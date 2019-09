iPhone 11 Pro en iPhone 11 Pro Max: de krachtigste en meest geavanceerde smartphones

Met een indrukwekkend Pro-display, A13 Bionic-chip, geavanceerd Pro-camerasysteem en de langste batterijduur ooit in iPhone in de iPhone 11 Pro Max

Apple heeft vandaag de lancering aangekondigd van iPhone 11 Pro en iPhone 11 Pro Max, een nieuwe professionele lijn voor iPhone met geavanceerde prestaties voor gebruikers die niet minder willen dan de allerbeste smartphone. Het nieuwe Super Retina XDR-display is een professioneel display met het helderste scherm ooit in een iPhone. De krachtige door Apple ontworpen A13 Bionic-chip levert ongekende prestaties voor elke taak en maakt onze grootste sprong in batterijduur ooit mogelijk. Zo kom je moeiteloos de dag door. Een nieuw triple camera-systeem biedt een professionele camera-ervaring met ultragroothoek-, groothoek- en telelenscamera’s die niet alleen sterke verbeteringen introduceren voor fotografie bij weinig licht, maar waarmee ook video van de hoogste kwaliteit in een smartphone wordt geboden, voor het maken van geweldige actievideo’s.

iPhone 11 Pro en iPhone 11 Pro Max zijn verkrijgbaar in vier fraaie kleuren waaronder het prachtige nieuwe midnight green en kunnen vanaf vrijdag 13 september worden besteld. Vanaf vrijdag 20 september liggen ze in de winkel.

“iPhone 11 Pro en iPhone 11 Pro Max zijn de krachtigste en meest geavanceerde smartphones die we ooit hebben gemaakt. Ze zitten boordevol geavanceerde technologie waarmee professionals gegarandeerd hun werk kunnen doen en waarmee iedereen, professional of niet, het beste device ooit in handen krijgt”, aldus Phil Schiller, Senior Vice President Worldwide Marketing van Apple. “iPhone 11 Pro heeft het eerste triple camera-systeem in iPhone en is verreweg de beste camera die we ooit hebben gemaakt. Onze klanten krijgen een verscheidenheid aan creatieve regelaars en geavanceerde features voor foto- en videobewerking in iOS 13. Het Super Retina XDR-display is het helderste en meest geavanceerde scherm ooit in een iPhone en de A13 Bionic-chip verlegt de grenzen voor smartphoneprestaties en efficiënt energieverbruik.”

Pro-ontwerp en -display

iPhone 11 Pro en iPhone 11 Pro Max hebben een achterzijde van getextureerd matglas en een band van gepolijst roestvrij staal, en zijn verkrijgbaar in vier schitterende kleuren, waaronder het prachtige nieuwe midnight green. De krachtigste devices zijn bovendien duurzaam – iPhone 11 Pro en iPhone 11 Pro Max zijn voorzien van het sterkste glas van alle smartphones en hebben een IP68-aanduiding voor waterbestendigheid tot 30 minuten op 4 meter. Ze zijn bestand tegen alledaagse ongelukjes met bijvoorbeeld koffie, thee en frisdrank.1

Het nieuwe Super Retina XDR-display, een speciaal ontworpen OLED-scherm, biedt gebruikers een meeslepende HDR-ervaring voor films en andere hd-video met een maximale helderheid van 1200 nits. Super Retina XDR biedt ondersteuning voor brede kleurweergave met een systeembreed kleurbeheer en True Tone voor een meer natuurlijke kijkervaring. Met een contrastverhouding van 2.000.000:1 met diepe zwarttinten kunnen professionele gebruikers genieten van een meer levendige kijkervaring voor HDR-video’s en -foto’s, en het Super Retina XDR-display is nog energiezuiniger. Klanten kunnen op een snelle, naadloze manier met hun favoriete apps aan de slag dankzij Haptic Touch, dat diep in iOS 13 is geïntegreerd. App-opdrachten voor alledaagse taken zijn direct vanaf het beginscherm bereikbaar; denk aan het maken van een selfie met Camera, het controleren van een afspraak in Agenda of het bekijken van een voorvertoning van een e-mail in Mail met een simpele drukbeweging.

