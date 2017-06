Kapsel trends 2017. Is het einde van de topknot nabij? Top hair stylist Floor Kleyne denkt van wel

Het is weer tijd om bij te praten over de haartrends met top hair stylist Floor Kleyne (je kent haar inmiddels vast). Floor heeft een complete passie voor werkelijk alles wat cool, trendy en hip is, ze werkt voor de toptijdschriften en zit helemaal in het muziek- en filmwereld. Zo is zij het brein achter de hair look van Jett Rebel en gaf ze Anna Drijver onlangs een spannende nieuwe haarkleur. Toen we Floor over de haartrends voor 2017 spraken, stond ze in de startblokken om naar Amsterdam af te reizen om het haar van de bandleden van My Baby voor een fotoshoot te doen.

Ook dit keer heeft Floor weer een heleboel interessante dingen te vertellen. Mocht je verknocht zijn aan een topknot of hipster look dan MOET je dit interview lezen (ook als je geen hipster look hebt trouwens!). Want met die topknot zou het wel eens even gedaan kunnen zijn. De trends gaan weer richting stoerdere en mannelijkere coupes.

TIME TO GO… VOOR DE TOPKNOT?

‘Als je als man – en dat zijn er tegenwoordig best veel – zo’n topknot hebt’, begint Floor dit interview, ‘dan is het nu (misschien) het moment van… time to go. We gaan nu weer korter haar zien. Laat ik het zo zeggen: mijn man heeft ook een topknot en we zitten nu in het vraagstuk of die moet gaat of niet. Het is nu weer tijd voor mannelijker haar. Alle trends wijzen in één richting, naar het klassieke ‘van achteren en de zijkanten iets korter en bovenop iets langer haar’. Dat is voor de heren wat voor de dames de little black dress is. Maar ik vind wel dat deze klassieke haarsnit net even een leuker sausje mag hebben…’

HOE ZIET DAT ‘LEUKERE SAUSJE’ ER DAN UIT?

‘Ik zie dat sausje voor me als een soort mix van een badboy / surfer look. Die topknot die moet er dus af, maar natuurlijk wil je wel onderscheidend haar en dat zit dan tussen de surfer en de bad boy in. De surfer heeft heel rauw haar dat er niet al te geknipt uitziet. Het is een beetje ruig geknipt, wat zoutig, en gemakkelijk in model te brengen. En de bad boy is meer zo’n guy met zo’n jaren ’80 pop-rock shirt die het cool vindt om zijn haar wat donkerder te maken, bijvoorbeeld met een zwarte zweem erover heen. Of hij draagt zijn haar met een extra lange voorkant.’

‘Het is dus niet een superopvallende look, maar wel cool. Met heel veel textuur, gemakkelijk in het onderhoud en met een stout randje. Ooit was de topknot ook stout – oké, misschien is stout een beetje een dom woord – maar je was er wel uniek mee. Nu is de topknot mainstream. Het is tijd voor een frisse wind.’

EN DE HIPSTER BAARDEN? WAT DOEN WE DAARMEE?

‘De hipster-baard? Dat wordt ook minder, de echte baard-baard bedoel ik dan, die met die hipster vibe. Maar ik denk wel dat de barber en de barber look gaan blijven. Mannen hebben de barber helemaal geadopteerd. Ze merken hoe goed je haar blijft zitten als het goed geknipt en gegroomd is en ook hoe leuk het is om aandacht aan je uiterlijk te besteden. De barber knipt eigenlijk maar een bepaalde soort look, en ik denk dat die gaat blijven, maar die extreme hipster variant die is wel een beetje over zijn top heen. Ik denk eerder dat het verzorgde onderdeel van de barber blijft.’

WAT GAAT ER MET DE TOPKNOT VAN JE MAN GEBEUREN?

‘Aan het thuisfront vind ik dat de topknot moet gaan. Ik was degene die vond dat ‘ie moest komen, en ik ben degene die denkt dat ‘ie moet gaan. Mijn man begrijpt het niet helemaal en zegt dan: ‘Je vond ‘m toch mooi?!’ En dat is ook zo, maar het is weer tijd voor iets nieuws. Kijk, dat is nu het verschil tussen het mannen- en vrouwenbrein!’

p.s. Hieronder drie hair looks die je volgens ons als de ‘badboy / surfer look’ van Floor Kleyne zou kunnen zien. Iets voor jou?

Met dank aan Floor Kleyne, Angelique Hoorn management, @floorkleyne