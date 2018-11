Horoscoop 2019. Jouw horoscoop voor het jaar 2019

Jouw jaarhoroscoop 2019. Heb jij jouw horoscoop voor het jaar 2019 al gelezen? Klik op jouw sterrenbeeld en ontdek wat het jaar 2019 jou gaat brengen.

Hoe gaat jouw nieuwe jaar eruit zien? Wat zegt jouw horoscoop 2019 over je privé-leven, de liefde (het belangrijkste wat er is!), je werk, je financiële situatie? Zijn er grote veranderingen op komst? Zit er een nieuwe baan, een nieuw huis of een andere verrassing aan te komen?

Gaat het een spannend jaar worden? Een mooi jaar? Een onvergetelijk jaar? Welke hobbels moet je gaan nemen? Natuurlijk gaat het leven niet over rozen, voor niemand niet. Het ligt eraan wat jij eruit haalt en wat je ermee doet. Een nieuw jaar betekent nieuwe kansen. Ontdek wat je te wachten staat en onthoud… je hebt altijd een keuze, no matter what!

Lees je jaarhoroscoop (en ook die van je vriendinnen, moeder en partner). We wensen je een fantastisch, inspirerend en vooral liefdevol 2019 toe!

Horoscoop 2019 Ram

Horoscoop 2019 Ram.

Lieve Ram, een nieuw persoon in je leven zou het jaar 2019 wel eens tot een heel bijzonder jaar kunnen maken, met nieuwe situaties, nieuwe emoties én nieuwe problemen. Houd je ogen goed open. In het leven moet je soms een (klein) risico nemen om dingen te bereiken, maar blijf op je hoede.

Ook in de liefde kun je nieuwe ontwikkelingen verwachten. Houd het hoofd koel en neem geen overhaaste beslissingen. Laat je niet onder druk zetten, ook als het lijkt dat je met je rug tegen de muur staat.

Zomer 2019 zou wel eens een topzomer kunnen worden. Ook hier geldt dat niet alles ons zomaar in de schoot geworpen wordt. Mooie dingen kunnen je overkomen, maar voor een groot deel ben je zelf verantwoordelijk voor wat je overkomt.

Horoscoop 2019 Schorpioen

Horoscoop 2019 Schorpioen.

Lieve Schorpioen, eigenlijk verlang jij maar één ding van het leven, namelijk dat de dingen gaan zoals jij dat wilt. Niet altijd is dat mogelijk, maar je hebt wél de keuze om op situaties te reageren zoals jij dat wilt. Zodra je je bewust bent van deze vrijheid, ben je een hele stap verder. Het jaar 2019 is in dit opzicht een belangrijk jaar.

In de liefde gaat het er dit jaar voor de verliefden, verloofden en getrouwden vrij rustig aan toe. Het is een jaar van verdieping en toenadering. Wel is het belangrijk dat je dit jaar tijd vrijmaakt voor je partner en de mensen die je lief hebt. Vergeet ook niet om blijk te geven van je genegenheid. Ook bij de singles gaat het er rustig aan toe. Het is eerder een jaar van langzaam groeiende relaties dan van liefde op het eerste gezicht.

Op je werk wordt creativiteit en initiatief van je gevergd. Stel je flexibel op en stuur je plannen bij als de omstandigheden veranderen.

Horoscoop 2019 Steenbok

Horoscoop 2019 Steenbok.

Lieve Steenbok, het jaar 2019 zou wel eens een mooie verrassing voor je in petto kunnen hebben maar je zult er pas met volle teugen van kunnen genieten als je je ogen opent voor de kleine, mooie dingen in het leven. Probeer het halfvolle glas te zien (in plaats van het halflege) en jouw jaar wordt een succes.

Het jaar 2019 is ook een perfect jaar om eens goed op te ruimen. Creëer ruimte en vrijheid in je leven door je te ontdoen van alles wat overtollig is. Doe dingen die je niet meer gebruikt weg en investeer niet in relaties waar je geen heil in ziet. Dit geldt zowel voor liefdesrelaties alsook voor vriendschappen.

Op je werk heb je het dit jaar naar je zin, maar wees op je hoede. Houd je hoofd erbij, laat de dingen niet te lang liggen en dwing jezelf ertoe netjes te werken. Alleen dan zal het jaar 2019 voor jou een waar succes worden.

Horoscoop 2019 Stier

Horoscoop 2019 Stier.

Lieve Stier, jouw jaar 2019 staat in het teken van verandering. En dat is maar goed ook, want verveling ligt op de loer. Het is een goed jaar om de dagelijkse routine te doorbreken en om nieuwe dingen te ondernemen, al was het maar een nieuwe hobby. Verandering betekent groei en nieuwe prikkels die tot interessante ontwikkelingen kunnen leiden.

