iPhone Xs en iPhone Xs Max hebben het beste en grootste iPhone-display ooit

De 5,8-inch iPhone Xs en 6,5-inch iPhone Xs Max hebben een prachtig Super Retina-display, een sneller en beter dual-camerasysteem met baanbrekende foto- en videofeatures, de eerste 7-nanometer chip in een smartphone (A12 Bionic-chip met een Neural Engine van de volgende generatie), snellere Face ID, breder stereogeluid, een mooie nieuwe goudkleurige uitvoering en introduceert dual-sim voor iPhone. iPhone Xs en iPhone Xs Max kunnen vanaf vrijdag 14 september alvast worden besteld. Ze liggen vanaf vrijdag 21 september in de winkel.

“iPhone Xs zit boordevol technologieën van de volgende generatie en betekent een gigantische stap voorwaarts voor de toekomst van de smartphone. Alles is het nieuwste van het nieuwste: de 7-nanometer A12 Bionic-chip met 8-core Neural Engine – een primeur op een smartphone –, snellere Face ID en een geavanceerd dual-camerasysteem voor portretfoto’s met Slimme HDR en dynamische scherptediepte”, aldus Philip Schiller, Senior Vice President Worldwide Marketing van Apple. “iPhone Xs bestaat in feite uit twee nieuwe iPhone-modellen. iPhone Xs Max heeft het grootste display ooit op een iPhone plus de grootste batterij ooit in een iPhone: hij gaat tot anderhalf uur langer mee.”

Twee volledige schermen

iPhone Xs en iPhone Xs Max treden met hun volledige scherm in de voetsporen van iPhone X. De displays hebben een scherpte en pixeldichtheid die hun gelijke niet kennen in enig ander device van Apple. Deze 5,8-inch en 6,5-inch1 Super Retina-displays in een speciaal ontwikkelde OLED-uitvoering bieden ondersteuning voor Dolby Vision en HDR10. Met iOS-breed kleurbeheer geven ze kleuren ongekend natuurgetrouw weer. iPhone Xs en iPhone Xs Max bieden een contrastverhouding van 1.000.000:1 met een opmerkelijke helderheid en diepe zwarttinten, terwijl daarnaast het dynamisch bereik 60% groter is in HDR foto’s. De resolutie van ruim drie miljoen pixels op iPhone Xs Max met het grootste display ooit op een iPhone zorgen ervoor dat je nog meer opgaat in video’s, films en games, terwijl de voetafdruk vergelijkbaar is met die van iPhone 8 Plus.

De band van roestvrij chirurgisch staal is naast de zilverkleurige en spacegrijze uitvoering nu ook beschikbaar in goud. De bredere stereoweergave zorgt voor een voller geluid. De voor- en achterkant zijn gemaakt van het duurzaamste glas dat ooit in een smartphone is toegepast. De krasbestendigheid is verbeterd en door de glazen achterkant gaat draadloos opladen sneller. De spat- en waterbestendigheid van iPhone Xs en iPhone Xs Max kan bogen op een ongekend hoge score van IP68, dat wil zeggen maximaal 30 minuten tot een diepte van 2 meter. Beschermt bij een ongelukje met je koffie, thee of frisdrank is er dus niets aan de hand.2

A12 Bionic-chip met Neural Engine van de volgende generatie

Apple heeft zelf de A12 Bionic ontwikkeld, de slimste en krachtigste smartphonechip. Het is de eerste 7-nanometer chip die in een smartphone wordt toegepast. Hij levert toonaangevende prestaties, mede dankzij een energiezuiniger ontwerp. De A12 Bionic bestaat uit een 6-core Fusion-architectuur met twee prestatie-cores die tot 15% sneller zijn, vier efficiency-cores die tot 50% efficiënter zijn, een 4-core GPU die tot 50% sneller is, een krachtige, door Apple ontworpen ISP (Image Signal Processor), videocodering en meer. Een speciale controller biedt opslagsnelheden tot 512 GB. Dit alles bij elkaar maakt nieuwe ervaringen mogelijk voor games, fotografie, videomontage en grafisch veeleisende apps. Zelfs met al die krachtige functies is de gebruiksduur van iPhone Xs 30 minuten langer dan van iPhone X. Bij iPhone Xs Max is dit zelfs anderhalf uur langer dan iPhone X.

De Neural Engine van de volgende generatie is berekend op geavanceerde zelflerende technologieën, variërend van fotografie tot AR (augmented reality). Dankzij de nieuwe acht cores kan deze chip tot 5 biljoen bewerkingen per seconde aan; bij de A11 Bionic waren dat er 600 miljard. Dat biedt heel nieuwe mogelijkheden, bijvoorbeeld snellere vlakdetectie voor ARKit en nieuwe, in realtime zelflerende functionaliteit. De Neural Engine is voor het eerst ook beschikbaar voor Core ML. Dat betekent dat ontwikkelaars deze bijzonder efficiënte engine voor machine learning kunnen gebruiken bij het bouwen van hun apps. Core ML op de A12 Bionic Neural Engine is tot negen keer sneller dan op de A11 Bionic, terwijl het energieverbruik maar een tiende is.

Baanbrekend 12MP dual-camerasysteem

Ook iPhone Xs biedt weer innovaties op fotografiegebied, dingen die hiervoor niet mogelijk waren op een iPhone. Denk aan geavanceerde dieptesegmentering met behulp van de Neural Engine, Slimme HDR voor het nemen van uiterst gedetailleerde foto’s met een hoog dynamisch bereik, geavanceerde bokeh-kwaliteit in portretfoto’s en een dynamische scherptediepte die de gebruiker kan aanpassen in de Foto’s-app. Dit zijn stuk voor stuk enorme verbeteringen in moderne fotografietechnieken waar nu iedereen van kan profiteren.

