk zelf weten, maar dat noem ik geen echte vrouw!

Ik ben een vrouw en ik kan mij we in jullie reacties vinden. Ik weet van mezelf dat ik meestal ook erg bot en koud kan reageren, dit is eigenlijk alleen maar omdat ik verlegen en onzeker ben (later denk ik dan waarom heb ik nou zo gereageerd). Ook vind ik inderdaad dat Nederlandse vrouwen niet echt sexy en mooi zijn. De meeste hebben een breed postuur (waaronder ik zelf, wat ik graag anders had gezien). Ik denk dat de meeste vrouwen helemaal niet zelfverzekerd zijn. Elke vrouw vergelijkt zich met de modelen uit de bladen en erachter komen dat zij er niet zo sexy en mooi uitzien als ze zelf willen, waardoor ze veel eisend zijn.

nederlandse vrouwen zijn meestal aantrekelijk zelfstandig grappig en na hun 30ste zien ze er nog top uit dus onzin wat ze hier zeggen allemaal die mannen die dat zeggen lopen onder tussen achter de nederlandse vrouwen aan ja dat soort mannen kennen we ook en ze zijn zeker niet op hun mondje gevallen maar in deze maatschappij moet dat wel niemand die het anders voor hun doet en zeker niet mannelijk kortom de nederlandse vrouwen zijn succes vol en lekker kan niet anders zeggen

De Nederlandse vrouw doet als of ze zelfverzekert is maar, voelt zich al spuug lelijk als je niet zegt hoe geweldig ze eruit ziet.

Ze moeten hun portie aandacht op een dag krijgen anders zitten ze kankerend in een hoekje ‘waar het wel niet heen gaat met deze wereld’.

Maar ik moet toegeven de Nederlandse vrouw kan mooi en gevoelig zijn en zeker niet manelijk.

de meeste vroewen gedragen zich hoerig vooral als er drank in het spel is en hun eigen kerel er niet bij is het is een zwijnerij geworden met de meiden vrouwen ze komen zelfverzekerd over maar even later zie je ze met een een verlopen kerel buiten de kroeg staan ha ha ha .simpele zielen .

Nederlandse vrouwen zijn prachtig

Hollandse vrouwen denken dat ze geemancipeerd zijn als ze een man imiteren: walk like men, talk like men, drink like men, dress like men. Dat mag, maar veel mannen nemen dan wel de wijk naar culturen waar juist vrouwelijkheid de vrouw haar zelfrespect bezorgd. Veel Hollandse vrouwen ervaren vrouwelijheid als vernederend, afhankelijk – iets wat veel mannen onbegrijpelijk vinden.

Oehh, wat een hoop gefrustreerde uitspraken. Jullie mannen moeten wel diep teleurgesteld zijn in de vrouw! En de vrouwen op hun beurt net zo goed in de man. We verwachten ook zo onwijs veel van elkaar. Als ik deze reacties lees moet een vrouw zijn als een lieftallige schoonheid met karakter, maar ze eigenlijk schiet ze hoe dan ook te kort en heeft ze negatieve eigenschappen te veel. Weet die vrouw dan nog wie ze moet (mag) zijn? En als ze al niet eens weet wie zij zelf mag zijn en haar onzekerheid verbergt onder ‘arogantie’ of smakeloosheid, hoe zou zij dan jullie mannen in jullie mannelijkheid kunnen bevestigen?

Een vrouw die weet dat ze geliefd is straalt altijd meer schoonheid uit dan een verworpen vrouw. Zouden die vrouwen boven de veertig die eerder genoemd werden zich niet gewoon verworpen voelen, omdat hun man of helemaal op gaat in zijn carriere en haar niet meer interessant lijkt te vinden, of hen heeft verlaten voor een ander?

Nee, niet allemaal, maar mannen, jullie kunnen met jullie mannelijkheid echte vrouwelijkheid naar boven halen als jullie het lef hebben en niet weglopen.

De Nederlandse vrouw is HOT! Sexy, zelfverzekerd en oprecht!

ik ben er toch achter gekomen dat de nederlande vrouw zoals het weer is kil en koud .

na kennis gemaakt te hebben met vrouwen uit zuid amerika zeker die hebben toch meer passie.

Het heeft een reden dat “importbruiden” zo populair zijn… Zelfs in Vlaanderen zijn de vrouwen al een stuk leuker en mooier. Ee hoe verder van Nederland vandaan hoe groter het verschil wordt.

Het is duidelijk dat sommige mannen echt de verkeerd vrouwen tegen komen:P

Poeh en dan zeggen ze dat vrouwen veeleisend zijn..

hier nog ff een reactie van een vrouw;

Vind het lijstje wel erg cliché en oudbollig hoor; zoals mijn vrouwelijke voorgangers al schreven; vrouwen verlangen ook naar relaties zonder kinderen. persoonlijk word ik helemaal kriebelig van dat huisje-boompje-beestje gedoe. Ik zoek in een man een soulmate, aktie, spanning, humor, aanvulling en waardering.