Een oude vriendschap kan onverwachts weer opbloeien. Jullie doen er goed aan om elkaar dit keer niet meer uit het oog te verliezen.

De liefde is dit jaar een beetje instabiel en soms zelfs explosief. Probeer je kalmte te bewaren en zet wraakgevoelens opzij. Je doet er je partner maar ook jezelf pijn mee. Voor de singles hebben we het geijkte advies: wees vanaf het allereerste begin jezelf maar ga discussies niet uit de weg. Die zijn heel nuttig om elkaar beter te leren kennen en kunnen je voor een foute keuze behoeden.

Horoscoop 2019 Vissen

Horoscoop 2019 Vissen.

Lieve Vissen, het jaar 2019 zou wel eens een belangrijk jaar voor jou kunnen worden. Het zou wel eens een heel andere wending kunnen nemen. Een nieuwe baan, een nieuw huis maar vooral ook nieuwe inzichten. Misschien, lieve Vissen, is dit het jaar waarin je je er echt van bewust wordt dat het zich niet altijd loont om je weg te cijferen voor andere mensen, iets waar je de neiging toe hebt.

Wegcijferen lijkt soms de gemakkelijkste weg, maar in de regel heb je jezelf ermee en verlies je er het respect van anderen door. Ons advies voor 2019 is: tanden op elkaar en voor jezelf opkomen. Jij bent nog altijd de belangrijkste persoon in de wereld (en dit heeft niets met egoïsme te maken).

Ook in de liefde kunnen zich verschuivingen voordoen. Met de juiste dosis diplomatie ben jij het opeens die de leiding neemt. Singles doen er goed aan om vertrouwen in zichzelf te hebben. Neem het initiatief! Je zult wel zien wat ervan komt. Het leven is er om geleefd te worden.

Horoscoop 2019 Tweelingen

Horoscoop 2019 Tweelingen.

Lieve Tweelingen, jouw twee helften zouden dit jaar wel eens met elkaar in conflict kunnen komen. Je weet niet goed welke kant je opwilt. Het is een jaar waarin voorzichtigheid geboden is. Neem geen tweeslachtige beslissingen, maar maak een solide plan en volg het dan ook. Zolang je heen en weer geslingerd wordt tussen verschillende opties, komt er niets aan op de rails.

Een geliefd persoon zou je wel eens van wijze raad kunnen dienen. Luister ernaar, haal eruit wat je goed lijkt maar luister vooral naar je hart.

Ook in de liefde kunnen twijfels de kop opsteken. Kom je er niet uit, wees dan niet bang om hulp te vragen aan een vertrouwd persoon.

Op je werk heb je dit jaar het meest aan routine omdat dat je zekerheid en houvast biedt. De zomer zou je wel eens op een aangename gebeurtenis kunnen trakteren. Geniet er met volle teugen van.

Horoscoop 2019 Waterman

Horoscoop 2019 Waterman.

Lieve Waterman, wat ontbreekt er in jouw leven? Dit is de grote vraag waarvoor het jaar 2019 jou gaat stellen. Pas als je daarop het antwoord weet, zul dat gevoel van onrust en ontevredenheid dat je nu al veel te lang met je meedraagt van je afvallen.

Het is nooit te laat om van koers te veranderen en een nieuwe weg in te slaan. Dat geldt zowel in de liefde als op je werk. Vaak blijven we te lang hangen in situaties waarin we ons niet goed voelen. Laat je niet blokkeren door mensen om je heen of door je financiële situatie. Waar een wil is, is een weg. Met creativiteit en wilskracht maak jij van het jaar 2019 een schitterend jaar.

Een intieme vriend of vriendin zou je dit jaar wel eens heel blij kunnen maken. Vergeet niet om blijk te geven van je waardering. Echte vriendschappen zijn schaars en je moet er zorgvuldig mee omgaan.

Horoscoop 2019 Weegschaal

Horoscoop 2019 Weegschaal.

Lieve Weegschaal, net zoals een weegschaal kan het met jouw jaar 2019 beide kanten op. Het beslissende zetje geef jij zelf. Op het werk kunnen zich kansen voordoen waar je niet van hebt durven dromen. Ook in de liefde kun je voor verrassingen komen te staan. Ook hier ben jij weer degene die het heft in handen heeft. Met gezond verstand en een eerlijke, open houding pakt het allemaal goed uit. Zorg er wel voor dat je niet het slachtoffer wordt van ijdelheid. Je voorliefde om je te omringen met mooie en kostbare dingen (op zich niets mis mee!) kan je in bepaalde situaties duur komen te staan. Voorzichtigheid is op dit punt geboden.

