Je wenkbrauwen in toom. Zo doe je dat!

We hebben meerdere mails ontvangen met vragen over het ‘intomen’ van de wenkbrauwen. En gelukkig maar! Want wenkbrauwen zijn erg belangrijk in je gezicht. Ze kunnen zelfs je gezichtsuitdrukking bepalen. Verder dragen verzorgde wenkbrauwen bij aan een verzorgd uiterlijk. Verzorgde wenkbrauwen geven rust aan het gezicht.

Meestal wordt er vanuit gegaan dat de pincet de enige manier is om je wenkbrauwen vorm te geven. Er zijn echter meerdere methodes en tools die je kunt gebruiken om het gewenste resultaat te bereiken. Als het om je wenkbrauwen gaat, moet je voorzichtig te werk gaan.

De basisregel is dat de natuurlijke vorm altijd het beste bij je gezicht staat. Eén verwijderd haartje teveel kan al voor een onnatuurlijk effect zorgen. Je kunt onverwachts ‘een gat’ maken en zelfs de symmetrie tussen beide wenkbrauwen verstoren. Bovendien riskeer je dat verwijderde haartjes niet teruggroeien (dat is niet altijd het geval maar het komt voor). Meer dan vormgeven is het dan ook een kwestie van ‘fatsoeneren’.

Zo knappen mannenwenkbrauwen vaak al een heel eind op door ze gewoon even bij te knippen. Dat is vooral het geval als de haartjes van de wenkbrauwen erg lang zijn en daardoor de vorm van de wenkbrauwen verstoren. Er bestaan speciale wenkbrauwenscharen maar je kunt er ook een gewone schaar voor gebruiken (pas wel op voor je ogen).

Knip de haren die er qua lengte uitspringen gelijk aan de andere haartjes. Neem er je tijd voor. Zorg voor goed licht (daglicht is altijd het beste) en behandel haar voor haar. Bekijk iedere keer als je een haar weggeknipt hebt het resultaat.

Zorg er verder voor dat je beide wenkbrauwen zoveel mogelijk dezelfde vorm hebben. Symmetrie is een belangrijk gegeven in het gezicht.

In het begin zal het niet gemakkelijk zijn. Beperk je daarom alleen tot het knippen van een paar excessief lange haren. Naar verloop van tijd zul je steeds meer handigheid krijgen in het bijknippen van je wenkbrauwen.

Beperk het gebruik van de pincet alleen tot die haartjes die echt buiten de vorm van de wenkbrauwen groeien (zoals de paar haren die soms boven de neus te vinden zijn). Kom echter niet aan de vorm van de wenkbrauwen zelf.