Jaguar Project 8, de snelste Jaguar ooit voor de openbare weg

De laatste ontwikkelingsfase van de Jaguar Project 8 is bijna voltooid. Coureurs Andy Wallace, met Jaguar in 1988 winnaar van de 24-uursrace van Le Mans én in 1991 wereldkampioen in het World Sports Car Championship, en Davy Jones, ook lid van Jaguars kampioensteams in 1988 en 1991, hebben de auto op hoge snelheid getest. De Jaguar Project 8 – de allersnelste en opwindendste vierdeurs sedan – gaat in juni in productie.

De Project 8 heeft de prestaties van een echte supersportauto. De topsnelheid bedraagt 322 km/uur* en de acceleratie vanuit stilstand naar 100 km/uur kost slechts 3,5 seconden*. De auto vestigde een nieuw ronderecord voor productiesedans op de Nordschleife van de Nürburgring – dé maatstaf voor prestaties van supersportieve auto’s – van 7 minuten en 21,23 seconden. Daarmee is hij sneller dan veel superauto’s en het is een verbetering van het oude record met maar liefst tien seconden.

Mark Stanton, Special Vehicle Operations Director, vertelt: “With Project 8 we set out to deliver a fast, fun and engaging car that encourages you to explore its performance. Our lap record at the Nürburgring proves we have achieved that, but now we believe we can go faster. We’re continually honing every functional aspect of the car, focusing on marginal gains to make it even quicker yet still accessible to drive.”

Met een 441 kW (600 pk) sterke versie van Jaguars 5,0-liter supercharged V8 is Project 8 de krachtigste Jaguar voor de openbare weg tot op heden. Er worden maximaal driehonderd exemplaren van deze bijzondere auto met de hand gebouwd in de fabriek van Jaguar Land Rover Special Vehicle Operations in Coventry, Engeland.

David Pook, Project 8’s Vehicle Dynamics Manager: “The good thing about building only 300 cars, all hand-made, is that you can keep developing the car right up to the start of production. And we’ve done that to make the car even more responsive and to handle even better. But the biggest changes are to software. To improve performance, feel, responsiveness, refinement. We keep honing the whole car, relentlessly. We keep challenging ourselves to keep improving the car. It’s certainly faster, better handling and more responsive. All that effort has been worth it.”

Techniek uit de autosport

De vierwielaangedreven Project 8 zit vol techniek uit de autosport. Zoals verstelbare spoilers en wielophanging en speciale Michelin Pilot Sport Cup 2-racebanden om gesmede 20-inchwielen. De keramische wiellagers en remmen zijn speciaal voor de Project 8 ontwikkeld. De enige carrosseriedelen die Project 8 gemeen heeft met de Jaguar XE zijn het dak en het plaatwerk van de voorportieren – vervaardigd van aluminium. De motorkap met ventilatiesleuven en de uitgeklopte voorspatborden zijn van lichtgewicht koolstofvezel.

Test door wereldkampioenen

Coureurs Andy Wallace en Davy Jones – beiden lid van het Jaguar-team dat in 1988 en 1991 wereldkampioen werd in het World Sportscar Championship – voegden zich onlangs bij het ontwikkelingsteam van Special Vehicle Operations om Project 8 te testen op het supersnelle circuit van Goodwood. De coureurs concludeerden dat Project 8 “absoluut indrukwekkend” is en “een winnaar.”

De Brit Andy Wallace won samen met Nederlander Jan Lammers ‘Le Mans’ in 1988 in de Jaguar XJR-9. De test op Goodwood was de eerste keer dat hij in Project 8 reed. Hij vertelt: “Most road-legal cars on track are a massive disappointment, but Project 8 is really something. It’s absolutely staggering how it has been made to feel like a proper racing car. It keeps wanting you to push harder. It’s not bothered by Goodwood’s undulations, it just hunkers down and feels totally at ease, so you’re happy to get on the throttle earlier. It inspires confidence straight away.”

De Amerikaan Davy Jones won met Wallace de 24-uursrace van Daytona in 1990 met de Jaguar XJR-12 en was tweede op Le Mans in 1991. In 1996 won hij zelf ook Le Mans. Hij vertelt: “I’m used to powerful racing cars. But this feels really fast. The sheer acceleration didn’t feel all that different from a 700 bhp racing prototype – and that really surprised me. It’s certainly Jaguar’s best track car I’ve driven since the sports prototype Jaguars of the 1980s and 1990s.”

Twee versies Project 8

Er zijn twee versies van Project 8 leverbaar. Die met vier zitplaatsen is voorzien van alle denkbare autosporttechniek. De tweezits Track Pack-versie is nog puurder op circuitgebruik gericht. Deze versie is voorzien van koolstofvezel racestoelen en vierpuntsgordels. Hij is 12,2 kg lichter. Op de plaats van de achterbank is een metalen plaat gemonteerd – met bevestigingspunten voor de vierpuntsgordels – die zorgt voor 27 procent extra torsiestijfheid.

De Jaguar Project 8 is – na de F-TYPE Project 7 uit 2014 – de tweede Collector’s Edition Jaguar van Special Vehicle Operations. Project 8 is vanaf komende zomer leverbaar.

*Alle prestatiecijfers zijn voorlopig. Definitieve cijfers volgen voordat de productie aanvangt.