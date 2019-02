Kapsels man 2019. De nieuwste mannenkapsels. Zo gaan we ons haar laten knippen

Wat zijn de haartrends voor lente en zomer 2019? Wat zijn de hotste haarsnitten? Hoe moeten we ons haar laten knippen om up-to-date te zijn? Al deze vragen stelden we aan de Italiaanse hairstylist Loris Binotto die we backstage tijdens de Milan Fashion Week voor herfst winter 2019 2020 ontmoetten.

‘Niet meer laten knippen: extreem opgeschoren coupes en rockabilly looks’ – Loris Binotto

‘Laat ik beginnen met wat we dit nieuwe seizoen NIET meer laten knippen: extreem opgeschoren hoofden en rockabilly looks‘, valt Loris met de deur in huis. ‘De man is het komende seizoen weer stoer en mannelijk met een vrij natuurlijke look. Je ziet dat ook aan de hair looks die we voor de fashion show van Sartorial Monk hebben gedaan. Daar zagen we glanzende texturen met beweging, niet al te steil en en een beetje gewild slordig. Eenzelfde soort coupes zagen we ook bij Ermenegildo Zegna, en bij N21.’

‘Vooral N21 loopt ver op de haartrends vooruit. In de fashion show voor herfst en winter 2019 2020 (zie de foto hieronder) zagen we haarcoupes waarin het haar naar voren was gebracht, met een soort ongekamde pony. Dat is heel avant-gardistisch. Ik denk, maar dat is mijn mening, dat we richting de zomer vooral veel kapsels met wat beweging, een glanstextuur en een natuurlijke feeling gaan zien, en daarna gaan we richting een look zoals hieronder.’

‘Wat er volgens mij uitgaat, zijn de kuiven en opstaande lokken. Ik denk dat we steeds meer mannenkapsels gaan zien zoals bij de laatste show van N21, dus een wat ongekamde look waarbij het haar naar voren is gebracht, in een soort pony, of zijlok. Met andere woorden: we zijn klaar met die jaren ’80 look.‘

‘Geen tondeuse meer. Terug naar schaar en kam’ – Loris Binotto

‘Een voorbeeld van een actuele hair look is dat van acteur Darren Criss (‘The Assassination of Gianni Versace’). Hij draagt zijn haar wat langer, niet al te gestyled, met wat in elkaar overlopend lengteverschil, maar let op (!): er komt geen tondeuse aan te pas.’

Een ander voorbeeld is de hair look van acteur Jamie Dornan (‘Fifty Shades of Grey’). Ook hij heeft niet al te kort haar, zonder al te scherpe lijnen, en ook hier weer met een natuurlijke beweging. Ook in zijn kapsel zie je de hand van de kapper terug.’

‘We gaan weer terug naar het maatwerk. De kapper pakt zijn eigenlijke werk weer op: knippen. We nemen afscheid van de tondeuse en geschoren hoofden, en vertrouwen weer op de schaar en kam.’

Met dank aan Loris Binotto.

ADVERSUS