De snelste prestaties met de beste batterijduur

A13 Bionic, de snelste chip ooit in een smartphone, levert ongeëvenaarde prestaties voor elke taak die iPhone 11 Pro en iPhone 11 Pro Max uitvoeren en heeft een tot 20 procent snellere CPU en GPU dan de A12. A13 Bionic is gebouwd voor machine learning, met een snellere Neural Engine voor foto- en video-analyse in real time, en nieuwe Machine Learning Accelerators waarmee de CPU meer dan 1 miljard bewerkingen per seconde kan uitvoeren. Samen vormen A13 Bionic en iOS 13 het beste platform voor machine learning in een smartphone.

Naast al deze rekenkracht en grafische en ML-prestaties is er ook een ongekende sprong in batterijduur gemaakt: de batterij van iPhone 11 Pro gaat tot vier uur langer mee dan die van iPhone Xs, terwijl de batterij van iPhone 11 Pro Max tot vijf uur langer meegaat dan die van iPhone Xs Max.

Een Pro-camerasysteem voor iedereen

iPhone 11 Pro introduceert een transformatief triple camera-systeem met nieuwe ultragroothoek-, groothoek- en telelenscamera’s die sterk met iOS zijn geïntegreerd en iedereen een professionele camera-ervaring bieden.

Met video van de hoogste kwaliteit ooit in een smartphone stellen iPhone 11 Pro en iPhone 11 Pro Max een nieuwe norm voor video. Elke camera in het triple camera-systeem neemt schitterende 4K-video op met een groter dynamisch bereik en videostabilisatie van cinematografische klasse. Met een breder gezichtsveld en een groot brandpuntsvlak is de ultragroothoekcamera geweldig voor het schieten van actievideo’s. Gebruikers kunnen makkelijk met elk van de drie camera’s zoomen, terwijl de audiozoom de kadrering van de video volgt voor een dynamischer geluid. Met iOS 13 krijgt iedereen krachtige tools voor videobewerking in handen: direct draaien, bijsnijden, belichting vergroten en videofilters toepassen. Deze aanpassingen zijn makkelijk toe te passen en in een oogopslag te beoordelen, dus zelfs een beginnende videomaker kan video’s van professionele kwaliteit maken.

Door de sterke integratie tussen hardware en software voeren iPhone 11 Pro en iPhone 11 Pro Max de traditionele camera-ervaring nog verder – zoals alleen Apple dat kan. De nieuwe ultragroothoekcamera zorgt voor een fundamentele verandering in camerabeleving door vier keer meer in één beeld te vangen – geweldig voor landschaps- en architectuurfotografie, foto’s bij weinig ruimte en meer. De nieuwe groothoeksensor met 100 procent Focus Pixels en geavanceerde software maakt de nachtmodus mogelijk en levert enorme verbeteringen voor binnen- en buitenfoto’s bij weinig licht. Hierdoor ontstaan beelden die helderder zijn, met minder ruis en natuurlijke kleuren.

Het triple camera-systeem tilt de portretmodus op een nieuw niveau met de mogelijkheid groothoek- en telelenskaders te gebruiken, waardoor de portretmodus een breder gezichtsveld kan gebruiken – geweldig voor portretten van meerdere mensen tegelijk. De telelenscamera heeft een groter diafragma van ƒ/2.0 waarmee 40 procent meer licht kan worden gevangen vergeleken met iPhone Xs, voor betere foto’s en video’s.

