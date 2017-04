Jeep Grand Cherokee Trackhawk 2018: met 707 pk de sterkste en snelste SUV ooit

Met zijn imposante 6,2-liter V8 met mechanische compressor die goed is voor een verpletterende 707 pk, is de Grand Cherokee als meest bekroonde en veelzijdige fullsize SUV ter wereld nu getransformeerd tot de sterkste en snelste SUV ooit. De nieuwe Jeep Grand Cherokee Trackhawk staat naar verwachting eind 2017 bij de dealer.



Kennismaking met de nieuwe Jeep Grand Cherokee Trackhawk 2018

Met een vermogen van 707 pk stelt de V8-compressormotor een nieuwe maatstaf in het SUV-segment. Gekoppeld aan de TorqueFlite-achttrapsautomaat, die evenals het nieuwe Brembo-remsysteem is aangepast om het enorme vermogen te kunnen hanteren, staat deze nieuwe krachtbron garant voor een rijdynamiek van wereldklasse en ongeëvenaarde prestaties: 0-100 km/h in 3,5 seconde, kwartmijl (402 meter) in 11,6 seconde, een topsnelheid van 290 km/h, een remweg vanaf 100 km/h tot stilstand van minder dan 35 meter en een zijwaartse versnelling van 0,88 g op een cirkelbaan.

“De Jeep Grand Cherokee staat al heel lang bekend als de meest veelzijdige fullsize SUV ter wereld, maar met de introductie van de nieuwe 707 pk sterke Trackhawk is hij nu ook de sterkste en snelste SUV ooit,” zegt Mike Manley, die binnen de FCA verantwoordelijk is voor het merk Jeep. “De nieuwe Grand Cherokee Trackhawk combineert overweldigende prestaties met de luxe, het raffinement, de innovatieve hightech en de sublieme rijeigenschappen op de weg van de SRT.”

De Grand Cherokee Trackhawk wordt gebouwd in de Jefferson North Assembly Plant in Detroit en staat naar verwachting eind 2017 bij de dealer.

707 pk sterke 6,2-liter V8 met mechanische compressor

De Jeep Grand Cherokee Trackhawk 2018 is uitgerust met een 6,2-liter V8 met mechanische compressor (supercharger) die goed is voor een vermogen van 707 pk en een koppel van 875 Nm.

Deze grensverleggende compressormotor is vervaardigd van uiterst sterke en duurzame materialen. Het gietijzeren blok maakt gebruik van watermantels tussen de cilinders voor een optimale koeling, terwijl de smeedstalen krukas met inductiegeharde loopvlakken zo sterk is dat deze bestand is tegen een ontstekingsdruk van 110 bar.

De gesmede zuigers van gelegeerd high strength staal – ontwikkeld met behulp van geavanceerde telemetrie-metingen – worden gecombineerd met poedergesmede drijfstangen, op hoge belastingen berekende cilinderbussen en zuigerpennen met een coating van diamantachtige koolstof (DLC).

De thermisch behandelde lichtmetalen cilinderkoppen onderscheiden zich door een voortreffelijke warmtegeleiding. De natrium gekoelde uitlaatkleppen hebben een holle klepsteel gevuld met natriumzout en klepschotels van een speciale staallegering die bestand is tegen temperaturen tot 900 °C.

De compressor met een capaciteit van 2.380 cm3 per omwenteling maakt gebruik van geïntegreerde ladekoelers en een elektronisch gestuurde bypassklep die de laaddruk afregelt op 0,8 bar. De dubbele schroefrotor is voorzien van een speciale coating met:

een specifieke samenstelling van polyimide en andere kunststoffen

slijtvaste nanodeeltjes

vaste smeermiddelen, zoals PTFE (Teflon)

Deze coating maakt een kleinere speling tussen de rotors mogelijk. Dit vermindert de interne luchtlekkage, waardoor de compressor efficiënter werkt en hogere prestaties levert. De coating is bestand tegen de hoge compressietemperaturen en heeft een zeer goede corrosiebestendigheid.

