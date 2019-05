Deze it-bag voor heren ziet eruit als een kussen. Het moet niet gekker worden!

Heren en it-bags zijn op zich al dingen die elkaar behoorlijk bijten, maar de tas die op internet wel als de eerste heren it-bag ever wordt uitgeroepen, slaat alles. Heren, houd je vast, de it-bag ziet eruit als een kussen, en wordt ook als zodanig gedragen. Dat is: je klemt ‘m onder je arm (waardoor je die air krijgt van klein, slaapdronken jongetje dat met kussen en al uit bed komt zetten, naar onze mening althans).

De tas in kwestie is van het Franse modehuis Maison Margiela en werd voor het eerst getoond op de catwalk voor herfst winter 2018 2019. Sinds de komst van de in ongenade gevallen designer John Galliano zit het Maison Margiela weer in de lift, hetgeen het succes van de Glam Slam bag (mede) kan verklaren.

Mannelijke influencers lopen momenteel (letterlijk) met de Glam Slam weg. FYI: de prijs voor het kussen, pardon de tas, in zijn kleinste versie ligt boven de 1000 Euro.

De tas haakt aan bij Galliano’s ‘dressing in haste’-concept: de moderne man is altijd onderweg, moet altijd wel een vliegtuig halen, hij kleedt zich in alle haast maar doet dat met stijl. En dus propt hij een leren kussen onder zijn arm, moet Galliano gedacht hebben. Overigens sluit de Glam Slam mooi aan bij de enorme puffer coats van het Franse modehuis. Kussens en dekdekens, wat wil je nog meer?