Herinneringen aan een oude liefde of een verloren kans kunnen je in het najaar van 2019 nostalgisch maken. Geef spijtgevoelens geen ruimte. Laat de herinneringen maar terugkomen, koester ze en berg ze dan op in een gouden kistje diep in je hart. Je mag er vrede mee hebben.

Horoscoop 2019 Kreeft

Horoscoop 2019 Kreeft.

Lieve Kreeft, je hebt de neiging om je onnodig zorgen te maken over de toekomst. Slapeloze nachten zijn jou wel bekend. Je stapt dan ook een beetje aarzelend het nieuwe jaar in terwijl dat helemaal niet nodig is. Probeer je angsten en twijfels om te zetten in positieve energie. Houd voor ogen dat jij degene bent die je leven maakt. Accepteer niet zomaar alles wat je overkomt. Zint iets je niet, zoek dan naar een andere oplossing of mogelijkheid.

Het nieuwe jaar brengt je mooie dingen maar ook de onvermijdelijke tegenslagen die nu eenmaal bij het leven horen. Juist in de tegenslagen liggen in het jaar 2019 jouw grootste kansen. Ze dwingen je om creatief en ‘out of the box’ te denken.

In de liefde draait het in het jaar 2019 vooral om balans. Wees geduldig en blijf niet terugblikken op het verleden. Wat geweest is, is geweest. Werk bewust toe naar een balans, of dat nu met of zonder partner is.

Horoscoop 2019 Leeuw

Horoscoop 2019 Leeuw.

Lieve Leeuw, het nieuwe jaar komt met veranderingen en die veranderingen zitten vooral in jou zelf. Je zet situaties naar je hand door naar binnen te kijken en daar het antwoord te zoeken. Natuurlijk is dat niet altijd even gemakkelijk. Niet iedereen om je heen kan je hierin helemaal volgen.

In de liefde heb je dit jaar behoefte aan openheid en verbondenheid. Sta open voor discussies met je partner of degene waar je verliefd op bent maar pas ervoor op dat je de ander niet onnodig pijn doet of beledigt. Openheid is een goede zaak maar houd jullie beider belang voor ogen. In sommige gevallen geldt: ‘Some things are better unsaid.’

Op de werkvloer kun je spannende ontwikkelingen verwachten. Kijk de kat uit de boom voordat je in actie komt. Soms is het beter om een email of een brief even onbeantwoord te laten. Wees diplomatiek en praktisch, maar luister ook naar je hart.

Horoscoop 2019 Boogschutter

Horoscoop 2019 Boogschutter.

Lieve Boogschutter, het nieuwe jaar verwelkomt je met open armen en jij bent klaar om je er met enthousiasme en energie in te storten. Natuurlijk kun je ook dit jaar hobbels op je pad tegenkomen maar met een flinke dosis vastberadenheid lukt het je om zelfs problemen die onoplosbaar lijken op te lossen. Vertrouw op jezelf en geloof in de dingen die je doet. Alleen dan zal het je lukken om je dromen daadwerkelijk te verwezenlijken. Niets is onmogelijk!

Soms heb je de neiging om al te snel op de mening van anderen af te gaan. Stel je kritisch op en vraag je af wat jij nu eigenlijk denkt. Gebruik je gezond verstand en luister naar je hart.

De liefde zou het jaar 2019 wel eens heel onvoorspelbaar kunnen zijn. Soms is het alsof je in een achtbaan terecht bent gekomen. Ook hier geldt weer dat het belangrijk is om op jezelf te vertrouwen. Wees niet bang om uiting te geven aan je emoties, maar vergeet vooral niet om naar de ander te luisteren.

Horoscoop 2019 Maagd

Horoscoop 2019 Maagd.

Lieve Maagd, het jaar 2019 zou je wel eens een periode van rust en kalmte kunnen schenken. Gebruik deze periode om jezelf af te vragen wat je nu echt van het leven wilt, wat je prioriteiten zijn en waar je heen wilt. Het is een ideaal jaar om de basis te leggen voor de uitvoering van plannen waar je al lange tijd mee rondloopt.

Op je werk dein je mee op het ritme van alledag en soms is dat het beste dat je kunt doen. Zorg er wel voor dat je op je hoede blijft, houd de ontwikkelingen in de gaten en vraag je af of het beter is ze te accepteren of om het roer om te gooien. Het is een jaar van innerlijke beschouwingen.

Luister naar je hart, maar ook naar wat de mensen die je lief hebt je te zeggen hebben. Je liefdespartner zou je dit jaar wel eens een spiegel kunnen voorhouden of je met dingen kunnen confronteren die je zelf over het hoofd hebt gezien. Ook singles doen er goed aan om vooral goed te… luisteren.