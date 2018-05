Kapsel trends 2018 en herenkapsels. Korte herenkapsels met lange lok

De herenkapsels op de catwalks voor herfst en winter 2018 2019 waren onderling heel verschillend. We hebben het al gehad over de kapsel trends die vooral de textuur van het haar centraal stellen. In deze haar trend staat het eigen, individuele haar van eenieder voorop. Het modehuis Les Hommes koos voor de fashion show voor winter 2018 2019 een andere weg en liet alle modellen dezelfde haarstijl aanmeten, namelijk vrij korte herenkapsels met een lange lok.

Het haar van de modellen was glad gestyled. Er was een scherpe zijscheiding in aangebracht en in de lange lok was behoorlijk wat haarproduct verwerkt. Maar het meest opvallend waren de korte zijkanten en de korte achterkant. Het lengteverschil tussen het haar bovenop het hoofd en de rest van dit kapsel is dus erg groot.

Het ziet ernaar uit dat de hair stylisten het haar van de modellen ter plekke hebben geknipt (we waren helaas iets te laat backstage om hier nog iets van mee te krijgen). In ieder geval is het een stoere haarcoupe. We zagen ‘m hier op een winter catwalk maar de coupe is zeker ook heel geschikt voor de zomer en zonnig weer. Het is een kapsel om tijdens de vakantie uit te proberen. Tegen de tijd dat je weer strak in het pak achter je bureau zit, zijn de zijkanten alweer wat langer en kan de schaar in de lok (als je werkt om een nette coupe vraagt tenminste).

Overigens werkt Les Hommes al sinds een paar seizoenen met gezichtssieraden (zonder piercing). Misschien een cool idee voor een zomerfestival?

Bekijk de kapsel foto’s hieronder en experimenteer met je eigen lo(o)k!