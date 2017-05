Hoe zeg je ‘Ik wil je niet met je verder’ tegen een vrouw die met hart en ziel van je houdt?

Wat moet je doen als je in je hart weet dat zij niet de vrouw van je leven is, als je weet dat je de relatie met haar alleen voortzet voor haar bestwil? Wat moet je doen als je naar vrijheid verlangt, als je voelt dat je toe bent aan nieuwe ervaringen en emoties? Hoe pak je het in hemelsnaam aan als je weet dat je bij haar weg wilt, ook al heeft zij jou niets misdaan, erger nog, ze houdt met hart en ziel van je?

Zij maakt plannen, haar ouders zijn blij met jullie relatie, ze beschouwen je als familie. Zij denkt aan trouwen, aan kinderen krijgen, misschien zijn jullie al getrouwd, hebben jullie kinderen. En jij? Bij jou lopen de rillingen over je rug en je krijgt het benauwd zodra ze over de toekomst begint. Je hebt het jezelf eindelijk toegegeven. Zij maakt jou niet gelukkig.

Je loopt met een bezwaard hart rond. Waren er maar ruzies. Was ze maar niet zo lief en begrijpend. Probeerde ze maar niet uit alle macht om het gezellig te maken. Je doet je best om normaal over te komen, om het spel mee te spelen. Maar je weet dat het van jouw kant spel is. En dat is niet goed.

Wat moet je doen?

Een eerste stap die voor de hand ligt is: met je vrienden erover praten. Waarschijnlijk krijg je dan de gebruikelijke ‘sussende’ standaardadviezen. Het komt allemaal wel goed, het is maar een fase, probeer om er met haar over te praten, houd vol, jullie zijn zo’n mooi paar samen.

Je probeert je gevoelens aan vrijheid en een ander leven te onderdrukken. Misschien hebben ze wel gelijk en is het maar een fase. Maar als dat stemmetje in je hart maar blijft doorzeuren dat zij de ware niet is, dat je niet meer voor haar voelt als in het begin, dat je andere ideeën voor de toekomst hebt, dan zal je toch echt in actie moeten komen.

Misschien voel je de neiging om de hele situatie te laten ‘exploderen’. Om om de hoek die legendarische sigaretten te gaan kopen, om af te reizen naar een ver land, om de handrem los te koppelen, om zomaar te verdwijnen. Dit is misschien – dat zul je met ons eens zijn – niet de beste manier om met jouw en vooral niet om met haar gevoelens om te gaan. Maar omdat de neiging groot kan zijn om op een gewelddadige manier een definitieve breuk te provoceren, hier eerst een aantal dingen die je NIET moet doen:

Verzin geen relatie met een andere vrouw opdat zij je gemakkelijker zal laten gaan. Behandel haar niet slecht, wees niet nukkig en onwillig, in de hoop dat zij er zelf opkomt dat jullie relatie geen toekomst heeft. Sluit je niet op in jezelf en provoceer haar niet met een stilzwijgen opdat zij jou komt vragen wat er aan de hand is.

Dit zijn allemaal onvolwassen manieren om een relatie te beëindigen. Als jij je partner, want dat is ze nog steeds, een warm hart toedraagt, dan zal je de relatie met haar op een eerlijke en volwassen manier moeten beëindigen waarbij je probeert om haar zo min mogelijk pijn te doen. Deze tips kunnen je misschien helpen:

Zorg ervoor dat je zelf goed weet waarom je de relatie wilt beëindigen. Kies het juiste moment en de juiste plaats om het onderwerp aan te snijden. Geef haar niet de schuld. Je doel is de relatie beëindigen zonder jezelf en haar al te veel pijn te doen. Besef dat wat je gaat doen dramatisch is. Breng haar mogelijke reacties en de consequenties van je mededeling van te voren in kaart. Besef dat het jouw beslissing is en dat jij die kalm en eerlijk en met verantwoordelijkheidsgevoel zal moeten motiveren. Bereid je voor op een dramatische, misschien wel een gewelddadige reactie. Leef je in in haar situatie en geef haar tijd. Doe haar begrijpen dat je beslissing onherroepelijk is – pijnlijk maar definitief. Geef haar geen valse hoop. Leef met haar mee en laat zien dat het voor jou ook moeilijk is. Accepteert ze je beslissing niet en vraagt ze je tijd om te kijken of alles ‘goed komt, neem dat dan in overweging. Gun haar tijd om jouw beslissing te verwerken en te accepteren. Als het ter sprake komt, mag je ook best open en eerlijk voor je eigen fouten uitkomen (niemand is perfect). Leg niet (alle) verantwoordelijkheid bij haar en spaar haar eigenwaarde. Als ze je vraagt om het huis te verlaten, doe dat dan. Je kunt hier van tevoren over nadenken en al iets organiseren. Denk ook van tevoren na over andere organisatorische (en economische) kwesties. Maak een plan van aanpak maar bewaar dat voor een later stadium.

Verder doe je er goed aan je intuïtie te volgen. Je voelt jezelf misschien slecht en wreed als je een vrouw die van je houdt en waar je misschien al een deel van je leven mee gedeeld hebt, verlaat, maar als je je beslissing weloverwogen genomen hebt, dan is dit – hoe pijnlijk en verschrikkelijk dan ook – wellicht de juiste beslissing voor jou. Niemand hoeft zich in het leven aan een ander op te offeren. Ware liefde is niet gebaseerd op opoffering en een vrouw zal het (op den duur) op prijs stellen als je uit medelijden bij haar blijft.