Tien signalen die erop duiden dat haar jaloezie misschien niet zo normaal is, jaloers gedrag in een relatie.

Het is waar dat (geveinsde) jaloeziescènes deel kunnen uitmaken van het liefdesritueel van het moderne liefdespaar. Ik doe alsof ik me tot een ander aangetrokken voel, zij doet alsof ze jaloers is, het wordt een spel, dan maak je het samen weer goed… Enzovoorts, enzovoorts.

Soms begrijp je echter niet meer waar de grens ligt. Is deze jaloezie nu echt of geveinsd? Is het een spel of is het serieus? Echte jaloezie kan behoorlijk vervelend zijn. Soms zelfs pijnlijk (denk maar eens aan de actie van een idool van – gelukkig maar een klein deel van – de vrouwelijke bevolking als Lorena au… Bobbit!).

Als ook jullie denken dat je partner met haar jaloezie-aanvallen lichtelijk overdrijft, of als je twijfelt of ze nu wel of niet serieus is, loop dan eens de tien punten van de checklijst hieronder af.

Jaloers gedrag in een relatie. Hoe herken je een jaloerse vrouw

Vraag je eerlijk af welke situatie(s) op jouw relatie van toepassing zijn. Het is een test om te begrijpen of partners jaloezie echt is en in de toekomst misschien wel tot problemen kan leiden. Sommige dingen kun je beter maar op voorhand weten :

1. Je vriendschap met andere vrouwen is vaak een punt van discussie (die al dan niet uitmondt in ruzie)

2. Als jullie een film met een hoofdrolspeelster kijken die wel als sekssymbool wordt beschouwd (Megan Fox, om maar iemand te noemen), dan brengt zij het grootste deel van de tijd door met het bestuderen van jouw gezicht. Om te kijken hoe je op sexy scènes in de film reageert…

3. Ze haalt zich vaak in haar hoofd dat jij een vrouwelijke klasgenoot of een collega op je werk leuk vindt en verzint zelfs dat je iets met haar hebt.

4. Ze houdt je nauwlettend in de gaten als je sms’jes beantwoordt. Het lijkt wel of ze probeert te begrijpen welke letters je intoetst om te weten te komen wat je aan het schrijven bent. Zou ze echt zo duivels zijn?

5. De enkele aanwezigheid van een mooi meisje (in een bar, op school, in de discotheek) zorgt er al voor dat ze helemaal buiten haar zinnen raakt van jaloezie…

6. Ze overvalt je vaak met de vraag ‘Vind je haar mooier dan mij?’ en als je antwoord niet direct, eerlijk en overtuigend is… dan kun je maar beter uit haar buurt blijven.

7. Stappen met je vrienden: hoe haal je het in je hoofd? Óf zij gaat mee of je blijft thuis.

8. Als je ’s avonds thuiskomt, inspecteert ze je van top tot teen op geurtjes en vlekken die haar zouden kunnen bevestigen wat zij eigenlijk al weet…

9. Ze laat niet toe dat je ‘mannelijke’ tijdschriften met halfblote en uitdagende modellen of actrices op de cover leest…

10. En ze is ook jaloers op jullie poesje. Iedere keer weer ben je bang dat je Poes bij je thuiskomt niet meer aantreft…

Jaloers gedrag in een relatie?

Tien signalen. Tien situaties die je iets meer over de ernst van de situatie kunnen vertellen. Ga rustig voor jezelf na welke punten op jouw (misschien nog prille) relatie van toepassing zijn. Is dat met meer dan 5 punten het geval… dan heb je een probleem. Houd je ogen goed open. Sommige dingen kun je beter, we zeiden het al, op voorhand weten.