Slimme HDR van de volgende generatie maakt gebruik van geavanceerde machine learning om onderwerpen in het kader te herkennen en ze op een intelligente manier opnieuw te belichten, zodat er natuurlijker beelden met meer detail ontstaan. De nieuwe True Tone Flash is meer dan 30 procent helderder. Deep Fusion, later dit najaar beschikbaar, is een nieuw beeldverwerkingssysteem dat mogelijk wordt gemaakt door de Neural Engine van de A13 Bionic-chip. Deep Fusion gebruikt geavanceerde machine learning voor een pixel-per-pixel-verwerking van foto’s en optimalisatie op het vlak van textuur, details en ruis in elk deel van de foto.

Een nieuw ontworpen camera-interface levert een meer meeslepende ervaring op die samenwerkt met het triple camera-systeem en het volledige display, zodat de gebruikers het deel buiten het frame kunnen zien en vastleggen. Met QuickTake kunnen gebruikers nu voor het eerst snel video opnemen zonder de fotomodus te verlaten, door simpelweg de sluiterknop ingedrukt te houden om de opname te starten.

De nieuwe TrueDepth-camera is een nieuwe 12MP-camera met een breder gezichtsveld voor het maken van selfies, en slimme HDR van de volgende generatie levert foto’s op die er natuurlijker uitzien. Expressieve selfievideo’s krijgen een compleet nieuwe uitstraling met de TrueDepth-camera die nu 4K-video opneemt met 60 bps en slowmotion met 120 bps.

Andere features

De nieuwe door Apple ontworpen U1-chip maakt gebruik van Ultra Wideband-technologie, de eerste ooit in een smartphone, voor ruimtelijk inzicht. Met iOS 13.1, verkrijgbaar vanaf 30 september, wordt AirDrop nog beter, met richtinggevoelige suggesties.

Face ID, de veiligste vorm van gezichtsherkenning in een smartphone, wordt tot 30 procent sneller en makkelijker in het gebruik met verbeterde prestaties op verschillende afstanden en ondersteuning voor meer hoeken.

Ruimtelijke audio levert een immersieve surround sound-ervaring en Dolby Atmos staat garant voor krachtige, bewegende audio in iPhone 11 Pro en iPhone 11 Pro Max.

Met LTE van gigabitklasse tot 1,6 Gbps en wifi 6 worden nog hogere downloadsnelheden2 en Dual-sim met eSIM3 mogelijk.

Uitgerust met iOS 13

iOS 13 op iPhone 11 Pro en iPhone 11 Pro Max levert een naadloze ervaring op dankzij een hardware-integratie die niet te vergelijken is met andere smartphones. iOS 13 heeft een spectaculaire nieuwe look met Donkere modus, een meer afgeschermde manier om in te loggen bij apps en websites met ‘Log in met Apple’ en een compleet vernieuwde Kaarten-app.4

Met de geavanceerde features voor Camera en Foto’s wordt fotobewerking nog verder uitgebreid en intuïtiever, met krachtige nieuwe tools die nu ook beschikbaar zijn voor videobewerking. Portretbelichting kan nu direct in de Camera-app worden aangepast om de lichtintensiteit voor een onderwerp bij te stellen, en het nieuwe High-Key Light Mono-effect geeft foto’s in de portretmodus een prachtige monochromatische uitstraling.

Prijzen en verkrijgbaarheid

iPhone 11 Pro en iPhone 11 Pro Max zijn verkrijgbaar in midnight green, spacegrijs en een zilverkleurige en goudkleurige uitvoering, met een capaciteit van 64 GB, 256 GB en 512 GB. De prijzen beginnen bij respectievelijk €1159 en €1259. Klanten kunnen ook iPhone 11 Pro krijgen voor €859 bij inruil5 en iPhone 11 Pro Max voor €959 bij inruil bij apple.com/nl, via de Apple Store-app en in de Apple Store. iPhone 11 Pro en iPhone 11 Pro Max zijn ook verkrijgbaar bij erkende Apple resellers en een aantal netwerkaanbieders (prijzen kunnen variëren).