In vorm voor de zomer. 5 Tips en adviezen van de experts voor een slank en strak lijf

Het doel waar (bijna) iedereen naar streeft als de zomer nadert, is: afvallen en strakker worden. Mocht je nog niet begonnen zijn, dan is het nu het moment. We hebben een aantal tips en adviezen van de experts voor je om je te motiveren. Ze helpen je je doelstelling te bereiken zodat je trots en met opgeheven hoofd je entree op het strand kunt maken. Al jarenlang interviewen wij personal trainers, voedingsexperts en diëtisten. We zetten hun belangrijkste adviezen hieronder op een rijtje. Al met al is het een ware ‘beachproof-gids’ geworden.

1) Eet je slank. Je dieet is het allerbelangrijkst. Als je moet kiezen tussen dieet (en dan bedoelen we niet een streng dieet maar een gezond voedingspatroon met redelijke porties) en lichaamsbeweging, dan is – menen de experts – dieet het allerbelangrijkst. Bewegen helpt om af te vallen, maar wil je echt kilo’s kwijtraken dan zul je op je voeding moeten letten. Een gebalanceerd voedingspatroon is de sleutel naar succes. Weet je niet hoe je dit moet aanpakken, laat je dan raden door een voedingsexpert of de instructeur in de sportschool. Je kunt onbeperkt eten en dan gaan joggen, maar het zal je niet veel helpen. Als je daarentegen op je voeding let, zul je – ook als je niet sport – uiteindelijk kilo’s kwijtraken. Houd dit in gedachten!

2) Bewegen en sporten is vooral belangrijk als je een strakker lijf nastreeft. Zet die spieren in de beweging, is het advies. Het trainen van je spieren modelleert je lichaam en geeft het een strakker aanzien. Daarbij hoef je echt niet naar een grotere spiermassa te streven (dat mag wel natuurlijk, zeker bij de heren kan het geen kwaad). Als je die spieren maar laat werken. Een buik met getrainde buikspieren ziet er heel anders uit dan een buik zonder getrainde buikspieren. Je zult verder versteld staan van wat een paar armoefeningen (ook met lichte gewichten) per training voor de vorm van je armen kunnen doen! Dit geldt niet alleen voor mannen maar ook voor vrouwen. En ken jij de impact van het trainen met (ook alleen maar lichte) gewichten op je billen en benen…? Proberen zouden we zeggen!

3) Voedingssupplementen kunnen een extra steun in de rug zijn, zeker als je een vrij streng dieet volgt. In dit geval raden we je aan om je te laten adviseren door een arts of gekwalificeerd fitnessinstructeur. Onder voedingssupplementen vallen al die producten die je dagelijks voedingspatroon aanvullen met onder meer vitaminen, mineralen en misschien ook eiwitten en aminozuren. Je kunt deze voedingssupplementen (tijdelijk) gebruiken als je vanwege een (tijdelijk) dieet deze benodigde stoffen niet uit je voeding kunt halen of als je lichaam vanwege intensieve trainingen extra ‘bouwstenen’ nodig heeft.

4) Geef vorm aan je doelstellingen. Je kunt heel vaag een slank en strak lijf nastreven, maar je kunt meer doen. Motiveer jezelf door je doelstellingen te concretiseren. Schrijf je doelstellingen op, houd een dagboek van je trainingen en je voeding bij, beschrijf je moeilijkheden, gedachten, overwinningen en teleurstellingen. Een dagboek helpt om de motivatie hoog te houden en helpt je om fouten te voorkomen of in ieder geval om ze niet te herhalen.

5) Wees sterk. Laat je niet in verleiding brengen door stress, zorgen of de druk van vrienden en familie om dat stuk taart te eten of om trainingen over te slaan. Opmerkingen als ‘Ach, het is tenslotte je moeders verjaardag, neem nog een punt slagroomtaart’ of ‘Voor mij ben je goed zoals je bent’ zijn funest voor je motivatie. Sla ze in de wind. Hoor ze aan, glimlach en haal dan je dagboek te voorschijn. Houd vast aan je plan. Dan komt het wel goed. Als het straks tijd voor het strand is, zullen we wel eens zien wie er aan het langste eind trekt!

ADVERSUS

Schrijf je in voor de gratis ADVERSUS nieuwsbrief: Mode, beauty en trends