De voor de gehele levensduur met hoogwaardige synthetische olie gesmeerde compressor heeft een overbrengingsverhouding van 2,36:1 en een maximumtoerental van 14.600 toeren. De vrijloopkoppeling van de compressor werkt uiterst verfijnd en zorgt voor het kenmerkende blazende geluid dat de Jeep Grand Cherokee Trackhawk-rijder als muziek in de oren zal klinken.

De toevoer van koele buitenlucht naar de compressor vindt plaats via een luchthapper in het onderste deel van de voorbumper, op de plaats van de mistlamp aan bestuurderszijde. Deze draagt ook bij aan de luchttoevoer naar het 92mm-gasklephuis.

Een via het verlengde krukasuiteinde aangedreven rotoroliepomp met hoge opbrengst voorziet het smeercircuit van olie. Een oliekoeler met hoge capaciteit verlaagt de olietemperatuur onder zware rijomstandigheden, zoals op het circuit, terwijl acht sproeiers voor de koeling van de zuigerbodems zorgen.

De inlaatlucht wordt onder zware rijomstandigheden gekoeld door een nieuw ontwikkeld koelsysteem dat met een lage bedrijfstemperatuur werkt. Waterpomp, expansiereservoir, ladekoelers en leidingen zijn zodanig ontworpen dat de temperatuur van de inlaatlucht onder extreme omgevingscondities niet hoger wordt dan 60 °C bij een luchttoevoer tot 30.000 liter per minuut.

Het brandstofsysteem met twee variabele high pressure pompen is aangepast op het hoge prestatieniveau van de motor.

Aangepaste aandrijflijncomponenten met langere levensduur voor grensverleggende offroad-prestaties

De aandrijflijncomponenten van de nieuwe Jeep Grand Cherokee Trackhawk zijn aangepast om het hogere motorkoppel te kunnen verwerken.

De standaard TorqueFlite-achttrapsautomaat onderscheidt zich door een verbeterde schakelrespons, een grote souplesse en optimaal rijcomfort. De software bepaalt het meest geschikte programma aan de hand van diverse variabelen, waaronder motortoerental, belasting, kickdown-bediening, voorwaartse en zijwaartse versnelling, verandering in hellingshoek, interne wrijving en terugschakelmomenten.

De Grand Cherokee Trackhawk is uitgerust met Jeeps inschakelbare Quadra-Trac® 4×4-systeem met elektronisch geregeld sperdifferentieel (ELSD) in de achteras en single-speed verdeelbak. Voor een grotere sterkte en langere levensduur maakt deze nieuwe, permanent ingeschakelde verdeelbak gebruik van kettingwielen van gesmeed staal en een bredere ketting.

Ook de cardanas en de achteras zijn versterkt. Het differentieel heeft een herziene behuizing en een aangepaste vertanding van pignon en kroonwiel. Een nieuwe vierpuntsmontage op de achteras zorgt voor een betere belastingsverdeling, hogere belastbaarheid en langere levensduur. Het aandrijfkoppel wordt naar de achterwielen overgebracht door middel van nieuwe steekassen van laag gelegeerd, ultra high strength staal dat volgens het vacuüminductieproces (VIM) is gevormd en aangepaste homokineten met acht kogels.

Het standaard Launch Control-systeem van de Grand Cherokee Trackhawk coördineert de aansturing van de motor, transmissie, aandrijflijn en schokdempers voor een bliksemstart met aansluitende lineaire versnelling.

Een nieuw ‘Torque Reserve’-systeem zorgt hierbij voor een verbeterde gasrespons en snellere acceleratie vanuit stilstand door de bypass-klep van de compressor te activeren om druk op te bouwen en de tijd voor het vullen van inlaatspruitstuk te minimaliseren, waarbij ook de brandstoftoevoer naar de afzonderlijke cilinders wordt afgesloten en het ontstekingstijdstip wordt aangepast. Hierdoor wordt een koppelbuffer opgebouwd die bij acceleratie vanuit stilstand kan worden aangesproken.

Het Selec-Trac®-systeem biedt de bestuurder de keuze uit vijf voorgeprogrammeerde rijmodussen om de rijdynamiek van de Grand Cherokee Trackhawk aan te passen aan de hand van zijn persoonlijke voorkeur en de rijomstandigheden: Auto, Sport, Track, Snow en Tow. Voor elk van deze instellingen coördineert het systeem de aansturing van onder andere het 4×4-systeem, de transmissie, de schakelflippers, de wielophanging en de elektrische stuurbekrachtiging.

