John Richmond Herfst Winter 2019 2020. Opvallend mooie zwartleren broeken

De tijd dat John Richmond spijkerbroeken met het woord ‘Rich’ op de billen de catwalk opstuurde, is allang voorbij, maar de rock/punk stijl van de Britse modeontwerper blijft herkenbaar.

De modecollectie die John Richmond voor de heren voor herfst winter 2019 2020 ontwierp, bevat opvallend mooie zwartleren broeken en zwartleren jacks. Verder zagen we zwarte maatkostuums met studs, maar ook sportievere items als sweaters, hoodies en parka’s. De spijkerbroeken zijn dit seizoen lichtgrijs en worden geshowd met spijkeroverhemden in dezelfde kleur. Af en toe duiken wat felle kleuren op als oranje en geel.

Opvallend zijn de outfits in legergroen met Japanse afbeeldingen. In deze collectie zagen we ook, net zoals bij andere ontwerpers, legerprints. Die gaan we dus weer volop dragen.

Het is een draagbare collectie, zonder gekke dingen of verdreven rock/punk elementen. Bekijk de foto’s maar eens en laat je inspireren.

