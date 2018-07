Huidverzorging. Acne en de zon. Goede vrienden of niet?

Is het echt zo dat de zon een goede invloed op acne heeft? Hoe behandel je acne in de zomer? En wat als je gewoonlijk geen pukkeltjes hebt maar ze juist krijgt als je de zon ingaat?

Acne en de zon. Verbetert of verslechtert acne door blootstelling van de huid aan de zon?

Er wordt wel gezegd dat acne verbetert als de huid wordt blootgesteld aan de zon. Maar als je het aan de wetenschappers vraagt, dan is het merendeel het er toch over eens dat de verbetering die in de zomer lijkt op te treden vooral te wijten is aan het bruiningseffect. Een zongebruine kleur camoufleert puistjes en pukkels waardoor ze minder opvallen. In het algemeen is het dus zo dat acne er in de zon niet echt beter op wordt.

Integendeel, (intensieve) blootstelling aan de zon kan acné verergeren. Dit komt omdat we ’s zomers vaker transpireren waardoor de huid vochtiger is. Het transpiratievocht kan de talgklieren verstoppen. Verder gebruiken we in de zomer natuurlijk ook vaker en meer antizonnebrandcrème en ook deze crèmes kunnen – zeker als je niet de geschikte crème voor jouw huid hebt – de poriën verstoppen en er kunnen mee-eters ontstaan.

Pas op met middeltjes tegen acne in de zomer

De behandeling van acne met de klassieke therapieën is in de zomer vaak moeilijker dan in de andere jaargetijden. Orale antibiotica (antibiotica die je inneemt) en topische middelen tegen acne (bijvoorbeeld benzoylperoxide gel die je op de huid aanbrengt) zijn niet geschikt om in de zon gebruikt te worden. Deze middelen maken je huid namelijk extra gevoelig voor de zon. Het is dan ook beter uit te zon te blijven als je deze middelen inneemt of voor je huid gebruikt. Je huisarts zal je hier meer over kunnen vertellen. Wil je toch in de zon, stop dan niet zomaar met je medicatie maar raadpleeg ook hierover je arts. Er wordt in dat geval wel aangeraden om over te stappen op mildere producten om de periode tot aan de herfst zo goed mogelijk te overbruggen.

Zomaar puistjes tijdens de vakantie?

Heb je echter bijna eigenlijk nooit last van pukkeltjes en puistjes maar krijg je die ineens tijdens de zomervakantie, dan zou er wel eens sprake kunnen zijn van Mallorca-acne (acne aestivalis). Dit is geen ‘gewone’ acne (de jeugdpuistjes die we allemaal wel kennen) maar een reactie van je huid op de blootstelling aan de zon die eruit ziet als ‘echte’ puistjes.

De oorzaak van Mallorca-acne is nog niet echt bekend maar artsen zien in ieder geval wel een verband tussen de blootstelling aan de zon en het ontstaan van de puistjes. Verder lijken ook vette antizonnebrandcrèmes hun aandeel bij het ontstaan van mallorca-acne te hebben. In geval van Mallorca-acne is het dan ook beter om een antizonnebrandcrème met een lichte textuur (dus geen vette emulsie) te gebruiken. De puistjes verdwijnen meestal na een paar dagen maar zijn de klachten ernstig of blijven ze aanhouden dan is het raadzaam om een arts te raadplegen.

Verstandig zonnen

In ieder geval blijft verstandig zonnen altijd een must. Ga niet met medicijnen in de zon die je huid gevoeliger maken. En volg de ‘zon verstandig regels’ die iedereen inmiddels kent: gebruik altijd een antizonnebrandcrème die geschikt is voor jouw huid (qua factor maar ook qua textuur) en breng deze regelmatig aan, bouw het zonnen langzaam op, vermijd de heetste uren en verzorg je huid na het zonnen goed.