De belangrijkste kenmerken van de vijf beschikbare rijmodussen zijn:

Auto — Automatische aanpassing aan de rijomstandigheden, met een 40/60-verdeling van het aandrijfkoppel over de voor- en achteras.

Sport — De transmissie schakelt twee keer zo snel als in de stand Auto. De stabiliteitsregeling, het 4×4-systeem en de stuurbekrachtiging zijn ingesteld op een sportieve rijstijl en hoog prestatieniveau. De schakelflippers zijn geactiveerd en het onderstel reageert stugger, maar is niet oncomfortabel. De aandrijfkoppelverdeling is 35/65.

Track — De schakeltijden van de transmissie zijn ten opzichte van de stand Auto met 68 procent bekort tot 160 milliseconde. De stabiliteitsregeling, het 4×4-systeem en de stuurbekrachtiging zijn ingesteld op circuitgebruik. De schakelflippers zijn geactiveerd en het onderstel staat op maximale stugheid ingesteld voor optimale prestaties op een effen, droog wegdek. De aandrijfkoppelverdeling is 30/70.

Tow — Bedoeld voor maximale prestaties bij het trekken van een aanhanger. Biedt een hoog koppel bij laag toerental voor een grotere souplesse en past de schokdemperinstellingen aan om rol- en slingerneigingen tegen te gaan. De aandrijfkoppelverdeling is 60/40.

Snow — Zorgt voor maximale tractie op sneeuw en ijs, onder andere door beperking van het motorvermogen. De aandrijfkoppelverdeling is 50/50.

Daarnaast biedt de Trackhawk een ‘Custom Mode’ die de bestuurder in staat stelt een persoonlijke rijmodus samen te stellen door zelf de instellingen voor de verschillende voertuigsysteem te combineren.

De onafhankelijke voorwielophanging van de Jeep Grand Cherokee Trackhawk bestaat uit korte en lange aluminium draagarmen (SLA), schroefveren, adaptieve Bilstein-schokdempers (ADS), aluminium fusee-elementen en een holle stabilisatorstang. De achterwielophanging bestaat uit een multi-link constructie met schroefveren, adaptieve Bilstein-schokdempers (ADS), aluminium onderste draagarmen, onafhankelijke bovenste draagarmen (reactiestang en camberarm), aparte spoorstangen en een holle stabilisatorstang.

De Jeep Grand Cherokee Trackhawk heeft een maximaal toegestaan trekgewicht van ruim 3.250 kg.

Normbepalende remprestaties in het SUV-segment

Het nieuwe high-performance Brembo-remsysteem heeft inwendig geventileerde 400mm-schijven op de voorwielen, de grootste remschijven die ooit standaard op een Jeep zijn gemonteerd. Deze worden gecombineerd met zeszuigerremklauwen die, evenals de vierzuigerremklauwen achter, zijn uitgevoerd in een opvallende gele kleur. De remschijven op de achterwielen zijn voor een optimale warmteafvoer en duurzaamheid eveneens inwendig geventileerd en hebben een diameter van 350 mm.

Het systeem staat garant voor fenomenale remprestaties: de remweg vanaf 100 km/h tot stilstand bedraagt nog geen 35 meter. Voor een verdere verhoging van de veiligheid zijn het ABS-systeem, de ESC-stabiliteitsregeling en de tractieregeling van het 4×4-systeem specifiek op dit nieuwe remsysteem afgestemd.

Agressieve looks met functionele stylingelementen

De nieuwe Jeep Grand Cherokee Trackhawk staat 2,5 centimeter lager op zijn wielen dan de andere Grand Cherokee-modellen met uitzondering van de SRT. Daarnaast onderscheidt hij zich met wielkastranden in carrosseriekleur, zijskirts en een verhoogde motorkap met dubbele luchtinlaat.

Een ander opvallend element is de modelspecifieke zevensleufs grille. Deze vormt één geheel met de in glanzend zwart uitgevoerde koplampbehuizingen, die fraai contrasteren met de led-omlijsting van de adaptieve bi-xenon-koplampen.

