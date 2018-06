Jhonattan Burjack. Stoer topmodel zonder kapsones

Jhonattan Burjack is een stoere en charmante Braziliaan. Hij heeft een vriendin en zijn grootste idool is zijn moeder. Tot nu toe is het een vrij normaal verhaal. Maar nu komt het: Jhonattan Burjack loopt de catwalks van de grootste modehuizen, hij verschijnt op de covers van toonaangevende tijdschriften en honderdduizenden fans – mannen en vrouwen – volgen zijn Instagram. Jhonattan Burjack is één van de meest geliefde modellen van het moment.

Gelet op zijn succes zou Jhonattan Burjack best wel een beetje kapsones mogen hebben, maar die heeft hij dus helemaal niet. Wij ontmoetten hem meerdere malen backstage bij de Fashion Weeks. Elke keer valt het ons weer op hoe charmant en aardig deze stoere kerel (met abs waar je jaloers op zou worden) wel niet is.

En dat verklaart meteen waarom dit topmodel keer op keer weer de fashion show van Giorgio Armani loopt. Jhonattan Burjack is namelijk precies het type man dat Armani voor zijn fashion brand voor ogen heeft. De ontwerper verklaarde onlangs, na afloop van de Fashion Week, dat de man van nu ‘sensuale e gentile‘ is. Sensueel en vriendelijk. Met deze omschrijving heb je Jhonattan ten voeten uit.

Wij interviewden het topmodel backstage bij Frankie Morello. De blauwe contactlenzen maken deel uit van de look voor de show 🙂

Jhonattan Burjack. Moschino herfst winter 2018 2019, ph. Mauro Pilotto