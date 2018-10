Jaguar lanceert Speciale F-Type Chequered Flag Limited Edition

Sinds de onthulling van de legendarische Jaguar XK 120 in 1948 vormen sportwagens een integraal onderdeel van Jaguars erfgoed. Het hoogtepunt in de sportwagenreeks is de Jaguar F-TYPE, die wereldwijd al meer dan 170 onderscheidingen in de wacht sleepte. Ter gelegenheid van de zeventigste verjaardag van de XK 120 – waarmee ook ’70 jaar Jaguar sportwagens’ gevierd wordt – lanceert Jaguar de speciale F-TYPE Chequered Flag Limited Edition.

De Chequered Flag Limited Edition is gebaseerd op de F-TYPE R-Dynamic en beschikbaar als Coupé en Convertible. De gelimiteerde uitvoering onderscheidt zich door het Exterior Black Design Pack, met onder meer door SVO ontworpen dorpels die de visuele breedte van de F-TYPE versterken. Ook zijn 20-inch ‘Gloss Black’ wielen standaard, die exclusief zijn voor de Chequered Flag Limited Edition en fraai contrasteren met de rode remklauwen. Tevens is de Coupé uitgevoerd met een zwart dak.

Het interieur wordt gekenmerkt door luxe Windsor lederen bekleding in ‘Ebony’ met contrasterend stikwerk in ‘Red’ of ‘Cirrus’. De performancestoelen zijn optioneel leverbaar met verwarming én koeling en voorzien van het Chequered Flag-logo in de hoofdsteunen. Verder is de middenconsole afgewerkt in Dark Brushed Aluminium, terwijl het Touch Pro infotainmentsysteem voor het eerst in de F-TYPE voorzien is van Apple CarPlay en Android Auto voor naadloze smartphone-integratie.

De Jaguar F-TYPE Chequered Flag Limited Edition is leverbaar als P300 met de 221 kW (300 pk) sterke 2.0 Ingenium benzinemotor, ofwel de krachtigste viercilindermotor ooit in een productie-Jaguar met een uitzonderlijke combinatie van performance en efficiency. De Limited Edition is ook leverbaar als P340 en P380 met de supercharged 3.0 V6-motor. Een 8-traps Quickshift transmissie en achterwielaandrijving is in alle gevallen standaard. De P380 is optioneel verkrijgbaar met AWD.