Verzorgt uiterlijk vind ik erg belangrijk ! Kleren maken de man hoor !

oooh god lach me dood om de reacties hier.,

ik ben zelf een vrouw, maar in sommige dingen hebben de mannen toch echt gelijk.

vrouwen kunnen echt ontzettend bot,en zeuren toch best wel en zijn ontzettend veel eisend!

en waarschijnlijk lijken ze daardoor ook nog arrogant.

de vrouw van tegenwoordig wil het maken in de maatschappij, omdat ze niet als sloof in het huishouden meer willen werken. en vrouwen werken gewoon omdat de man niet genoeg centen in ’t laatje kan brengen.

maar iedere Nederlandse vrouw heeft zo zijn charme, en soms moet je wel eens even bot zijn , want de man doet het niet meer.

ze doen het gedeeltelijk ook zelf, en laten de vrouwen de touwtjes in handen nemen.

ik ben een vrouw van 21 en wilde weten hoe de mannen hier over denken. Hahaha, het is sowieso duidelijk dat de mannen die hier negatieve dingen schrijven… zelf een beetje gefrusteerd zijn.. 😉

Ik ben een echte NL vrouw van 42 zonder rimpels, goed verzorgd prettig assertief, slim en vrouwelijk!!! en ik ben er trots op!!

Ik hoor wel vaak van buitenlandse collega’s dat de NL vrouw zo bitcherig is…..:-)

ohja en mannen hebben een grote bek over ons,

we doen niks goed..

en onder tussen kunnen jullie nniet zonder ons..

kijk eerst eens maar jezelf zakken!

de nederlandse vrouw weet wat ze wil!

gelukkig dan maar dat de “buitenlandse mannen”ons hollandse vrouwen wel geweldig vinden gezien het aantal mixed couples…dus heren die ons niet zo aantrekkelijk vinden(in uiterlijk en gedrag) de grenzen staan open en kies voor een vrouwelijke zuidelijke exotische vrouw, dan is dat tenminste weer rechtgetrokken en zijn we allemaal blij want zeg nou zelf….is de doorsnee hollandse man dan zo sexy,charmant,goedgekleed,jonguitziend,goed dansende erotische minnaar? 😛

ik ben een nederlandse vrouw, wel woon ik 5 meter van de belgische grens, maar mijn vriendje vindt mij toch wel op en top vrouwelijk. In bed heb ik hem ook nog ni horen klagen.

honderd keer op ne dag lees je dat mannen zélfverzekerde vrouwen sexy vinden en da maakt me bang om onzeker over te komen, waardoor ik dus doe alsof ik veel vertrouwen in mezelf heb. Alleen als ik écht onzeker ben over iets laat ik t merken.

Jeetje ik ga eens aan mijn ouders vragen of ik geadopteerd ben, want ik voldoe echt niet aan het hier geschetste beeld van de Nederlandse vrouw.

Oh enne, naast zo’n uitgezakte vrouw met een kort kapsel loopt toch vaak een man met een bierbuik en een nog slechtere kledingsmaak dan zijn vrouw. Dus op elk potje past een dekseltje…

Maar bitchy kunnen Nederlandse vrouwen inderdaad wel zijn 🙂

Ik ben een vrouw van 57 jaar. Heb nog steeds lange blonde haren (eigen haarkleur) tot ver over mijn schouders. Ik draag mijn haren altijd los. Verder verzorg ik mezelf goed en probeer zo slank mogelijk te blijven. Mannen kijken nog steeds naar me om. Geen opschepperij, maar een feit. Ik erger me aan die gemakzuchtige vrouwen met hun gemilimeterde kapsels voor het gemak, te veel gewicht en de sportschoenen of dergelijke waar ze de hele dag op lopen. Die vrouwen zeggen ik ben toch getrouwd/heb een partner, dus ik maak me niet meer zo druk. Nadat er kinderen zijn letten ze helemaal niet meer op hun persoonlijke verzorging of uiterlijk.

