Jaguar XE SV Project 8: de ultieme sportsedan

Jaguar XE SV Project 8 is de ultieme sportsedan, met 441 kW (600 pk) vermogen, een 5.0 Supercharged V8-motor, optimale dynamiek, vierwielaandrijving, een topsnelheid van 322 km/uur en een 0-100-sprint van 3,7 seconden

Carrosserie van aluminium en koolstofvezel, met handmatig aan te passen rijhoogte en aerodynamica; Intelligent Driveline Dynamics voor gebruik op circuit

Eerste toepassing van Jaguars Carbon Ceramic Braking-remsysteem met koolstofkeramische remmen en uit de Formule 1 afkomstige wiellagers

Oplage slechts 300 exemplaren; optioneel Track Pack-uitvoering met twee zitplaatsen

Project 8 eerste volledig met de hand vervaardigde model uit nieuwe SVO Technical Centre in Coventry, waarin Jaguar Land Rover 20 miljoen pond heeft geïnvesteerd

Introductie 30 juni tijdens Goodwood Festival of Speed, op Jaguar Land Rover-stand

Jaguar Land Rover Special Vehicle Operations (SVO) onthult de extreemste, krachtigste en sportiefste Jaguar tot op heden. De 322 km/uur snelle en 441 kW (600 pk) sterke Jaguar XE SV Project 8 is een volledig met de hand gemaakte sportsedan met de prestaties van een superauto. Met zijn combinatie van explosief vermogen, dynamiek en vierwielaandrijving en een tot 300 exemplaren beperkte handmatige productie is dit de ultieme sportsedan. De exacte prijs van de Jaguar XE SV Project 8 is op dit moment nog niet bekend, maar de netto catalogusprijs zal ongeveer € 151.000 bedragen.

De Jaguar XE SV Project 8 wordt aangedreven door de krachtigste versie van Jaguar Land Rovers 5.0 liter Supercharged V8 benzinemotor: 441 kW (600 pk) en 700 Nm trekkracht dankzij aangepaste motorsoftware en verbeteringen aan het inlaat- en uitlaattraject van de motor. Ook het koelsysteem is ingrijpend verbeterd voor optimaal uithoudingsvermogen op het circuit en bij warme weersomstandigheden. Jaguar combineert de krachtbron met vierwielaandrijving en voorziet de carrosserie van aerodynamische aanpassingen. Daardoor is een topsnelheid van 322 km/uur mogelijk en accelereert de auto in slechts 3,7 seconden vanuit stilstand naar 100 km/uur. Project 8 is daarmee de snelst accelererende Jaguar ooit.

Aerodynamica

Voor Project 8 voorziet SVO de toch al lichtgewicht body van de Jaguar XE van koolstofvezel bumpers met extra koelopeningen en een koolstofvezel motorkap. De wielkasten zijn verbreed (met 19 mm vóór en 55 mm achter) om plaats te bieden aan de lichtmetalen 20-inch wielen – met 265 mm brede banden vóór en 305 mm brede banden achter. In feite zijn alleen de kap en de voorportieren ongewijzigd. De bodem is volledig vlak en de splitter aan de voorzijde en de achterspoiler vóór en achter zijn in twee standen verstelbaar.

De aerodynamische aanpassingen zorgen voor een enorme reductie van lift en meer dan 122 kg downforce bij een snelheid van 200 km/uur. Dat is een kwart meer dan de naaste concurrent van Project 8.

Mark Stanton, SVO Director: ‘We have really been able to unleash the potential of our engineering and design teams in specifying Project 8. We are at the beginning of a very challenging and exciting development programme which will see us focus on ensuring Project 8 delivers track performance on a level previously not targeted by Jaguar. The SVO team is full of performance car enthusiasts that are now briefed to deliver motorsport science and soul in what is effectively a four-door supercar.’

Ian Callum, Jaguar Design Director: ‘The aerodynamic elements are hugely significant beyond 150mph, even more so beyond 180mph. This is one of the most extreme vehicles we have ever created, but still very much a Jaguar.’

EAD met Intelligent Driveline Dynamics

SVO voorziet Project 8 van double wishbone-voorwielophanging en Integral Link-achterwielophanging met stuggere vering. De handmatig verstelbare continu variabele demping maakt het mogelijk de rijhoogte voor circuitgebruik met 15 mm te verlagen. Jaguars nieuwe Carbon Ceramic Braking-remsysteem debuteert in de Project 8, samen met uit de Formule 1 afkomstige silicone-nitride-keramische wiellagers om het weggedrag op zowel het circuit als de openbare weg te optimaliseren. Bovendien monteert SVO aan de achterzijde het Electronic Active Differential (EAD) met oliekoeler – nóg een primeur voor de Jaguar XE. EAD werkt samen met het Intelligent Driveline Dynamics-systeem dat de hoeveelheid trekkracht naar de afzonderlijke achterwielen optimaal reguleert.

De Quickshift-achttrapstransmissie is te bedienen met de aluminium peddels achter het stuur en de Pistolshift-versnellingshendel op de middentunnel – ook een primeur voor de XE. Met de speciale Track Mode kan de bestuurder de instellingen van de aandrijflijn en het onderstel aanpassen voor circuitgebruik.

Interieur

Om de sportieve uitstraling ook in het interieur voort te zetten, past SVO glanzende koolstofvezel panelen toe. Alcantara-bekleding voor stuurwiel, dashboard en portieren voorkomt hinderlijke reflecties in de voorruit. Standaard levert SVO Project 8 vier met leder en suède beklede zitplaatsen en contrasterend stiksel, met voorin Jaguars nieuwste Performance-stoelen en een nadrukkelijker geprofileerde achterbank. De optionele Track Pack-versie – gericht op serieuze prestaties op het circuit – stelt het zonder achterbank, maar met lichtgewicht koolstofvezel racestoelen voorin en met vierpuntsgordels die zijn bevestigd aan een speciale beugel op de plaats van de achterbank. Voor extra veiligheid is deze uitvoering voorzien van een brandblussysteem. Uiterlijk is de Track Pack-versie herkenbaar aan het glanzend zwarte dak en de speciale striping over de flanken.

Exterieur

Voor Project 8 biedt Jaguar keus uit acht carrosseriekleuren. De drie opvallende standaardkleuren zijn Fuji White, Narvik Black en Caldera Red. Verder zijn er vijf speciale SVO Design-opties met kleuren en afwerking uit het SVO Premium Palette: Valencia Orange, Velocity Blue, Meribel White, Verbier Silver en Corris Grey (zijdemat). Kopers kunnen hun auto verder personaliseren met andere kleuren uit het SVO Premium Palette-gamma, dat onder meer negentien drielaagslakken omvat, lakken met een getinte heldere deklaag, met parelmoereffect, ChromaFlairTM en zijdemat glanzend omvat. Er zijn diverse accentkleuren voor bepaalde carrosseriedelen en stickers die op de racerij zijn geïnspireerd en die het sportieve karakter van Project 8 accentueren.