Mistlampen ontbreken: deze zijn achterwege gelaten om plaats te maken voor luchtinlaten naar de motorruimte en oliekoeler zonder het evenwichtige design van de voorzijde te verstoren.

Aan de achterzijde kenmerkt de Grand Cherokee Trackhawk zich door een unieke, glanzend zwarte diffuser, waaruit vier zwartverchroomde 4-inch uitlaatuiteinden steken. Deze maken deel uit van een nieuw, viervoudig uitlaatsysteem dat tijdens voluit accelereren een adembenemend geluid produceert.

Op beide voorportieren bevindt zich een glanzend zwarte ‘Grand Cherokee Supercharged’-badge met een titanium/chroomkleurige omlijning. Een Trackhawk-badge in een soortgelijke kleurstelling siert de achterklep.

Standaard is de Grand Cherokee Trackhawk uitgerust met 20×10-inch titanium velgen met matverchroomde naafdoppen en een open design waarin de opvallende gele remklauwen goed zichtbaar zijn. In plaats daarvan kan ook worden gekozen voor in zijdeglans zwart afgewerkte lichtgewicht 20×10-inch velgen van gesmeed aluminium die bijna 5,5 kg lichter zijn dan de standaard velgen. Voor de banden bestaat er een keuze uit de nieuw ontwikkelde Pirelli 295/45ZR20 Scorpion Verde all season-banden en de eveneens nieuwe Pirelli P Zero vierseizoenenbanden met extra hoge snelheidsindex.

De Jeep Grand Cherokee Trackhawk is verkrijgbaar in negen kleuren: Billet Silver, Granite Crystal, Diamond Black, Ivory Tri-coat, Bright White, Velvet Red, True Blue en Redline 2. De laatste twee lakkleuren zijn exclusief voor de Trackhawk.

Op de racewereld geïnspireerd high-performance interieur

Het op de bestuurder georiënteerde dashboard kenmerkt zich door het gebruik van soft-touch materialen, unieke lichtzwarte verchroomde details en carbon inlegpanelen. Recht voor de bestuurder bevindt zich het 7-inch instrumentenpaneel met de toerenteller in het midden en links daarvan de tot over de 300 km/h oplopende snelheidsmeter.

Het nieuwe 8,4-inch Uconnect™-touchscreen in de middenconsole biedt de bestuurder een aantal exclusieve voor de Trackhawk beschikbare ‘Performance Pages’. Hierop kan hij aan de hand van diverse timers, tellers en meetwaarden tijdens het rijden de prestaties bijhouden. Het zogeheten ‘Dynamometer’-scherm fungeert daarbij als een virtuele vermogenstestbank waarop onder andere het actuele vermogen en koppel en de ingeschakelde versnelling worden weergegeven. Via de Snapshot-functie is het mogelijk momentopnames van deze meetwaarden te maken en op een USB-stick op te slaan.

Het driespaaks stuurwiel met afgevlakte onderzijde is voorzien van een hele reeks toetsen voor het bedienen van de belangrijkste comfort- en infotainmentfuncties. De ergonomische schakelflippers maken handmatige bediening van de automatische transmissie mogelijk.

Standaard heeft de Trackhawk een stoelbekleding van nappa-leder en suède, met geborduurd Trackhawk-logo op de rugleuningen van de voorstoelen. In plaats daarvan kan ook worden gekozen voor een volledig lederen bekleding in de kleuren zwart, exclusief Trackhawk-zwart en donkerrood, met in reliëf aangebrachte Trackhawk-logo’s op de rugleuningen van de voorstoelen. Hierbij zijn zowel de voorstoelen als de achterbank voorzien van stoelverwarming, terwijl de voorstoelen tevens zijn uitgerust met stoelventilatie. De bekleding van donkerrood leder kan als optie worden gecombineerd met donkerrode veiligheidsgordels. Een panoramisch zonnedak is eveneens optioneel verkrijgbaar.

Het nieuwe Premium Metal Pack dat bestaat uit diverse interieurelementen van hoogwaardig metaal is standaard voor de Trackhawk.

