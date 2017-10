Signalen die jou kunnen vertellen of je indruk op een vrouw hebt gemaakt

(zij zelf weet vaak niet eens dat ze deze signalen af geeft of kan gewoon niets anders doen dan ze afgeven)

Geloof je niet dat vrouwen onbewust signalen afgeven als ze in contact zijn met een man die zij leuk vinden? Toch is het zo. Zelfs de meest zelfbewuste en zelfverzekerde vrouwen die wel weten hoe ze met mannen moeten omgaan, kunnen hun interesse verraden met hun lichaamshouding, een gebaar, een bepaalde oogopslag. Dat zit nu eenmaal in de mens, in de natuur, in de opvoeding en het onderbewustzijn. Oké, het zijn grote woorden, maar ze drukken wel een aantal concepten uit die verantwoordelijk zijn voor de gedragingen die wij in dit artikel willen bespreken.

Hoe begrijp je of een meisje op je valt? Hoe weet je of een vrouw interesse in je heeft? Niet omdat het desbetreffende meisje of de desbetreffende vrouw op je afstapt en zegt: ‘Ik vind je leuk!’. Was het maar zo gemakkelijk. Maar zo werkt het niet.

Vrouwen moet je ontraadselen en interpreteren (probeer ze niet te begrijpen, dat zal je nooit lukken). Met een beetje ervaring, een beetje intuïtie, en misschien ook met een beetje geluk moet het je steeds beter afgaan.

Maar hoe begrijp je nu of een vrouw je leuk vindt? Hier zijn vijftien signalen die je meer kunnen vertellen. (Disclaimer: gebruik altijd je gezond verstand en interpreteer een beleefde reactie van haar kant niet als een signaal dat ze interesse in je heeft. Plaats alles in de context).

1. Als ze ook maar een glimp van je opvangt, raakt ze instinctief haar haar aan. Als je bij haar bent, raakt ze haar haar dwangmatig steeds maar weer aan.

2. Als je haar aanraakt (al is het maar even), trekt ze zich niet terug. Misschien raakt zij jou zelfs wel aan.

3. Ze lacht om je grappen, ook om die grappen die eigenlijk heel flauw zijn.

4. Als je met haar praat, is al haar aandacht voor jou. Als haar mobieltje afgaat, antwoordt ze niet. Als een vriendin haar iets vraagt, antwoordt ze ‘Later!’ en richt ze haar aandacht direct weer tot jou.

5. Ze probeert je complimenten te ontlokken. Ze vraagt je wat je van haar nieuwe kapsel vindt, of van haar nagellak.

6. Ze ontbloot haar hals terwijl jullie praten. Ze brengt haar haar van de ene naar de andere kant.

7. Ze likt vaak met haar tong over haar lippen om ze te bevochtigen of ze doet steeds maar weer lip gloss op ‘omdat de lucht haar lippen uitdroogt’.

8. Ze speelt met haar ketting terwijl je met haar praat.

9. Ze zoekt raakvlakken, dingen die jullie gemeen hebben.

10. Ze buigt zich naar je toe, ze staat recht voor je, ze kijkt je recht aan.

11. Soms zelfs imiteert zij jouw bewegingen, de manier waarop je praat. Dat kan ze onbewust doen om hiermee aan te geven dat jullie veel gemeen hebben.

12. Ze geeft je complimentjes.

13. Ze stelt je veel vragen.

14. Ze neemt je liefdevol in de maling.

15. Als je haar gedag kust (om te beginnen een paar zoenen op de wang) lijkt ze haar mond naar jouw mond toe te draaien.

Dit zijn signalen die je meer kunnen vertellen, maar jullie zullen zelf moeten interpreteren of je er, gezien de omstandigheden, echt op mag afgaan. Voor dit soort situaties bestaan er nu eenmaal geen wiskundige formules. Gelukkig maar!

