Is dit coole herenkapsel iets voor jou?

Het is hollen of stilstaan met de herenkapsels. Seizoenenlang kunnen vastroesten in dezelfde haarlook – denk aan de hipster – maar als we er eenmaal klaar mee zijn, dan komt er opeens een heleboel nieuws onze kant op. In zo’n periode zitten we nu: de haartrends voor de heren zijn enorm in beweging. En dat is alleen maar leuk.

Het eerste dat opvalt is dat de herenkapsels langer worden. Niet alleen is het haar bovenop het hoofd langer, maar ook aan de zijkanten en vooral achter in de nek.

Het tweede wat in het oog springt is de styling. Dit seizoen gaan we vooral voor beweging. Er moet movement in je haar zitten. Dat effect bereik je met een haarcrème of paste. Het is heel belangrijk dat je het product dat je gebruikt niet in je haar ziet zitten.

Breng het op je haar aan en bewerk dan met je vingers lok voor lok. Je drapeert je haar als het ware rond je hoofd. Je kunt daarbij de föhn gebruiken om het resultaat met de hitte daarvan te fixeren. Het vergt enige handigheid maar je krijgt er wel een enorm trendy hoofd door.

Bekijk het mannenkapsel op deze pagina maar eens. Iets voor jou?

ADVERSUS