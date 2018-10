Ik heb niets te verbergen. Hoe de technologie en de propaganda onze privacy uithollen

Iedereen heeft het recht op een eigen mening en op eigen ideeën. Op deze pagina vind je mijn ideeën over het concept ‘privacy’. Voel je vrij om er een andere mening op na te houden. Ik wil niemand iets opleggen. Stel je voor! Maar als je wilt, denk dan eens met me mee over het veelgehoorde argument: ‘Ja, mee eens, we hebben steeds minder privacy, maar wat deert het me, ik heb toch niets te verbergen!‘ Het ‘ik heb toch niets te verbergen’ duikt steeds vaker op in discussies over privacy en moderne technologieën. Het is inmiddels bijna een standaardreactie geworden. Als ik ‘m te horen krijg, houd ik meestal mijn mond en verander ik van onderwerp. Deze stopzin sluit, althans voor mij, de deur voor elke verdere, inhoudelijke discussie.

Als je ‘Ik heb toch niets te verbergen‘ zegt, zeg je heel veel dingen. Je zegt hiermee dat je een heel integer leven leidt (of je wilt dit doen geloven), dat jouw ideeën volkomen maatschappelijk verantwoord en sociaal geaccepteerd zijn. Misschien zeg je ook wel dat mensen die er andere ideeën op nahouden potentieel gevaarlijk kunnen zijn, dat je bereid bent om je eigen intellectuele onafhankelijkheid en je recht op privacy op te offeren op het altaar van ‘veiligheid’ en ‘vooruitgang’. En verder zeg je wellicht ook dat de discussie hiermee gesloten en, sterker nog, dat niemand eigenlijk iets te verbergen zou moeten hebben.

Het ‘ik heb toch niets te verbergen‘ is een soort magische formule geworden die in zekere zin vergelijkbaar is met een bericht dat als ‘fake news‘ wordt geëtiketteerd. Je hoeft maar ‘fake news‘ te roepen om een discussie af te sluiten. Denken is gevaarlijk. Zo is het ook met ‘ik heb toch niets te verbergen‘. Over, uit, amen.

En toch… En toch hebben we allemaal iets te verbergen. En dat is helemaal niet erg. Iets verbergen of iets voor jezelf houden is menseigen. Een ziekte, een politieke overtuiging, een afwijkende mening over een gevoelig onderwerp die ons professionele leven en onze sociale contacten op het spel zou kunnen zetten, een buitenechtelijke relatie, ons liefdesleven. Het zijn maar voorbeelden. De lijst is nog veel langer.

Om het nog maar niet te hebben over die dingen die op dit historische moment volkomen legaal en geaccepteerd zijn maar dat misschien over een kleine tien, twintig jaar niet meer zijn. Op een historisch moment als dit waarin alles koste wat het kost socially correct moet zijn, kan zelfs het enkele kijken naar een bepaalde film of televisieserie van dertig jaar geleden menig ‘millenial’ al spontaan kippenvel bezorgen.

Denk maar eens aan de televisieserie ‘Friends’, één van de meest succesvolle series aller tijden. Netflix kreeg de volle laag van de ‘social justice warriors‘ toen het de serie in Amerika weer tevoorschijn haalde. Hoe het afgelopen is, interesseert ons niet maar wie vandaag de protesteert tegen ‘Friends’ zal zich ervan bewust (moeten) zijn dat het heel goed mogelijk is dat zijn of haar ideeën, foto’s en video’s over twintig of dertig jaar op dezelfde manier ter discussie kunnen worden gesteld.

Maatschappelijke opvattingen veranderen in de loop van de tijd (misschien ook jouw eigen opvattingen) maar ondertussen worden al je ideeën, foto’s en video’s door de tijden heen wél mooi op onwisbare manier opgeslagen op een of andere server, misschien zelfs aan de andere kant van de oceaan. Alle gegevens die vandaag de dag door elektronische gadgets en social media worden verzameld zullen over twintig jaar, dertig jaar ongetwijfeld nog ergens opgeslagen, en te achterhalen, zijn. Als dat nodig wordt geacht, zullen ze met één druk op de knop van een of andere supercomputer opgeroepen kunnen worden.

Beseffen de jongeren van nu dat alles wat ze qua privé leven en eigen ideeën (ideeën die op deze prille leeftijd nog moeten uitkristalliseren) online zetten in de toekomst als een boemerang kan werken? Wie weet hoe de toekomst er over twintig uitziet? Niemand toch? Ik hoop dat het concept duidelijk is. Ik bedoel maar: een beetje voorzichtigheid is echt wel op z’n plaats. Laat ik het nog wat verder uitwerken.

Beseffen degenen die zich enthousiast storten op nieuwe gadgets die constant met de social media verbonden zijn dat ze behoorlijk wat van privé leven vrijgeven?

Beseffen degenen die ‘virtual assistants’ als Amazon Alexa, Google Assistant, Facebook Portal (om er maar een paar te noemen) in huis halen wat ze aan het doen zijn? Zijn zij zich bewust van de manieren waarop de doorgegeven informatie nu of in de toekomst kan worden gebruikt? Het gebruik voor economische doeleinden van de privé informatie die op deze of gene manier verzameld wordt, is dan nog de minste van alle kwaden.

En realiseren degenen die zo verstandig zijn om geen intelligente elektronica in huis te halen zich dat waarschijnlijk elke plek die ze zullen bezoeken – elke winkel, menig huis van vrienden, de werkplek enzovoorts – uiteindelijk wél van dit soort slimme elektronica voorzien zal zijn?

En realiseren degenen die geen Alexa of slimme koelkast in huis willen zich dat het ‘oude vertrouwde’ mobieltje wellicht één van de grootste vijanden van onze privacy is? Weten zij dat dit apparaatje al onze gangen kan nagaan en uitgerust is met microfoon, camera en allerlei andere sensoren die constant online zijn?

En realiseren degenen die weigeren om al dit soort items in huis te halen zich dat de auto die je rijdt mogelijk al beschikt over alle functies die we hierboven hebben beschreven, of die in de nabije toekomst hoogstwaarschijnlijk zal hebben? En dat alles in naam van de veiligheid en voor ons gemak.

‘Ik heb toch niets te verbergen‘. Echt waar? Denk daar maar eens over na.

