Is ons cover model Kristina Surkova de nieuwe Angelina? Check her out!

Ontvang de nieuwsbrief van ADVERSUS in je mailbox. Klik hier om je in te schrijven.

Wat gebeurt er als je een beeldschone vrouw voor de camera zet…? Wacht, daarmee heb je nog niet alles gehad. Voeg er gevoel voor humor en drama aan toe (en niet zo’n beetje ook). En verder twee heel lange benen. En dan ook nog eens een spraakzaam karakter (yes, the girl has a natural acting talent!). Wat krijg je dan? Pijnig je hersens maar niet, want we gaan het je direct vertellen. Je krijgt Kristina Surkova, ons nieuwe cover model 🙂

Kristina Surkova wordt in Milaan – waar wij haar fotografeerden en filmden – vertegenwoordigd door Major Model Management http://www.majormodels.it/ en tijdens deze shoot droeg ze lingerie van Christies.

We brachten een onvergetelijke zondagmorgen met Kristina door, met praten, filmen, fotograferen, en nog eens praten. Kristina heeft enorm veel te vertellen 🙂 Het eindresultaat is een schitterende model feature. Eentje die je maar beter kunt bookmarken. Bekijk de twee video’s die we maakten en surf door de fotogalerie. Maar vergeet niet om eerst het interview te lezen!

Hoe heet je?

Kristina Surkova.

Waar kom je vandaan?

Uit Rusland.

Hoe lang doe je al modellenwerk en hoe ben je begonnen?

Ik ben vijf jaar geleden met modellenwerk begonnen. Ik deed toen mee aan de ‘Next Russian Top Model’-show en werd samen met 32 andere meisjes uit 20.000 finalisten gekozen.

Wie is je favoriete topmodel?

Tja… Ik weet bijna wel zeker dat ik de beste ben. Smile 🙂

Drie woorden om jezelf te omschrijven…

Dit is mijn lievelingsvraag… 🙂 Ik ben slim, ambitieus en… de beste!

Noem eens een slechte karaktereigenschap van jezelf?

… Die… heb… ik… niet! 🙂

Wat is je favoriete film?

Mijn favoriete film is ‘Major Black’. Dat is de beste film van de wereld. Ik ben gek op Brad Pitt!

En wie is je lievelingsacteur?

Tom Hanks, Brad Pitt… James Franco… en mijn favoriete actrice is Meryl Streep.

Wat trekt je aan in een man?

Goede manieren, opleiding, cultuur… en gevoel voor humor. Dat is heel belangrijk. En ik haat gierige mannen!

Naar wat voor muziek luister je?

Jazz.. hip-hop… en misschien ook nog wel andere genres 🙂

Het gekste dat je ooit in je leven gedaan hebt?

Ik zou het niet weten. Ik doe iedere dag gekke dingen, elke seconde van mijn leven. Dat is waarom ik leef.

Wat doe je als je een man ziet die je wel wat lijkt? Hoe trek je zijn aandacht?

Ik doe alsof er niets aan de hand is, alsof ik hem niet ken… en alsof hij voor mij niet bestaat. Het werkt altijd…

Wat vind je het mooist aan je lichaam?

Mijn benen. Ik denk dat ze perfect zijn 🙂

Platte schoenen of hoge hakken?

Platte schoenen natuurlijk.

Je vertelde ons dat je bijna afgestudeerd bent in psychologie…

Ja, ik studeer nu vijf-en-een-half jaar psychologie en ben bijna afgestudeerd. Ik ben dol op psychologie. Ik hoop dat ik werk als psychologe zal vinden.

En je hebt in Thailand gewoond?

Ja, ik heb drie jaar in Thailand gewoond. Ik houd enorm veel van dat land. Ik was in Pukhet en Bangkok. Allemaal heel mooi. En ik ben dol op Thais eten, pittig en vooral lekker. En Thaise massage, Thaise mensen, de cultuur. Ik zou heel graag teruggaan.

Je hebt echt acteertalent [zie de short movie hierboven]. Is acteren iets dat je in de toekomst zou willen doen?

Ik zou graag meer acteren, ik vind het enorm leuk. Ik deed eens een casting waar mij gevraagd werd om mijn emoties te showen, ze vroegen me om te huilen… en ik huilde! Dus, ja, ik zou graag acteren. Hier ben ik!

Shoppen en mode. Wat zijn je lievelingsmerken en wat is jouw stijl? Hoe kleed je je als je geen castings of shoots hoeft te doen?

Ik haat shoppen want ik heb zoveel catalogus opdrachten gedaan. Als ik iets zie dat ik leuk vind, dan koop ik het gewoon. Als ik er geld voor heb…

Wat zijn je lievelingsmerken?

Ik vind Louis Vuitton mooi en ook andere merken. Elke merk heeft wel iets moois. Maar ik houd niet van shoppen. Ik ben een model… 🙂

ADVERSUS