LUI vind ik veel Nederlandse vrouwen. Ja mijn lange haren kosten wat verzorging betreft wat meer tijd dan die korte kapsels (sommige dames staat dat trouwens ook wel erg goed hoor). Ook een beetje make-up opdoen kost wat extra tijd. De dames die zelf te lui zijn om zichzelf te verzorgen maken meestal de meest vervelende opmerkingen over mijn lange haren en verzorgde uiterlijk en kleding. Jij bent altijd zo netjes hoor ik dan. Ik snap niet waar je de energie vandaan haalt…. enz. enz. Dat achtervolgt mij al mijn hele leven. Jammer is wel, dat die dames misschien best een beetje jaloers zijn op de aandacht die ik van mannen krijg. Daar vraag ik niet om. Ik verzorg mezelf graag goed. Maar door alle soms bijna hatelijke opmerkingen voel ik me wel eens erg eenzaam. Niet iedereen heeft veel geld om steeds nieuwe kleding te kopen. Maar met een beetje interesse voor je uiterlijk kun je verzorgd voor de dag komen.

De Nederlandse vrouw is a Queen, de man must obey

and be a servant,if you have grown up as a free man, you better look somewhere else for a partner, they can be charming and atractive as a weekend girl, but for a serious relationship..is a fail

Ik ben Braziliaanse en ben met mijn Ned. man hier komen wonen. Ik bedoel dit niet lullig, maar ik wist niet wat ik zag.Mijn indruk van de Ned vrouw:

1.Geen oorbellen, bijna nooit. Als je dochter in ZAm. wordt geboren is dat een van haar eerste dingen. Ze is een meisje, hoe vrijgevochten we tegenwoordig ook zijn.

2.Kort geknipt haar, lees stereotype pottenkapsel, met pieken. Je kunt je haar kort knippen, maar ook sexy kort.

3. Miss Etam Fashion(vormloos en moeke-achtig). Brede broeken, met te hoogzittende zakken, daar wordt je kont breed van dames. En niet te vergeten die kont op de fiets.

4. Ned. vrouwen zijn ook weer niet zoooo breed, maar hun kleding is vaak fout en grijs.

Als ik zo vrij mag zijn:

1. ga eens niet naar de Miss Etam, het is voor grijze muizen en moekes die iets “hips” zoeken. 2. Ga ook eens niet naar de C&A, BURGERLIJKER kan niet. Ga eens op zoek naar een kleine zaak, waarvan je weet dat het personeel tijd voor je heeft. Zoek en blijf daar naar toe gaan, kies dit als een man. Ned heeft eenheidsworst wat winkels betreft, dus doe geen moeite om elke keer de stad af te struinen.

3. Durf kleur te dragen, ook in de winter, juist in de winter.

4. Mijd aub die drie-kwart broeken, bah. mijd die stevige laarzen. Moet je nog het land op?

5. Draag sieraden, nee niet die klaren partijen van miss Etam.

6. Kom met meer rokken en jurken thuis.

7. Investeer in goed ondergoed. Ooh mijn God, betaal er wat meer voor en laat je opmeten. Je kunt van een km afstand die stuiterende tieten en lofhandles zien aankomen,koop corrigerend ondergoed.

Mannen! Ga mee met je vrouw. Wil je haar in iets leuks zien, bemoei je dan met haar keus en wees eerlijk. Houte klazen.

Nederlandse vrouwen zijn als siervissen.

Je geeft ze een aquarium, en je voert ze regelmatig, maar ze geven je niets terug. Ze halen je niet aan, ze likken niet, ze kwispelen of spinnen niet. Ze zwemmen slechts wat heen en weer, en staren je zo nu en dan even aan – met hun blikken van afkeuring of onverschilligheid.

Ze zijn mooi en fascinerend om naar te kijken, maar je wordt er niet warm of blij van. Ze doen mij helemaal niets

is er ook een handboek voor de vrouwen! ha

De Nederlandse vrouw probeert een man te worden, carrière te maken. De vrouwen zien het als een miskenning van hun talenten om alleen maar huisvrouw te zijn. Dit leidt tot toestanden waar kinderen de dupe van worden. Geen mama die thuis zit te wachten met koekjes en thee maar naschoolse opvang. Een jachtig leven waarin iedereen alleen maar met werk bezig is. Carrièrevrouwen zouden een huisman moeten hebben. Zijn die eigenlijk te vinden? Hoe dan ook ben ik het zat! (na enkele van deze jachtige relaties) Maar een lieve vrouwelijke en toegewijde Nederlandse vrouw die thuis wil blijven kan ik niet vinden. Ik ben daarom doelbewust over de grenzen gaan kijken en vond in Filippijnse vrouwen alles wat ik zocht. Oprechte liefde, trouw en toewijding aan het gezin. De filippijnen hebben een traditionele christelijke samenleving waar de man aan het hoofd van het gezin staat. En dat is niet per se een strak keurslijf waarin de vrouw gedwongen mee moet hobbelen. Welnee! Het is e!

en geoliede machine waarin iedereen zijn taken kent en zonder morren neemt. Die toewijding vraagt van beide partijen. Maar zoals ik hier scheld op de Nederlandse vrouw, nml dat ze niet meer vrouwelijk, niet meer sensueel, niet meer zacht