Kapsel trends man 2018. Een korte pony voor een instant hippe look

Op zoek naar een nieuw kapsel? We hebben een idee, rechtstreeks van de catwalks, voor je: een korte pony. Het klinkt misschien erg (een pony voor heren blijft altijd even schrikken), maar in de praktijk is het supertrendy.

De haar trends in een notendop

De afgelopen jaren hebben we op kapselgebied heel wat meegemaakt. De hipster was een topper, maar die is uit. Wel hebben we iets van de hipster overgehouden: uiterst verzorgde coupes. Hoewel de haarsnitten de afgelopen tijd weer wat losser en relaxeder worden, zien we toch ook nog superscherpe kapsels.

Bekijk de kapselfoto’s hieronder maar eens. Deze kapsels zagen we bij de Fashion Show van Dirk Bikkembergs voor lente zomer 2018. Zoals je ziet, zit er bij deze mannen geen haartje verkeerd. Aan de andere kant is het haar ook weer niet zo stijf en onbeweeglijk als bij de barber/hipster look.

Kapsel trend 2018: de korte pony

Een opvallend detail is verder de korte pony die in al deze coupes voorkomt en die wij supercool vinden. Zo’n mini-pony is voor iedereen haalbaar want meestal heb je er de bovenlengte wel al voor, tenzij je gemillimeterd haar hebt natuurlijk. Je kunt er dus al direct voor gaan. Verder kun je deze korte pony op verschillende manieren dragen: heel strak gestyled of met wat krul. Het zal ook van je haartype afhangen, waar je voor kiest.

Zoals je op de foto’s ziet, mag je gaan voor een licht lengteverschil tussen de pony en bovenlengte aan de ene kant en de zijkanten aan de andere kant, maar het hoeft niet. Ook zonder een groot lengteverschil (zoals op de eerste foto hieronder) is zo’n korte pony mooi. Het ziet er gewoon wat klassieker uit. Ook dit hangt van je smaak af.

Bekijk de foto’s maar eens en laat je dan verder door je kapper adviseren.