Het 12MP dual-camerasysteem is uitgerust met dubbele optische beeldstabilisatie, 2x optische zoom en een nieuwe sensor die twee keer zo snel is. Slimme HDR zorgt voor foto’s met een gedetailleerder contrast tussen licht en schaduw. Grotere en dieper gelegen pixels geven een levensechter beeld en een beter resultaat bij weinig licht.

Dankzij de geavanceerde dieptesegmentering in Portretmodus kun je portretfoto’s met bokeh-effect nemen die een nog professionelere uitstraling hebben. De nieuwe Diepteregeling biedt de mogelijkheid om de scherptediepte in de Foto’s-app dynamisch bij te stellen, zowel in de realtimevoorvertoning3 als wanneer de foto al genomen is. Dat levert foto’s op met een mooi onscherpe achtergrond. Portretmodus met Diepteregeling komt ook goed van pas als je selfies maakt met de TrueDepth-camera, naast de Memoji en snellere gezichtstracking voor ARKit-apps van andere ontwikkelaars.

iPhone Xs en iPhone Xs Max bieden video-opnames van een kwaliteit die andere smartphones het nakijken geeft. De grotere pixels en de grotere en snellere sensor zorgen voor een betere videostabilisatie en een beter resultaat bij weinig licht. Verder resulteert het bredere dynamische bereik in een gedetailleerder contrast tussen licht en schaduw in videomodi tot 30 frames per seconde. Met de vier ingebouwde microfoons kun je stereogeluid opnemen bij een video-opname.

Geavanceerde technologieën

Face ID, de veiligste gezichtsverificatiemethode ooit op een smartphone, is nu nog sneller geworden. Het TrueDepth-camerasysteem maakt gebruik van een technologie die heel precies dieptes kan meten. Dit gaat veel verder dan de mogelijkheden en beveiliging van tweedimensionale gezichtsscanners. Eén blik volstaat om je iPhone te ontgrendelen, met Apple Pay te betalen, beveiligde apps te openen en nog veel meer.

iPhone Xs en iPhone Xs Max maken gebruik van LTE van Gigabitklasse met nog hogere downloadsnelheden4 en dual-sim5, te weten een nanosimkaart en digitale eSIM.

Inclusief iOS 12

iPhone Xs en iPhone Xs Max zijn al uitgerust met iOS 12, ’s werelds meest geavanceerde mobiele besturingssysteem. iOS 12 biedt nieuwe AR-ervaringen en helpt gebruikers foto’s te herontdekken en te delen. Ook kun je je berichten leuker en expressiever maken met nieuwe Animoji en Memoji. Schermtijd is bedoeld om gebruikers inzicht te geven in de tijd die ze met hun iOS-device bezig zijn. Dankzij Opdrachten voor Siri kan elke app met Siri werken. Nieuwe privacyfuncties beschermen gebruikers tegen trackingsoftware op het internet.

Prijzen en verkrijgbaarheid

iPhone Xs en iPhone Xs Max zijn verkrijgbaar in een spacegrijze, zilverkleurige en de nieuwe goudkleurige uitvoering met een capaciteit van 64 GB, 256 GB en 512 GB. De prijzen beginnen bij respectievelijk €1159 en €1259. Ze zijn verkrijgbaar op apple.com, via de Apple Store-app, in de Apple Store en bij erkende Apple resellers en een aantal providers (prijzen kunnen variëren).

iPhone Xs en iPhone Xs Max alvast bestellen kan vanaf vrijdag 14 september, met levering vanaf vrijdag 21 september. Dit is mogelijk in meer dan 30 landen, waaronder de Amerikaanse Maagdeneilanden, Australië, België, Canada, China, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Guernsey, Hongkong, Ierland, Isle of Man, Italië, Japan, Jersey, Luxemburg, Mexico, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Puerto Rico, Saudi-Arabië, Singapore, Spanje, Taiwan, de VAE, het VK, de VS, Zweden en Zwitserland.

Vanaf vrijdag 28 september zijn iPhone Xs en iPhone Xs Max verkrijgbaar in nog eens zo’n 25 landen, waaronder Andorra, Armenië, Bahrein, Bulgarije, Cyprus, Estland, Georgië, Griekenland, Groenland, Hongarije, IJsland, India, Kazachstan, Koeweit, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Malta, Monaco, Oman, Polen, Qatar, Roemenië, Rusland, Slovenië, Slowakije, Tsjechië en Zuid-Afrika.

Door Apple ontworpen accessoires, waaronder leren en siliconenhoesjes in verschillende kleuren, zijn verkrijgbaar vanaf €45. Het leren Folio-hoesje voor iPhone Xs en iPhone Xs Max is verkrijgbaar voor €109.

Apple GiveBack biedt klanten de optie om een oud in aanmerking komend device in te leveren in ruil voor een Apple Store-cadeaubon.6 Als hun device hiervoor niet in aanmerking komt, kunnen ze het alsnog inleveren om gratis te laten recyclen.

Elke klant die een iPhone Xs of iPhone Xs Max aanschaft bij Apple, kan deze kosteloos laten configureren, online of in de Apple Store. We stellen de e-mail in, laten de nieuwste apps in de App Store zien en nog veel meer.

Iedereen die zich in de mogelijkheden van iPhone Xs, iPhone Xs Max of iOS 12 wil verdiepen, kan zich op apple.com/nl/today aanmelden voor een gratis Today at Apple-sessie.