Tot de beschikbare interieuropties behoren verder onder andere een premium hemelbekleding, lederen bekleding voor het instrumentenpaneel, de portierpanelen en de tunnelconsole met armsteun, berber-vloermatten met Trackhawk-badge en een Blu-Ray-entertainmentsysteem met twee schermen voor de achterpassagiers.

Op audiogebied biedt de Trackhawk een keuze uit twee systemen met standaard actieve ruisonderdrukking, waaronder een 825-watt Harman Kardon hifi-systeem met negentien speakers en twee subwoofers.

Actieve en passieve veiligheid

De nieuwe Jeep Grand Cherokee Trackhawk beschikt over meer dan zeventig actieve en passieve veiligheidsvoorzieningen, waaronder een trekhaakcamera die het mogelijk maakt tijdens het rijden en manoeuvreren toezicht te houden op de bewegingen van een aangekoppelde aanhanger. Een andere speciale voorziening is de Valet-modus, die kan worden ingeschakeld als de auto wordt afgegeven voor bijvoorbeeld een parkeerservice. In deze modus zijn de volgende instellingen van kracht:

Het motorvermogen en koppel is aanzienlijk beperkt en het toerental is begrensd op 4.000 toeren

De versnellingsbak kan niet in de eerste versnelling worden gezet en schakelt eerder op dan normaal

De transmissiesoftware gaat ervan uit dat de schakelpook in de Drive-stand staat en negeert andere posities voor vooruitrijden

De tractieregeling, stuurbekrachtiging en schokdempers zijn ingesteld op straatgebruik

De schakelflippers aan het stuurwiel zijn uitgeschakeld

De Drive Mode-functies zijn uitgeschakeld

Het ESC-systeem staat ingesteld op ‘volledig ingeschakeld’

Launch Control is uitgeschakeld

De Valet-modus kan door de bestuurder worden in- en uitgeschakeld met behulp van een viercijferige pincode.

Tot de overige actieve en passieve veiligheidsvoorzieningen waarmee de Grand Cherokee Trackhawk standaard is uitgerust, behoren onder andere adaptieve cruise control met Stop&Go-functie, Advanced Brake Assist, Blind Spot Monitoring met Rear Cross Path Detection, Forward Collision Warning met Crash Mitigation, Park Assist-inparkeerassistentie, Lane Departure Warning Plus, Ready Alert Braking en SiriusXM Guardian- en Roadside Assistance-noodhulpknoppen.

Nieuw infotainmentsysteem met geavanceerde multimediatechnologie

Op het Uconnect™-infotainmentsysteem met 8,4-inch touchscreen van de nieuwe Jeep Grand Cherokee Trackhawk zijn standaard Apple CarPlay en Android Auto geïnstalleerd.

Apple CarPlay

Maakt bediening van een iPhone mogelijk via het touchscreen in de middenconsole, met Siri-spraakcommando’s of met de bedieningstoetsen op het dashboard en het stuurwiel. Bestuurders met een iPhone kunnen zo bellen, muziek selecteren, berichten versturen en op de actuele verkeerssituatie afgestemde navigatieaanwijzingen beluisteren zonder hun blik van de weg te hoeven afwenden.

Android Auto

Geeft tijdens het rijden nuttige informatie en eenvoudig toegang tot het beste dat Google te bieden heeft. Zoals Google Maps met gratis spraakgestuurde navigatie, actuele verkeersinformatie en rijstrookaanwijzingen. Of Google Play met meer dan 30 miljoen songs en Google Zoeken voor het uitvoeren van gesproken zoekopdrachten. Natuurlijk biedt Android Auto ook de mogelijkheid om te bellen en berichten te versturen zonder de handen van het stuur te nemen en biedt het gemakkelijk toegang tot populaire apps vanaf het Uconnect™-touchscreen.

De nieuwste versie van het Uconnect™-infotainmentsysteem biedt behalve meer rekenkracht, snellere opstarttijden en schermweergaven met hoge resolutie, ook allerlei handige nieuwe functies zoals zoomen door spreiden en knijpen. Daarnaast biedt het de bestuurder en andere inzittenden toegang tot de diensten en informatie van SiriusXM, waaronder Radio, Travel Link, Traffic en Guardian Connected Services.

